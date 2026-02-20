辭職後退工作群組該不該打招呼？網友齊出招：直接「這樣做」就好
撰文：中天新聞網
在現代職場中，工作群組已成為公司內部溝通不可或缺的工具，但離職時如何處理這些群組，值得思考。最近有民眾好奇退出前是否要留言，引起不少網友熱議。
這位網友在Dcard發文表示，許多公司都會建立工作群組，但面對離職時是否該默默退出，還是該先打聲招呼再離開，讓她感到疑惑。
這位網友也分享自己的做法，表示會在愉快的心情下，一邊享用雞排一邊按下退出鍵，
群組每少一個，心情就多一分清靜。
貼文傳開後，眾網友紛紛留言分享經驗，
「直接退就好了，都離職了就沒什麼事了」
「不會多說半句話，直接退」
「直接退群，一瞬間少了22個群組，感覺整個人活過來了」
「直接退，之前看過一堆人退之前還傳感謝文的，也不知道是不是真心話，覺得有點假掰」
還有人透露，當時自己是被公司踢出群組，
「我都還沒退群，老闆就把我踢掉了」
「我是被主管踢出去的」
不過也有人認為，考量雙方未來可能有合作關係，不妨多利用罐頭訊息保留最後1分善意，彼此間也能留下好印象。
