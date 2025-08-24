香燭非先人食物？紙紮公仔為何要桃紅色臉？專家親解香港殯儀迷思

編按：農曆七月剛到臨，除盂蘭禁忌外，也想跟大家分享一些香港的殯儀文化及歷史。以下節錄自《生前死後：解開身後事的迷思》一書的內容，會由資深殯儀專家親解一些你一知半解甚至根本未曾思考過的細節呢！



香燭並非先人「食物」

作為香港人，相信大家從小到大，都難免曾接觸過電視劇及港產靈異電影，當中不少有鬼魂吃香燭祭品的橋段。那為何已經有豐富的祭品食物，如燒肉、雞鴨及生果餸菜，還要點燃香燭，香燭真的是給鬼吃的嗎？其實，拜神信仰認為燒香時，青煙能夠貫通另一個世界，無論天上還是地府。打個比喻：我們要進行電話通話，首要的是按號碼撥通對方的電話，才可對話 — 所以無論是拜神祭祀還是喪葬法事，首要的就是上香！隨後，我們便可以作禱告、祈福，奉上祭品及紙紮等。

既然香燭並非食物，先人是「吃」其他食物祭品的，故一盅兩件、中西式咖啡奶茶，悉隨尊便！那爉燭又有什麼用途呢？原來，是因為從前的人沒有電燈，爉燭便用來照明，或幫助燃點線香。

香燭祭品有禁忌。女性月事期間都不應拿香燭拜祭，因為習俗上女性經血被視為不潔，甚至會招煞（凶神），故上香、做儀式等都不適宜，甚至不能入廟宇參拜。若果是喪禮期間，家屬預備祭品給先人時，則不可以有牛肉，因為習俗認為這段時間鬼差（牛頭馬面）會押解先人往返陰間、住宅及靈堂等地，以鬼差同類（牛肉）為祭品，會對先人有不好的影響。當然，信則有不信則無。

本地傳統紙紮的來源

紙紮源於古時民間喪俗的祭祀活動，認為逝者的靈魂到另一個世界去了，親人想使他們能過上優裕生活，以「燒紙紮」作為給先人的補給，是滿足民眾祭祀信仰及心理需要的一種形式。

一直以來，本地的喪禮紙紮均配合喃嘸法事，例如「玄壇廿六紙紮」就是配合廣府打齋法事的紙紮品，是道教殯葬傳統中送給先人的陪葬品，分別有：仙鶴柳幡、正薦牌位、附薦龍位、招魂白幡和紅幡、沐浴房、金衣、望鄉台、金橋、銀橋、橋燈一對、橋工人兩名、妹仔、娣仔、轎伕兩名、文明轎、夾萬、衣槓兩個、金山、銀山、花園、洋樓等，總共26件。最早期都是由喃嘸師傅主理，他們五範疇技能「吹、打、喃、紮、寫」中的「紮」，就是紮作技能，甚至會一邊進行打齋法事一邊紮作。因應需求增加，紮作行業應運而生；以一條竹篾紮成一個框，再製出萬千形態。

以前紮作師傅甚為「吃香」，因為一般人對於喪禮安排都很嚴謹，部分富裕家庭更不惜花費辦好白事，對紮作的需求很大。當時仍未有內地紙紮廠，香港的紙紮祭品很獨特，有別於東南亞其他國家，富有本地色彩。師傅以一條竹篾開始，「紮」、「撲」、「寫」、「裝」便是紮作工藝的四個工序，加上本地獨有的花紙設計，更令紙紮裱上「港式情懷」。

後來香港人口急劇變化，喪禮儀式保持六成比例的拜神信仰，令紮作更供不應求，故有香港紙紮舖於內地設廠，每天由密斗貨車把成品運到紅磡等地，應付日常殯儀館的喪禮。唯獨「花園」、「洋樓」體積較大而且不可摺疊，一般都由本地師傅自己完成，所以行內人認為，只要懂得紮大屋，基本上都可以收入無憂！現今紮作款式愈趨多元化，除飛機、房車、遊艇外，其餘亦有高清電視、按摩椅、馬場、賭枱，甚至整條「花街柳巷」！愈大型的紮作愈為精細，加上本地紮作師傅的鬼斧神工，客人幾乎想得出就能紮得到，有如藝術品創作。

