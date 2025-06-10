ChatGPT｜你有追問、提示範例嗎？7大錯誤用法限制AI「發揮潛能」

你是否覺得 ChatGPT 回答不夠準、不夠深入，或總是「答非所問」？其實並非 AI 不夠聰明，而是你給錯了指令。根據《Tom’s Guide》與 AI 專家整理的使用心得，很多使用者都犯了相同的錯誤：不是輸入太少，就是忘了提供範例，甚至連模型選錯都不自知。



這篇報導一次整理 ChatGPT 使用者最常犯的 7 大錯誤，並提供實用對策，讓你掌握 AI 使用技巧、產出結果立即升級 10 倍！

以下的錯誤使用方法，你也有犯上嗎？（按圖了解）



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錯誤一：上下文不足、目標不明，導致 AI「霧煞煞」

ChatGPT 的語言理解能力雖然強大，但不是萬能。最大問題往往來自使用者沒提供足夠上下文，例如直接問「幫我寫一篇文章」或「請翻譯這段文字」，卻沒說主題、語氣、目標對象是誰。面對這種模糊的指令，ChatGPT 只能給出通用且空泛的回應。

正確做法是指派角色、設定對象與格式，例如「你是職場顧問，幫我寫一封給主管的請求信」、「請以 J.K. Rowling 的風格寫一段奇幻小說」，或「請用 5 歲小孩能懂的方式解釋量子力學」。這類具體且角色導向的提示（persona prompt），會大幅提升內容品質與精準度。

錯誤二：不迭代、不追問，錯過最佳輸出版本

許多新手用戶在輸入問題後，看到第一個回答就滿足，卻不知道 ChatGPT 的真正威力來自「對話深度」與「反覆打磨」。事實上，每一次追問都是 AI 學習你需求的機會，也是拉高回應品質的關鍵步驟。

建議採用「追問策略」，例如：「你能讓這段文字更有說服力嗎？」「可否改寫得更精簡一點？」甚至可以反問：「你是否需要更多資訊來幫我完成這個任務？」這類互動式溝通會讓 ChatGPT 明確掌握你想要的目標，不僅提升效率，也能省下大量人工修改的時間。

錯誤三：模型選錯、話題混亂，結果大打折

ChatGPT 並非只有一種模型，根據任務需求可選擇不同版本，例如 GPT-4.5 適合文字表達，o3-mini-high 適合寫程式或算數學等。如果用錯模型，可能會導致回應不準確或語意混亂。

此外，不少人習慣在同一個聊天視窗內聊不同主題，這會造成 AI 無法有效連貫資訊，導致前後矛盾。正確做法是「一主題一對話」，每次變換主題時請重新開啟新對話視窗，讓 ChatGPT 重新建立記憶結構。

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錯誤四：沒給範例、不用模板，輸出品質參差不齊

如果你希望 ChatGPT 生成某種格式或風格的內容，最有效的方法就是「給它一個範例」。根據 AI 專家建議，範例可以是你寫過的文章、別人撰寫的案例、或你心中預期的格式。這會讓 ChatGPT 能夠模仿結構、用語、語氣，更貼近你的預期。

另一個技巧是善用提示模板，明確劃分指令元素，例如：

• 模擬角色：你是一位資深營養師

• 任務目標：撰寫一份減重建議

• 執行步驟：包含每日飲食建議與運動計畫

• 格式要求：用表格方式呈現



這種結構化提示能顯著提高 ChatGPT 的準確性與實用性。

錯誤五：一次只給一個任務，限制 AI 發揮潛力

許多使用者習慣逐條指示 ChatGPT 完成任務，例如「幫我找 3 種食譜」、「請翻譯下面這段話」，這種單一指令雖然明確，但無法充分利用 AI 的多工能力。其實，ChatGPT 可以同時執行多個任務，甚至一次輸出包含分析、整理、建議的綜合內容。

建議將任務整合在同一提示中，例如：「你是資深理財顧問，請根據下列資訊：1. 每月薪資 5 萬元、2. 房貸每月 2 萬元，3. 想在 3 年內存到 50 萬元，請提出儲蓄與投資建議，並以表格整理不同情境模擬。」這種複合任務設計，才能真正展現 AI 的能耐。

錯誤六：對 AI 的數理能力太放心，沒驗算就照單全收

ChatGPT 雖然擁有推理能力，但本質仍是語言模型，並非數學計算專家。在處理數學問題時，可能出現「說得很像對但其實錯」的情況，這對於需要精確數字的任務如報價單、統計分析等，風險甚高。

專家建議：若需進行精確計算，應改用專門的工具如 Wolfram Alpha，或至少將 ChatGPT 的答案輸入 Excel 或手動驗算，以免錯誤影響後續決策。

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錯誤七：過度在意語法錯字，反而減少效率

不少使用者在輸入提示前，總要花時間確認拼字、語法，深怕一個錯字讓 AI 看不懂。但實際上，ChatGPT 擁有相當強的語意補全能力，小錯不會影響理解，反而過度修飾提示內容會拖慢使用節奏。

特別是在非正式使用情境（如旅遊、翻譯、即時問答）下，只要語意清楚即可。例如：「翻譯成英文（translate this to En）」或「推薦我東京的便宜壽司（find me cheap sushi in Tokyo）」，即使句子不完整，ChatGPT 仍能準確理解並給出實用建議。

ChatGPT 是一個極具潛力的工具，但正確的使用方式決定了它的價值。透過提供明確上下文、使用範例與角色指令、選對模型並進行追問與調整，你能將產出品質提升 10 倍。要記住，與其怪 AI「不聽話」，不如回頭檢視你給了甚麼樣的「指令」。

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