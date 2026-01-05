面試必問「最快何時可上班」？拆解HR陷阱題關鍵　附5大情境範例

美國消費者技術協會（CTA）執行長夏皮羅（Gary Shapiro）表示，如果一個目前仍在職的求職者告訴他，可在2周內開始工作，那麼他將不會獲得這份工作，因這顯示其對前雇主缺乏應有的忠誠度。



巧妙回答HR提問「最快何時可以開始上班？」有助於順利得到工作（unsplash＠Mina Rad）

求職不易的大環境下，當你有機會進入面試，且談完後，感覺這份工作志在必得，下一步就要小心HR給你的最大陷阱題「最快何時可以開始上班？」如果你回答得不夠謹慎，將會大幅提升「失去這份工作」的機率。

面試被問「最快何時可以開始上班？」看出你的職場價值觀

代表美國2200餘家消費技術公司、常年舉辦國際消費電子展（CES）的消費者技術協會（CTA）執行長夏皮羅（Gary Shapiro），自1991年任職以來，有一個自己總會向求職者提出的面試問題：你多久可以開始工作？

夏皮羅告訴美媒《CNBC》，他特別重視這個問題，也是遴選候選人時的關鍵之一，「如果一個目前仍在職的求職者告訴他，可在2周內開始工作，那麼他將不會獲得這份工作，因這顯示其對前雇主缺乏應有的忠誠度。」夏皮羅表示，員工對當前雇主的承諾非常重要，即使他們不熱愛自己的工作，也不會讓雇主陷入困境。

因此，他期盼，候選人要能對目前的公司負責任，提前給出適當的通知期；員工離職的方式會影響他們的職業聲譽，特別是那些可能會重返CTA的「回巢」員工，「如果這些員工在良好的條件下離職，未來重新聘用的可能性會更高。」

面試官真正想問的是什麼？

舊金山職業教練韋斯特（Joyce Guan West）指出，這個問題聽起來或許苛刻，但正能考驗你的時間安排，與一種職業道德的檢驗，更可揭露候選人的價值觀是否符合公司文化。韋斯特說，面試官應結合其他問題來全面了解候選人，像是「何時想加入公司？」、他們對職位的熱情等。這些額外的提問，可以幫助你找到「會做正確事情的人，而不是只關心自己的人」。

怎樣回答才得體不失禮？

就業網站「Indeed」強調，當你在思考最早能入職的時間時，策略應保守一點，給自己多一些緩衝時間，而非過於樂觀，導致準備不足。

換工作時，若能提早完成所有未盡之事，或雇主意外讓你提早離職，這樣便可更靈活地安排提前入職的時間；反之，如果過早承諾一個倉促的報到日期，你則會有不必要的壓力。再加上你要想的是，雇主對你的「第一天」可能與你的計劃有出入，此時你可向他們提出替代日期。相信只要是合理時間，大多數的公司都會願意等待1周至2周，找到真正合適的人。

「什麼時候可以上班？」的範例答案

情境1：如果你目前失業

「我可以在您需要我報到的任何日期開始，包含明天。」



情境2：如果你目前失業，但需要幾天為新工作做準備

「我希望能有幾天（或一周）的時間來準備新工作，但如果您提前需要我，我可以靈活處理。」



情境3：如果你目前受僱，並有通知期

「我現在的雇主要求我在離開前能提前（期限）通知，以便我能夠在（日期）開始工作。我期待與團隊的其他成員會面並開始工作。」



情境4：如果你有合約義務需要完成

「我正忙著完成一個項目，我的合約將於（可用開始日期）結束。我需要等到那時，但可以在該日期後立即報到。我渴望開始一個新的機會。」



情境5：如果他們要求的入職日期不適合你

「不幸的是，（日期）並不適合我，因為我需要向現任雇主（期限）發出通知，所以我最早可以開始工作的日期將是（日期）。 」



