減大象腿｜腳趾影響大腿粗幼？腳背貼上1物　腿圍2週無痛減1.8cm

腿粗的姊妹看過來！明明不胖，雙腿卻看起來又肉又粗？



日本節目研究發現，原來問題出在「腳趾」！

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日研究：腳趾離地的人腿偏粗

日本節目《この差って何？》邀請了接骨院院長笠原巖分析腿粗的成因，發現除了遺傳、生活習慣之外，腳趾的受力情況也會影響雙腿粗細，甚至找來上半身看起來差不多瘦的兩位女生，對比下半身卻明顯一位腿粗、一位腿細！仔細一看就能發現，腿粗的那位腳趾明顯離地，腿細的那位則五趾與地面貼平。

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腳趾離地造成腿粗的原因

院長笠原巖表示，腳趾離地會造成重心後移，身體不穩雙腿就必須過度用力來讓身體保持平衡，雙腿不但會生出更有力的肌肉，而為了提供肌肉更足夠的營養，連脂肪也會加倍囤積！長久下來就變成粗腿一族！

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一招改善腳趾離地！2週秒減1.8cm

造成腳趾離地的原因則與鞋子有關，若是挑選尺寸太大的鞋子，為了不讓鞋子鬆脫，腳趾會自然而然的離地，持續下去就變成習慣，想改善可使用運動膠布纏繞腳背，將腳底兩側向內拱，使腳背恢復正常弧度，腳趾就會自然地回到貼地狀態！節目還找來素人女性做實測，纏繞運動膠布短短2週，大腿圍就少了1.2cm、小腿圍也少了1.8cm！想要無痛瘦腿的姊妹快學起來~

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】