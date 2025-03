咖啡機不是奢侈品是「生活必需」！從「消費習慣」認識Z世代心態

隨着 Z 世代逐步搬離父母家、形成獨立的家庭,他們正在重新定義甚麼是「生活必需品」。這一代人對於咖啡機、氣炸鍋等小型家電的需求明顯高於以往世代,顯示這些產品日益融入 Z 世代的日常生活。



根據英國家電製造商協會(暫譯,原文為 The Association of Manufacturers of Domestic Appliances,AMDEA)的調查, 僅 41% 的 Z 世代認為咖啡機屬於奢侈品,而戰後嬰兒潮世代中這一比例高達 64%。 這樣變化的背後,反映 Z 世代對生活方式的全新理解與偏好。

嬰兒潮世代奢侈品= Z 世代的必需品?

Z 世代對「生活效率」的追求也讓氣炸鍋等家電成為流行,TikTok 等社交媒體平台上的內容創作者透過分享健康料理影片,推動這些產品在年輕群體中普及。Z 世代偏愛環保、設計美觀的產品,使家居用品成為兼具功能性與個性化的象徵。

不同世代對家庭必需品的看法存在差異,嬰兒潮世代更傾向於將咖啡機和氣炸鍋視為可有可無的奢侈品,而 Z 世代則認為這些產品能為生活帶來便捷與樂趣,更接近於「必需品」。YPulse 的數據顯示,Z 世代偏愛的小型家居物品包括裝飾品(35%)、電子產品(33%)、床具和浴室用品(31%)和廚房用品(28%)。

這些偏好與成長環境密切相關, Z 世代資訊成長於科技快速發展的時代,對於家居用品更加關注功能性與環保性 。與之相比,千禧世代則更重視室外家具與大型改造材料,反映出不同世代對居住空間的需求各有側重。

Z 世代願意為「永續」付更多錢!社群媒體成家電行銷新戰場

另外,Z 世代也重視品牌的企業社會責任、永續發展,傾向選擇公開供應鏈資訊並注重環保的品牌。調查顯示,近 75% 的 Z 世代願意為永續產品支付更高的價格,為家庭用品市場提供全新的機遇。

品牌要成功吸引 Z 世代,社群媒體行銷是不可忽視的關鍵策略。例如,聯合利華透過 TikTok 平台的 #CleanTok 活動,將清潔用品以幽默的擬人化方式呈現,吸引大量年輕受眾。

隨着 Z 世代逐步成為消費市場的核心力量,他們對必需品的定義正逐漸影響市場格局。未來家電品牌需要在產品設計、功能與行銷策略上不斷創新,特別是在環保與科技方面投入更多資源。同時,作為主要消費者接觸點的社群媒體,將持續主導品牌與年輕受眾的溝通方式。

