ChatGPT｜你有追問、提示範例嗎？7大錯誤用法限制AI「發揮潛能」

你是否覺得 ChatGPT 回答不夠準、不夠深入,或總是「答非所問」?其實並非 AI 不夠聰明,而是你給錯了指令。根據《Tom’s Guide》與 AI 專家整理的使用心得,很多使用者都犯了相同的錯誤:不是輸入太少,就是忘了提供範例,甚至連模型選錯都不自知。



這篇報導一次整理 ChatGPT 使用者最常犯的 7 大錯誤,並提供實用對策,讓你掌握 AI 使用技巧、產出結果立即升級 10 倍!

以下的錯誤使用方法,你也有犯上嗎?(按圖了解)



錯誤一:上下文不足、目標不明,導致 AI「霧煞煞」

ChatGPT 的語言理解能力雖然強大,但不是萬能。最大問題往往來自使用者沒提供足夠上下文,例如直接問「幫我寫一篇文章」或「請翻譯這段文字」,卻沒說主題、語氣、目標對象是誰。面對這種模糊的指令,ChatGPT 只能給出通用且空泛的回應。

正確做法是指派角色、設定對象與格式,例如「你是職場顧問,幫我寫一封給主管的請求信」、「請以 J.K. Rowling 的風格寫一段奇幻小說」,或「請用 5 歲小孩能懂的方式解釋量子力學」。這類具體且角色導向的提示(persona prompt),會大幅提升內容品質與精準度。

錯誤二:不迭代、不追問,錯過最佳輸出版本

許多新手用戶在輸入問題後,看到第一個回答就滿足,卻不知道 ChatGPT 的真正威力來自「對話深度」與「反覆打磨」。事實上,每一次追問都是 AI 學習你需求的機會,也是拉高回應品質的關鍵步驟。

建議採用「追問策略」,例如:「你能讓這段文字更有說服力嗎?」「可否改寫得更精簡一點?」甚至可以反問:「你是否需要更多資訊來幫我完成這個任務?」這類互動式溝通會讓 ChatGPT 明確掌握你想要的目標,不僅提升效率,也能省下大量人工修改的時間。

錯誤三:模型選錯、話題混亂,結果大打折

ChatGPT 並非只有一種模型,根據任務需求可選擇不同版本,例如 GPT-4.5 適合文字表達,o3-mini-high 適合寫程式或算數學等。如果用錯模型,可能會導致回應不準確或語意混亂。

此外,不少人習慣在同一個聊天視窗內聊不同主題,這會造成 AI 無法有效連貫資訊,導致前後矛盾。正確做法是「一主題一對話」,每次變換主題時請重新開啟新對話視窗,讓 ChatGPT 重新建立記憶結構。

錯誤四:沒給範例、不用模板,輸出品質參差不齊

如果你希望 ChatGPT 生成某種格式或風格的內容,最有效的方法就是「給它一個範例」。根據 AI 專家建議,範例可以是你寫過的文章、別人撰寫的案例、或你心中預期的格式。這會讓 ChatGPT 能夠模仿結構、用語、語氣,更貼近你的預期。

另一個技巧是善用提示模板,明確劃分指令元素,例如:

• 模擬角色:你是一位資深營養師

• 任務目標:撰寫一份減重建議

• 執行步驟:包含每日飲食建議與運動計畫

• 格式要求:用表格方式呈現



這種結構化提示能顯著提高 ChatGPT 的準確性與實用性。

錯誤五:一次只給一個任務,限制 AI 發揮潛力

許多使用者習慣逐條指示 ChatGPT 完成任務,例如「幫我找 3 種食譜」、「請翻譯下面這段話」,這種單一指令雖然明確,但無法充分利用 AI 的多工能力。其實,ChatGPT 可以同時執行多個任務,甚至一次輸出包含分析、整理、建議的綜合內容。

建議將任務整合在同一提示中,例如:「你是資深理財顧問,請根據下列資訊:1. 每月薪資 5 萬元、2. 房貸每月 2 萬元,3. 想在 3 年內存到 50 萬元,請提出儲蓄與投資建議,並以表格整理不同情境模擬。」這種複合任務設計,才能真正展現 AI 的能耐。

錯誤六:對 AI 的數理能力太放心,沒驗算就照單全收

ChatGPT 雖然擁有推理能力,但本質仍是語言模型,並非數學計算專家。在處理數學問題時,可能出現「說得很像對但其實錯」的情況,這對於需要精確數字的任務如報價單、統計分析等,風險甚高。

專家建議:若需進行精確計算,應改用專門的工具如 Wolfram Alpha,或至少將 ChatGPT 的答案輸入 Excel 或手動驗算,以免錯誤影響後續決策。

錯誤七:過度在意語法錯字,反而減少效率

不少使用者在輸入提示前,總要花時間確認拼字、語法,深怕一個錯字讓 AI 看不懂。但實際上,ChatGPT 擁有相當強的語意補全能力,小錯不會影響理解,反而過度修飾提示內容會拖慢使用節奏。

特別是在非正式使用情境(如旅遊、翻譯、即時問答)下,只要語意清楚即可。例如:「翻譯成英文(translate this to En)」或「推薦我東京的便宜壽司(find me cheap sushi in Tokyo)」,即使句子不完整,ChatGPT 仍能準確理解並給出實用建議。

ChatGPT 是一個極具潛力的工具,但正確的使用方式決定了它的價值。透過提供明確上下文、使用範例與角色指令、選對模型並進行追問與調整,你能將產出品質提升 10 倍。要記住,與其怪 AI「不聽話」,不如回頭檢視你給了甚麼樣的「指令」。

ChatGPT|AI科技威脅打工仔飯碗?6種應用方法 反可提升工作效率

生成式AI席捲職場!這「15種技能」越見重要 及早掌握保持競爭力

