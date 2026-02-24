感覺和年輕人無法溝通？Z世代總愛露出「這眼神」　背後原因是它

「Z世代凝視」近來在TikTok等社群平台上掀起討論。Z世代面對超乎意料的問題或者不知道的事情時，時常沉默不語露出茫然眼神，讓他人不知如何應對。



當新聞系教授潔西卡．麥多克斯（Jessica Maddox）在課堂上提問時，時常看到講台下學生面無表情的茫然神情後，讓她不知如何是好，只能催促學生回應。當時她還不知道，這種年輕人時常出現的死魚眼已經被稱為「Z世代凝視」（Gen Z Stare），成為Z世代與老一輩間的最新代溝。

隨著越來越多Z世代進入職場，許多與這些新鮮人共事的員工或主管發現， Z世代在面對意外的要求、被告知原先不知道的事情時，有時會彷彿時間暫停般僵住，沈默不語露出茫然無措的眼神，讓對方不知道如何應對。

Z世代凝視被批評是一種缺乏社交能力、心不在焉甚至冷漠的神情。這種現象如同過往掀起討論的安靜離職、咖啡打卡一樣，被認為是Z世代被觀察到的最新趨勢，並在TikTok等社群平台上引發熱烈討論與爭議。

在TikTok上，#genzstare的標籤已經有超過4,000部短影音，有的影音內容是情景模擬他們遭遇的Z世代凝視，而有的則是以Z世代角度進行討論，部份熱門影片甚至獲得上百萬次按讚。

為什麼會有「Z世代凝視」，遠端社會讓人不懂面對面社交了？

但為何Z世代會露出這種茫然的神情？又或者，這真的是Z世代才會有的狀況嗎？

一部分或許與Z世代的成長環境有所關聯。Z世代可說是數位原生世代，許多人的成長過程中在社群平台花費的時間可能比實際交友、與人互動的時間更長，並且更為習慣隔著螢幕社交，這導致他們培養出與以往不同的溝通方式。

再加上，前些年橫行全球的新冠肺炎疫情讓眾多Z世代被迫在家遠端上課、辦公，電腦螢幕取代了面對面的交流，使他們在關鍵的成長階段缺少了線下的社交相處，進而不擅長與人面對面互動，應對意料外或不情願的要求，彷彿當機呈現手足無措的狀態。

麥多克斯就表示，她注意到當結束疫情封鎖、學生重回校園後，這種情況變得更為嚴重，向學生提問時，「沉默的時間越來越長。」

不過，也有專家認為，「Z世代凝視」呈現的是年輕人與老一輩間的價值觀差異。紐約大學史登商學院教授蘇西．維爾奇（Suzy Welch）指出，她在問卷調查中發現，Z世代對「成就感」的評價非常低，15個價值觀中僅排在第11位。

而「Z世代凝視」便是面對工作中各種要求常出現的表情。他們很少用言語回應，如果表情會說話的話，它可能在說：

老闆，別把你的成就感強加給我。如果可以的話，我希望生活中少點你這種賣命工作、贏家通吃的廢話。

Z世代反駁：只有遇到蠢事，才會擺出死魚眼

不過，在Z世代看來這種指控可能太過誇張。根據《Business Insider》報導， 有許多自稱是Z世代的網友就出面捍衛自己的名聲，例如有人就強調，他只有在面對無意義的要求時，才會露出這種神情。

Z世代凝視只是我們面對愚蠢行為的反應。

有網友在短影音的留言中如此表示。

水牛城大學心理學副教授麥克．普林（Michael Poulin）也聲稱，自從執教鞭以來，他注意過無論哪一世代的學生都露出過「Z世代凝視」，這絕非現代年輕人獨有的問題，任何年代都會有不擅長目光接觸、社交互動的人。

不過他推測，Z世代的狀況可能又更為嚴重一點，社群平台上已出現集體抱怨Z世代的現象，或許是許多人感同身受的問題。

「Z世代凝視」代表著更深的世代鴻溝

儘管Z世代凝視就像是老一輩從來沒有缺席過的「一代不如一代」抱怨，有專家強調，若是輕忽了Z世代凝視背後代表的世代差異，可能會在職場上造成不良的後果。

《富比士》指出，高階主管培訓機構Vistage研究長喬．加爾文（Joe Galvin）強調，Z世代凝視很容易被解讀成不投入、不感興趣甚至是一種挑釁，被認為心不在焉、沒有專心。這不僅僅只是一個網路流行詞彙，更是一個普遍存在的問題。

加爾文建議，主管不要草率下結論判斷Z世代員工，而是應該認真檢視自己如何解讀員工行為，「團隊成員真的缺乏敬業精神嗎？還是主管仍在用過時觀念評判員工的參與度？」並且主管需要時時自省，是否著手建立一個鼓勵不同風格、不同世代員工都能開放溝通的環境。

不過普林樂觀認為，Z世代凝視的問題會隨著時間解決，

Z世代會逐漸擺脫這種狀況，因為人們會持續進行面對面互動。他們會有更多當面互動的機會，並體驗到參與或不參與的結果。 普林（Michael Poulin）

