理財KOL點出常見「理財盲點」！建議：生涯規劃應比財務規劃優先

台灣理財規劃達人 A 大（本名何基榮），外表不像印象中西裝筆挺的顧問，皮膚黝黑，手指粗糙。他從 15 歲開始當學徒，學電鍍加工、零件組裝，到工廠當學徒。A 大自學理財的契機很實際，因為學徒薪水低，只夠吃飯，買不起房子，學的技術也無法考試取得證照，因此有中年失業的憂慮。A 大一有空就泡在圖書館抄寫筆記，邊寫心得放上網絡，寫到有人會請教他問題。到現在，已協助超過千人分析財務狀況。



A 大謙虛說，不是給建議，是一起討論。發問的人，要填寫 A 大自製的 excel 表，馬上就可以看見個人的收支情形。一旦將支出攤開，一定會發現很多東西沒列到，像稅金、保險費；還有一些不固定收入，卻被當成固定收入。例如，很多人會拿年終獎金包紅包，可是沒有考慮到，萬一沒有年終獎金怎麼辦？若沒有事先規劃，要用錢時就從戶頭提領，錢就在不知不覺中消失。

A 大說，有理財困擾的人，最大盲點就是不知道自己花了多少。因此理財重點在於，要先了解錢是怎麼分配、花掉的 。

先存一筆備用金，再展開短中長期規劃

A 大提醒，生涯規劃應該要優於財務規劃。他說，人通常都是因為人生階段改變，或者是為了實現自己的目標，才開始檢視財務分配。因為每個人的目標不同，所以理財也沒有標準答案， 先知道自己的生涯方向，才會清楚怎麼理財 。例如，A 大為了買房，一領到薪水，就將其中的 30% 拆分出來定存。不只是為了存首期，也是檢視自己未來扣除房貸後的生活水準，如果每個月扣掉房貸後的生活很辛苦，就算買了房可能也撐不下去。

如果沒有目標怎麼辦？「很簡單，先存錢，存錢之後就會遇到疑惑或困難。」A 大建議，沒有方向的人，先以年或月為單位釐清財務狀況，接着設下一個明確的數字當短期目標。舉例來說，月光族可以先存到 10 萬（台幣，下同）備用金，這是以待業期平均 3 個月加上剛入職當月，共 4 個月的基本工資計算而來。

A 大透露，他一開始想趕快賺到買房錢，將積蓄全數投進基金市場，當時身上只剩生活費，也沒有留下備用金，後來卻遇上金融風暴，身家賠了至少一半，之後才讓他更慎重看待理財。

有備用金之後，接着就可以依照未來目標進行收入分配。每個人可能同時會有很多種目標，包含想買房子、讀研究所、出國旅遊等，這時可以將生涯規劃表格化，分別由近到遠寫上短期到遠期的規劃。

有許多大小目標，同時要考慮到預算分配的問題。比如，想要一次只做一件事，還是同時進行 2～3 項，再調整比例。如果有多個目標想達成，則可以用簡單的「評分法」來釐清想達成的順序：依據自己現在渴望達成的程度打分數，如果同分，A 大笑說：「這代表你需要暫時擱置這個問題，過幾天再回來評分。」

預留「亂花基金」，避免長期目標前功盡棄

要朝着遠期目標繼續前進，也需要適時滿足短期欲望，甚至可以有一小筆亂花基金。亂花基金從每月結餘和生活費的一部分而來，這筆錢花完就得停手，千萬別從固定儲蓄提領。A 大建議，可以從所有目標中選擇一個短期及一個中遠期相互搭配，根據可支配金額的高低，搭配的組合可能也不同。適當滿足自己，才不會覺得目標難以達成。

A 大認為，不管你的收入高低，都可以進行理財規劃。人一旦產生抱怨心態，只去羨慕自己沒有的，便會覺得自己缺錢。財務規劃就是要讓你清楚認知現狀，立定目標，「現在辦不到，不代表未來辦不到。」

A 大

1981 年生，台灣立德管理學院資訊工程學系畢。2015 年以 ameryu 帳號開始在 PTT 理財板解答理財問題，也持續舉辦理財講座，協助至少 1200 位板友。2022 年出版《A大的理財金律》。

