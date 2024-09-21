職場穿搭｜恤衫怎穿出時尚感？搭配長裙、牛仔褲4單品秒變日系OL

平時上班前總是煩惱該穿甚麼出門，希望能營造幹練知性的感受，又擔心穿的太正式反而會顯老氣，尤其經常會穿着的「恤衫」，像是白恤衫、條紋恤衫、黑色恤衫等，向來是通勤不可少的必備。



如果想將恤衫製造時髦印象的話，不妨先觀察日本女生的衣着風格，不僅可以從中找新靈感之外，還能學習日系時髦層次的造型，想知道恤衫有哪些搭配方式嗎？一起從以下 4 套恤衫混搭技巧，透過不同版型剪裁混合，打造令人為之一亮的注目 Look Look 。

即睇4大搭配恤衫建議：（按圖了解）



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1. 恤衫+長裙

無領恤衫比起正式感較明顯的翻領恤衫，能為衣着增添一股知性優雅氣息，尤其露出脖子線條，可以修飾小臉語細長脖子，加上寬鬆剪裁的透膚恤衫，看起來不僅好感度更加倍，同時提升幾分溫柔魅力，隨性搭配黑色鞋子就很好看。

2. 恤衫+短褲

面對戶外炎熱的天氣，有時覺得衣服穿太多顯得悶熱不適嗎？此時不妨嘗試以恤衫加上短褲，將幹練與休閒的風格，撞擊出全新又不一樣的時髦火花，中行小男孩的穿搭套路，非常適合喜歡率性造型的大家，另外再加上長襪和球鞋，便能輕鬆快速出門上班。

3. 恤衫+牛仔褲

衣櫃裏一定都有的牛仔褲，絕對是搭恤衫時不可或缺的混搭好朋友，選擇恤衫 + 背心 + 牛仔褲，連結舒適自然的通勤 Look ，不刻意地把肩膀若隱若現露出，還能帶來一股微辛印象，而牛仔褲可以以高腰直筒設計為主，瞬間修飾顯瘦又修長的聚焦比例。

4. 恤衫+連身服

當懶得想穿搭的時髦，一件式剪裁的連身服，成為不燒腦的時髦必備，選用恤衫與連身服搭配組合，堪稱是日本女生最愛的日常通勤造型，結合藍與黑、棕與黑等配色公式，簡單傳達日系感滿滿的洗練魅力。

日常上班穿搭以恤衫打造日系風格

以上推薦的 4 套恤衫混搭，大家最喜歡哪一套呢？接下來一起利用恤衫的穿搭套路，製造令人為之亮的通勤 Look 。

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