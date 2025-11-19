眼鏡乾擦原來會毀鏡片？很多人都做錯　延長鏡片壽命這三點要注意

眼鏡鏡片清潔非常講究，少了一個步驟就可能造成鏡片損壞！日本眼鏡店老闆坂田賴彥表示，許多人習慣用眼鏡布擦拭髒鏡片，但「乾擦」容易刮傷鏡片。



清潔鏡片時，應先用水沖洗，再將水分擦乾，否則可能留下難以去除的水漬，加速鏡片劣化。另外，也不建議隨意使用洗潔劑清洗，如需使用，務必先大量稀釋，以免損害鏡片。

眼鏡清潔怎麼做可以延長使用壽命？（shutterstock達志影像；01製圖）

切勿「乾擦」鏡片 最重要步驟先沖水

根據日媒《FNN》報導，日本埼玉縣眼鏡店老闆坂田賴彥表示，若直接以「乾擦」方式清潔鏡片，可能導致鏡片及鍍膜受損。他建議，應先以清水沖洗，再用眼鏡布或紙巾輕拭水分，避免殘留水滴，否則可能留下難以去除的水漬。

有些人認為用紙巾擦拭鏡片不好，不過問題不在紙巾本身，而是「乾擦」這個動作。如果必須在沒有水的情況下清潔鏡片，務必使用濕紙巾擦拭，減輕鏡片負擔。

洗潔劑恐傷鍍膜 使用前大量稀釋

坂田提到，過往不少顧客會使用稀釋的中性廚房洗滌劑清洗鏡片，但近年來的清潔劑多為弱酸性或弱鹼性，清潔力雖強，卻可能損害鏡片鍍膜。

如果鏡片髒得嚴重，使用洗潔劑前，務必要大量稀釋。坂田建議，最好還是購買專門的清潔劑。

妝髮產品恐腐蝕眼鏡 汗漬不清易變色

化妝品、髮品及汗水除了會導致鏡片模糊，若未及時清理，也會造成鏡片及鏡框劣化。化妝品容易沾附在鼻墊上，長期下來可能導致變色；髮品及汗水則可能腐蝕鏡框上的金屬材質。因此，鏡片的清潔「一天一次」最為理想，鏡框的清潔也不能忽略。

除了日常清潔外，定期檢查眼鏡與調整度數也很重要，不僅能維持配戴舒適度，還能延長眼鏡的使用壽命。

