職場穿搭｜「西裝背心」4大配襯靈感！襯黑褲、牛仔褲變身時尚OL

夏日外出穿搭選擇，注重清爽與舒適的風格，但面對上班造型，希望擁有理想印象之外，同時還能保有時髦感受時，不妨先從近期日本女生的衣着裏找搭配靈感，像是春季經常看見的長版風衣，到夏季必備單品絕對非「西裝背心」莫屬，減少袖子的剪裁，在穿着時候能更顯涼感，不論是翻領或無領設計，都是近期日本街頭出鏡率相當高的款式，想知道西裝背心有哪些混搭方式嗎？一起從以下推薦的 4 種穿衣靈感，為通勤時刻連結注目滿分質感焦點。



搭配西裝背心4大秘訣：（按圖了解）

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1. 黑色長褲

大家衣櫃裏都有的黑色長褲，向來是百搭實穿搭配神器，不分季節皆可穿的單品，讓外出造型瞬間擁有率性個性，以西裝背心 + 黑色長褲混搭方式，為整體注入一股低調簡約的日系時髦，隨性踏上平底拖鞋就很好看加分。

2. 牛仔褲

想將正式與休閒風混合的話，選擇西裝背心與牛仔褲穿搭方式，讓你不需想過多搭配，便能輕鬆為夏日衣着連結舒適兼具的 Look ，另外運用斜肩、破壞感設計單品細節，不僅使造型更顯豐富層次，同時打造專屬魅力的時髦氣息。

3. 無領西裝背心

無領設計的西裝背心，比起翻領剪裁，更能降低單品原有的成熟印象，加上能修飾出肩膀與上半身顯瘦度，使無領西裝背心，成為近期日本女生搭配度很高的款式，選搭白色寬褲連結清爽降溫的夏日穿着，一雙繫帶涼鞋立即點亮造型焦點。

4. 細肩帶長裙

以西裝背心混搭細肩帶洋裝或長裙，讓幹練的風格瞬間傳達知性 X 優雅的女孩氣質，利用直筒、 A字裙襬，使臀部與大腿達到纖細修長的效果，此搭配技巧適用於上班穿搭之外，下班約會或聚餐穿也很推薦。

本季以西裝背心營造夏日時髦

以上分享 4 種西裝背心混搭公式，大家最喜歡哪種混搭風格呢？從率性、休閒、清爽到女孩風的西裝背心穿搭 Look ，一起在夏日季節隨時轉換多變的日系時尚吧。

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