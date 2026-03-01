餐飲業月薪5萬台幣仍缺人？內行人揭高薪背後　長工時輪休成代價

現在大環境缺工問題，在各個產業界都有，有網友就觀察到近幾年服務業為了吸引人、薪資越來越敢開，很多餐飲外場月薪可達5萬（台幣，下同），已經比很多職業的起薪都還高，讓他不禁問「是不是企業在找不到人時才開得出高薪」，不過就有人表示真實情況沒那麼簡單，服務業也不光是薪水給得高就解決得了問題。



餐廳外場起薪吊打其他工作？他這立場反思

這位網友在Dcard發文，談到近幾年服務業招人薪資開得越來越高，好多餐飲的外場都標榜4.5萬至5萬起跳，已經比很多職業起薪還要高了，他發問「這是不是代表台灣企業不是開不出高薪」，而是要在他們「找不到人」的時候才開得出來。

事主提出一個看法，照這樣看來為了讓台灣人整體薪水提高，是不是大家一同抵制低薪企業、當他們招不到人時，說不定薪水就會提高，由市場機制自然淘汰掉那些不良企業。

不過網友們認為，服務業看似薪水提高、但背後因素複雜「服務業幾乎都禁休六日跟節日，高薪資很可能是假日加給跟禁休換加班費來的，換算下來不一定划算」。

服務業實際上是非常辛苦：

「因為沒人想做服務業，要輪班輪休，有時兩頭班、全班，等於整天都被綁在公司，不能週休六日見紅休，別人休假就是你上班的日子」

「服務業高薪是用雙頭班、排休制來換的，作息很難正常，就跟作業員用加班、輪班衝一樣」



網友論點不同 現實情況複雜得多

還有人則點出殘忍的現實：

「未來是大底層時代，傳統認為的底層行業薪水水漲船高，體面在辦公室打電腦的行業會大量汰除」

「現在反而工廠技術性工作越來越不值錢，薪資停留在2010年水準，年輕人真的別浪費時間進傳產業了。那些技術完全不值錢」

「這不是你能決定的，是人口問題；以前是你不做有的是人做、現在是我不做你看你找不找得到人」

「這類『高起薪』多半是交換高工時、高流動率與體力與情緒成本，不是企業突然變大方，其實是這個位置被重新定價。至於抵制低薪企業，我部分認同方向，但關鍵其實是『人有沒有選擇權』，市場機制確實存在，只是它發揮作用之前，往往要先從個人不把自己卡在低價位置開始」



