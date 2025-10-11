人越有錢朋友卻越少？怕借錢、招妒忌「5原因」令他們寧社交排毒

成為有錢人後，身旁的朋友卻越來越少，讓你覺得成年人的友情很脆弱又現實嗎？即使魚與熊掌不可兼得，許多人仍想擁有財富以及可貴的友情，台灣Youtuber「堆金積玉」曾於YouTube發佈影片分享，有錢人朋友少的5個原因。



有錢人朋友少的原因1. 曾經的朋友產生忌妒心態

人在社交活動中常會有比較心態，當曾經的朋友突然「口袋變深」，許多人便會產生不平衡且不服氣的壓力，人性使然「愛比較」，忌妒常常發生在身邊親近的人。堆金積玉舉例，乞丐不會忌妒有錢人，僅會忌妒比他過更好的乞丐；一般人當然也不會忌妒遙不可及的富翁，僅會對身邊朋友產生這種心態。他也分享，英國著作《身分的焦慮》指出，人民對自身認知的焦慮，來自於與身邊人之對比，原本的朋友不願接受差距，而始疏離。

有錢人朋友少的原因2. 朋友使你背付過多人情

作為有錢的一方，通常較難拒絕朋友的懇求，交朋友的本質為資源互換，為了人情和面子，常作一些違背內心的事，他舉例，朋友原先可以的士處理的行程，卻請你親自開車接送，他的目的是為省下通勤費，而你也因不想有「斤斤計較」的標籤，而不拒絕他。而很多有錢人認為時間寶貴，因此無多餘時間幫助朋友。

此外，也常聽聞借錢後，「翻臉不認帳」的情形，堆金積玉分享猶太人經典名言，「別借錢給朋友，否則借一次將少一個朋友」，應掌握「救急不救窮」的原則。

有錢人朋友少的原因3. 有錢人交友寧缺勿濫

人的一生要遇到知己的機率很低，許多人是在權衡利弊的考量下才接近有錢人，許多有錢人身邊少不了阿諛奉承之人，卻非真心相伴。當感情和金錢有了關係，感情也不再純真了，因此有錢人在挑選朋友時往往會更加縝密，且會將心力花在家人及自己身上。

有錢人朋友少的原因4. 有錢人懂得享受獨處

財富必須客犧牲其他時間來獲得，像是為了賺錢社交時間相對減少，與原先老友少了機會交談，關係也隨之變淡，而工作上的夥伴，因利益關係，也不宜深交，使得許多有錢人更享受平靜的獨處時光。

有錢人朋友少的原因5. 有錢人與普通人缺少共同語言

俗話說「物以類聚」，志同道合的人會聚在一起，許多富人的愛好也是窮人無法涉及，如：跑車、名牌包。富人因接觸的人事多，眼界因此更遼闊，便與普通人產生無形的隔閡。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為什麼越有錢的人朋友越少？理財專家分析5大原因！跟普通人想的截然不同】