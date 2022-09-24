2022水星逆行｜20分鐘睡前瑜珈整頓思緒重新出發　避免情緒波動

不經不覺來到今年第3次的水星逆行，不知道大家最近情緒會不會變得很波動，而且總是覺得諸事不順，壓力過大而影響睡眠質素呢？有不少人都很怕水星逆行會發生超出自己計劃的不快意外，但其實我們都可以藉著在水星逆行期間，好好讓自己沉澱一下，反思過去的自己，整頓思緒重新出發。在這段時間我們可以跟擁有1130萬名粉絲的 YouTuber「Adriene Mishler」做20分鐘睡前瑜珈，讓自己好好睡一覺。



水星逆行很容易令人情緒變得波動。（Unsplash@benblenner）

什麼是水星逆行？占星學家認為所有行星都會影響地球人類的生活。每年大概有3至4次，水星都看似處於跟地球逆行的位置，所謂的「逆行」其實是一種錯覺。水星是離太陽最近的行星，它的3年時間等同地球一年，它以非常高的速度圍繞太陽旋轉，並當它與地球和太陽一起到達一個特定的點，看上去就好像向後移動，因此才會被稱為「逆行」。

2022年水星逆行日期：

1月14日至2月4日由水瓶座落在山羊座

5月10日至6月3日由雙子座落在金牛座

9月10至10月2日由天秤座落在處女座

12月29日至2023年1月19日在山羊座逆行



YouTuber「Adriene Mishler」擁有1130萬名粉絲，其影片十分療癒，總會讓人看得很舒服。有不少網民留言指 Adriene Mishler 的睡前瑜珈教學，大大改善了他們的睡眠質素。在水星逆行期間因為情緒波動、壓力過大而導致失眠的你，不妨試下這一組動作吧！

冥想（YouTube@Yoga With Adriene）

睡前瑜珈｜（一）冥想

首先要保持腰背挺直，將雙手自然放鬆地放到大腿上，並且放鬆肩膀，將注意力放到自己的呼吸上，深呼吸20秒。

緩慢轉動頸部（YouTube@Yoga With Adriene）

睡前瑜珈｜（二）緩慢轉動頸部

身體保持放鬆，慢慢地向任何一邊轉動頸部，盡量大動作但緩慢地轉動。左右兩邊持續60秒，然後在結束前自由轉動頭部，並將頭部回正。

雙手合十低頭（YouTube@Yoga With Adriene）

睡前瑜珈｜（三）雙手合十低頭

先把雙手合十放在胸前，吸一口氣，在呼氣時低頭，做的時候要夾緊肩胛骨，這樣就可以把一整天的壓力、煩惱釋出。維持低頭、雙手合十動作約60秒。

微彎身體頭部碰膝（YouTube@Yoga With Adriene）

睡前瑜珈｜（四）微彎身體頭部碰膝

維持盤腳動作，並伸直任何一邊的腿。然後轉動一下腳踝，吸氣時雙手向上伸展，呼氣時盡量將頭貼近大腿。如果柔軟度不高的話，只需要微彎身體，將手肘放在地上，手抱著自己的小腿，不要強行便可。一組動作維持60秒。

全身拉伸（YouTube@Yoga With Adriene）

睡前瑜珈｜（五）全身拉伸

保持上組動作坐直身體，將手自然地放在身後面，伸長腳尖，然後舉起伸直腳一邊的手，往另一邊伸展。這組動作能伸展腰部，一組維持20秒，然後再做另一方向。

蝴蝶式（YouTube@Yoga With Adriene）

睡前瑜珈｜（六）蝴蝶式

先按摩一下腳踝和腳掌，然後就可以做「蝴蝶式」，放鬆髖關節。手指交叉扣著腳尖，身體自然挺直，大腿盡量向下壓，然後閉眼低頭，專注自己的呼吸，維持30秒。

睡前瑜珈｜（七）仰臥豎角式＋腹式呼吸

保持蝴蝶式、腳掌合十，然後身體往後，並用手肘及手掌向下撐住身體，大腿盡量靠近地板，吸氣時將身體微微上抬，維持5秒，然後躺下身體，手自然放在腹部上，找自己最舒服的位置，維持30秒。然後用腹式呼吸（吸氣時腹部凸起、呼氣時腹部自然凹下）將兩分鐘，達到放鬆效果。

抱膝（YouTube@Yoga With Adriene）

睡前瑜珈｜（八）抱膝搖晃

之後屈曲膝頭至胸前位置，雙手輕輕扶著膝頭，然後左右搖晃約5秒。

睡前瑜珈｜（九）躺姿扭轉式

延續上組動作，將手放在肋骨，身體傾向一邊，並將同一邊的膝蓋指向瑜珈墊的對角，然後深呼吸，感受一下腰部和大腿之間的拉扯，放鬆脊椎及背部。每邊約30秒。

橋式（YouTube@Yoga With Adriene）

睡前瑜珈｜（十）橋式

手掌心向上，雙手自然放在兩側，吸氣時抬起臀部，呼氣時下降。這組動作只需要做一次。

犁鋤式（YouTube@Yoga With Adriene）

睡前瑜珈｜（十一）犁鋤式

用腳的力，抬起臀部，捲曲自己的身體，然後立即用雙手扶住腰，維持動作約40秒。

開胸（YouTube@Yoga With Adriene）

睡前瑜珈｜（十二）開胸伸展

伸直雙腳，並將雙手墊在屁股下面貼著地板，然後上身向上伸展，頭部往後，盡可能打開胸骨吸一大口氣5秒左右，呼氣時躺平身體。

大字型休息式（YouTube@Yoga With Adriene）

睡前瑜珈｜（十三）大字型休息式

最後就是將身體徹底放鬆，專注自己的呼吸，這段時候盡量放空，才能真正緩解壓力，也有助入眠！