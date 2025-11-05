新人工資高我20%還要我教？薪水保密極殘酷　面試談人工這最關鍵

工作百百種，許多人都希望薪水越高越好，但若發現自己與同事的薪水有差距，可能會有點不平衡。日前有位網友表示，進公司半年了，日前發現剛進來的新人，薪水高他20%，他比較後質疑，「難道是外表比較好看，就給比較多嗎？而且還都是我在教對方」。對此，多數人認為「這就是為甚麼薪資要簽保密條約了」。



相關文章：人工低卻身兼多職、受老細氣！他憤而辭職老細才知「甚麼叫後悔」

+ 12

事主在PTT發文表示，自己本身是不同領域轉職，當初被公司錄取時，人資告知「因為沒有相關經驗，也非本科系，所以起薪比較低」，但事主比較後發現，新人跟他一樣非本科系，也沒有相關經驗，而且兩人的學校也差不多，因此不禁疑惑「難道只是因為對方外表比較好看，薪資就給他比較多嗎？重點是我覺得他的工作狀況沒有特別好，很多事情理解能力也不好，工作項目都是我在教他」。

文末，事主表示，「我們公司也沒有甚麼試用期的規定，所以現在雖然我工作部分都沒甚麼狀況，卻也不知道用甚麼方式去爭取，讓起薪更高一點。我現在為了這個問題心情很浮躁，更是影響到在工作上的衝勁，現在到底該怎麼辦才好？」

對此，網友回應：

・「這就是為甚麼薪資要保密了，你根本不知道為甚麼人家能領高薪」

・「你才半年年資，你們倆都是新人，新人進來一個月，工作要提問不是很正常嗎？」

・「選擇離職或者跟主管談吧」

・「覺得薪水對不起工作量的話就離職吧」

・「薪水是用談的，是你自己透露非本科系，給主管壓低價格的，有本事的話建議就直接換工作了」



但也有人安慰：

・「同工不同酬還差那麼多，誰可以接受？」

・「你這個情況還蠻常見的，要不要試着用比較正向、不帶情緒的方式，詢問一下自己的薪資調整機會，別讓這件事影響自己的心情和工作狀態」

・「公司很多都吃定員工不會問薪水、不敢離職，然後後面找不到人，就只給新人多一點，我的那些朋友都是提離職就被加薪了，能力肯定是有的」

・「薪水高低幾乎都是面試談出來，新人的起薪能比較高，代表他面試時比較敢爭取，或是有其他優勢讓主管給他高些」



【延伸閱讀，更多打工仔轉工建議】



女生裸辭一個月仍在待業 舊老細竟叫她回巢！網民稱她返去會開心

+ 14

每周已打2份工！男生嘆媽媽每月苛索家用 工作5年仍儲不到錢

+ 7

延伸閱讀：

工作面試狂收無聲卡…她不解為何求職老碰壁 網勸需要「這些能力」

壓力大到掉頭髮、暴瘦6公斤…櫃員妹被主管約談「不該再錯」 過來人給建議

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】