近年本港各行各業都受貴租影響，傳統行業要生存，經營成本備受限制；每件紮作的付出及收入不成正比，根本沒有資源讓本地紮作行業得以傳承。有師傅坦言，今時今日除了要沒有經濟負擔外，還需對這門手藝懷有「狂熱」的傻人才適合入行；再加上人們拜神信仰減弱及環保意識增加，紮作藝術的發展難上加難。但對於喪禮文化，本地傳統紙紮依然佔重要位置，紮作技藝更已被列入「香港非物質文化遺產」。

紙紮祭品的忌諱

面對生死，享盡天年、壽終正寢當然難得。其實現代醫學昌明，靠各種藥物及醫療設備延長壽命，已經十分普遍及理所當然。經常有家屬在其親友的喪禮中，希望追加輪椅、醫療物品甚至藥物、醫院等紮作。每次我都會解釋，死亡對於病人來說已經是解脫，再無需行這種不便。正如醫護人員會拔走先人所有醫療輔助用品、火化之前都需要從遺體內取走心臟起搏器、殯禮中將病人服飾換上日常衣著等等—因為我們都清楚他再不需以病患的身分離開！有心的，倒不如想想先人生前因病而不能行使的嗜好習慣，加入一些別的紮作，例如舒服的按摩椅、耍樂麻將、影音器材、工人、飛機、遊艇等，更可使先人高興。

妹娣工人的臉色源於民間智慧

妹娣工人的相貌不討好，原因之一是那張令人驚詫的桃紅色臉！究竟服侍先人的娣仔「宋初來」、妹仔「妙香」、轎伕「顧進福」及「敖進壽」的膚色，為何並非自然的膚色或粉紅色呢？筆者向紙紮師傅打探，終於把多年來的謎團解開了！紙紮師傅說這其實源於民間智慧：從前舉行打齋法事的地方不像今天的殯儀館或道堂般燈火通明，無論昏暗、柔弱的黃光或白光燈底下，人的膚色都呈現不同程度的「青」，所以映照在假人的臉上，就會更恐怖詭異！因此，從前的師傅改用「桃紅」作為妹娣工人的膚色，並流傳至今，希望在燈光底下減低其恐怖程度！

《生前死後：解開身後事的迷思》（三聯書店授權使用）

書名：《生前死後：解開身後事的迷思》



作者：

劉銳業，香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監。近年積極推動生死教育，著作包括《方生方死：被遺忘的專業》（合著）及《身後事：香港殯葬文化探尋》（合著）。



梁梓敦，香港註冊社工、美國死亡教育及輔導學會認可死亡學院士、美國社工協會高級安寧服務社工。從事晚晴照顧、善別輔導和生死教育推廣超過18年。現任香港生死學協會總監。



鄺汝溡，香港資深殯葬策劃師，傳統長生店「行街」。開設社交媒體專頁「黑白灰藍」，分享殯儀知識、坊間謬誤及生宜死忌等資訊，著手記錄及傳承本地殯葬風俗。



黃錦妍，殯葬禮儀師，畢業於香港理工大學，現於嶺南大學修讀文化研究碩士，獲美國NFDA國際殯儀協會禮儀師證書及美國APLB寵物離世哀傷輔導員資格。於新冠疫情期間從空中服務員轉職為殯葬禮儀師。



梁樂燊，Eteren公司創始人及首席執行官，殯葬禮儀師，兼任多個創新科技企業的創辦人和合夥人。專注於運用先進科技來革新傳統行業，特別是環保殯葬服務領域，致力於推動行業創新和可持續發展。



【本文獲「三聯書店」授權轉載。】