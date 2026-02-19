職場老實人注定吃虧？網揭升遷真相　專業90分為何輸給溝通力？

職場表現一直是不少上班族關心的議題，但「會不會說話」似乎成為左右發展的重要關鍵。



近日就有網友在Dcard上發文，表示自己個性偏老實、安靜、做事認真，卻逐漸感受到在職場上不佔優勢，讓他開始懷疑這樣的性格是否真的吃虧。

相關文章：同事｜「祝你好運」也不該說？8句話似是無害 高EQ人士卻絕不說👇👇👇

+ 28

原PO在文中表示，自己工作態度踏實，專業能力也具一定水準，但根據近期觀察，發現影響績效與升遷的因素，似乎不只在於做事本身，反而「說話方式」與「做人處世」更為關鍵。他形容，專業能力90分、溝通能力70分的人，往往比不上專業70分、溝通90分的人，讓他產生強烈落差感。

原PO也坦言，自己屬於安靜把事情完成的類型，不擅長表現或包裝成果，這樣的性格在團隊中雖然穩定，卻也難以被看見。他因此上網發文詢問，自己老實的性格是否在職場上十分吃虧，以及想知道是否有方法能夠改善。

貼文一經發出便引來熱議，

「會說、敢說的人在職場上真的很有優勢」

「情商高才能在社會上生存」

「會講話溝通能省去很多麻煩」

「本來就吃虧了，除非你的位置是獨一無二的」

「很吃虧，會吵的才有糖吃」

「確實蠻吃虧的！有時候別人吃肉我們只能喝湯」



也有網友認為，

「你現在這種職場基本上改變不了，除非主管換人」

「不會吃虧，但要跟對上司，如果上司喜歡提拔那種討好人的人，那就趕快逃吧」

「只能當上主管職，或是找靠實力說話的工作，像是軟體工程師這類的」

「會做事跟會講話不是兩端，是同向的基礎能力，無論是只有專業不會溝通、還是只會嘴炮，我們給的評價都會很低，但有專業底的相對好救」



延伸閱讀：辭職｜能保住份工已偷笑？當下工作遇上7種狀況 還是轉工為妙👇👇👇

+ 22

延伸閱讀：

無交接、SOP…新人首日報到5分鐘遭解雇 老闆：不能立刻上手

面試遭問為什麼一直換工作？她陷自我懷疑 網一看傻眼揭話術

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】