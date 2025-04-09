職場談判技巧｜KOL開價超出預算？即睇參考例子共創「雙贏」局面

香港近年推廣調解，半宅職薯也有註冊調解員資格，但應用場景不限於談判桌，更用於人事管理和商業「度橋」之中。今天就和作為中層人員的你，分享一些想法。



處理投訴

不論是員工內部投訴，還是公司受到客人投訴，他們都有一種強烈的情緒，偏向從自己立場去想。

所以作為管理層的，應該隨時準備大量中性字眼，緩解事件，避免激發更多矛盾，例如：

．「下屬要投訴同事言談侮辱」，可以緩解成「同事之間需要更多尊重」

．「客人投訴服務流程混亂」，可以緩解成「客人對我們服務流程有建議」



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高層不滿前線員工

如果高層對作為中層的你說：「新請回來那幾個員工做事不懂變通，得失了幾位客人，你幫我教訓他們」。

你可以運用其他字句，對這幾位勤力的新員工說：「高層覺得你很熟悉公司流程，我也覺得你做得到 Work Hard。如果你更能夠做到 Work Smart，靈活處理客人要求的話，可以令上層對你有更好印象。」

和其他公司合作

調解核心思想是雙贏，只要你能夠設身處地代入其他公司的狀況和需求，你自然知道怎樣提出「好橋」，達到雙贏的效果。

例如你和 KOL 公司合作，當你代入他們，便會知道他旗下的 Micro-influencer 急需大量曝光。你可以提出較低的出 Post 費用，但較高的落廣告預算。那麼他們便等於獲免費推高人氣，而你的廣告確實也接觸到客戶，大家都獲益。

結語

當然，調解技巧絕不止於談判桌或者以上幾個場景，大家可以自由想像。我想指出的是，現今社會需要的是「一技多用」的能力，釋放自己的想像力，靈活地變通，會是實踐「一技多用」的第一步。

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