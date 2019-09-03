【心理健康】放假去旅行必可減壓？　調查：最少四天才可放低公事

很多打工仔都認為去旅行就能把工作拋諸腦後，然而外國有調查發現，人們平均要用上四天才能完全放下工作的壓力，全情投入假期。

美國人於假期中，平均需要大約4天時間才可以完全放鬆並減輕工作所帶來的壓力。香港人呢？﹙chen-zo/unsplash﹚

旅遊公司蘋果假期公司﹙Apple Vacations﹚早前進行向二千名美國上班族進行調查，以了解打工仔要花費多久時間才能完全遠離工作壓力，結果發現，如假期為期一周，受訪者平均要經過四天才可完全放下公事，而在整個假期裏，他們只能花43%的時間全心全意，毫無工作牽掛地陪伴家人。

雖然接受是次調查的受訪者皆為在美國工作的上班族，但香港的打工仔想必亦有同感。

放假覺得內疚？

是次調查，有十分之八被訪者覺得很難請假，他們有很多年假都沒用完。有37%被訪者更為自己未能完成公司工作而感到內疚，這種內疚就是他們不敢休假的主因。有人甚至覺得放假對自己的職業生涯有不良的影響，大約四分之一被訪者﹙26%﹚認為放假會阻礙到他們獲得晉升的機會，這令15%人覺得終於有機會放假時會感到內疚。

而這現象影響了不同年齡層的員工，然而，當中竟然有近一半的千禧世代﹙47%﹚因放假而感到內疚，相比之下，55歲或以上的員工，只有19%會覺得內疚，實在令人意外！

有人甚至覺得放假對自己的職業生涯有不良的影響，大約四分之一被訪者﹙26%﹚認為放假會阻礙到他們獲得晉升的機會。﹙sunyu-kim/-unsplash﹚

頻繁檢查成習慣

Apple Vacations的營銷副總裁Sandy Babin在一份聲明中表示，大家想在假期中完全遠離網絡世界是很困難的，因為很多地方，包括度假村都被全覆蓋Wi-Fi網絡，而對某些人來說，不時檢查公事，知道一切都順利進行着，會有助他們放鬆。但對於那些無法放下工作的人來說，定期檢查電話訊息、公司email等都充滿罪惡感，有43%被訪者更表示，離開辦公室後很難處理公事，非常不便。調查亦顯示，美國的上班族很喜歡在假期中沉迷地檢查他們的工作電郵和社交媒體，普通人每天大約檢查9次電郵、facebook和instagram。

然而，有時就算想遠離工作，上司或同事都會不爭氣地用不同的方式聯繫你，這樣又可以怎樣放鬆得來呢？Sandy Babin補充，假期中要完全放下崩緊的神經才會有效讓員工回復能量。

調查亦顯示，美國的上班族很喜歡在假期中沉迷地檢查他們的工作電郵和社交媒體，普通人每天大約檢查9次電郵、facebook和instagram。﹙rodrigo-lopez/unsplash﹚

所以，打工仔們應該放下奴性，要緊記，世上沒有人是沒有了誰是不能生存的，公司沒有了你一段時間，還是可以運作的，就算同事處理不來，他們得自己想方法解決，你事先做好了自己的本份便足夠，應該讓他們成長，不要老是依賴你。而且，即使同事有做得不足的地方，那就等你回來時才再跟進。別小看這些休息時間，一個人長期繃緊沒停下來，是很容易釀成情緒病或過度疲累而不自知，到疾病找上門時，就已經太遲了。

工作是生活的一部分，只是生活中的一部位，不要讓它佔據了生活的全部。若你真的有實力，不會因為單單放一個假就晉升不了，對自己好一點，別令生活過於急促，盡力而為慢慢走吧。

﹙資料參考：studyfinds﹚

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