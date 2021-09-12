鍛鍊「這裏」可讓鎖骨、背部更美　每日十分鐘做4動作着衫更好睇

針對現代人瘦身觀念一味的只追求體重機上的數字，以及瘦如紙片的身材，健身教練提出以下專業看法，希望可以幫助大家真的練出完美線條



鄭周鎬教練是韓國第一位同時擁有5地（美國、加拿大、澳洲、香港、韓國）健身教練資格證，並取得美國最大健身教練專家養成機構NESTA的認證，亦是亞洲第一位擁有該資格的教練。針對現代人瘦身觀念一味的只追求體重機上的數字，以及瘦如紙片的身材，他提出以下專業看法，希望可以幫助大家真的練出完美線條：

運動別再只為減肥、減磅，懂這4點，練出肌肉線條及着衫更好睇根本冇難度！（按圖了解）

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1. 不想練出誇張肌肉，只想穿衣更好看，該鍛鍊哪個部位呢？

一般人多認為只有男人要練肩膀，但其實女人也可以練肩膀。廣大的女性朋友們，請千萬不要擔心，因為女性的肌肉組織不同於男性，是無法隨意練一下就變成金剛芭比；反之，若花點心思鍛鍊肩膀，更可找回性感迷人的鎖骨與背部曲線，成位背影殺手。 另外，「渾圓翹臀」也是該好好鍛鍊的部位。事實上，提高臀部曲線，就能讓視覺身高成長約5公分，使腿部看起來更修長，身材比例更好。當然，對男性而言除了是衣架子必備條件之外，要給女性的安全感，厚實得肩膀無庸置疑是不可或缺。

2. 丟掉體重迷思，「增肌減脂」才是王道

肌肉是人體可消耗熱量的最大部位，只要擁有足夠的肌肉量，即使站着不動，身體也會不斷燃燒脂肪，可說是最有效的燃脂機。且隨着年齡增長、基礎代謝率下降，若肌肉量不足，便會逐漸發胖；換言之，唯有「肌肉」才能打造成永不復胖的曼妙身材。 健身時請搭配有氧運動並行。因為只要脂肪減少，就算只長出一些肌肉，線條也會十分明顯。建議男性的體脂應維持在12％；女性則是20～22％較理想。

3. 已經努力運動一段時間，為甚麼身材還是沒變化？

其原因有二：一是「運動強度不足」，建議增加負荷量或重複次數；二是「飲食控制不佳」。切記，運動只佔瘦身的30％，飲食才是關鍵。若未做好飲食控制，做再多運動，也無法瘦下來。

4. 想要漂亮的肌肉線條，是不是一定要投入很長的時間？

很多忙碌的上班族，根本沒時間運動，但其實想要練出好身材，每天只要10分鐘就可以了，而且還不限制地點。你不用特別上健身房，沒有器具也可以達到效果。可以參考許多關於健身的教學書，或是到網路上搜尋健身影片，跟着做，原則上一天只需要花10分鐘做4個動作，就能達到良好的運動效果。

來源：采實文化《最強肌力訓練，改變你的體態》

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：丟掉體重迷思，微肌肉線條正夯！每天10分鐘，就能讓衣服穿得更好看】