職場運程｜最識知難而退4星座　雙魚最叻扮唔知？人馬會得過且過

下面這幾個星座，知難而退這件事，你們很會！



最易打退堂鼓的4個星座（按圖了解！）

+ 11

雙魚座：睡得天昏地暗

前怕狼後怕虎，雙魚很慫，是因為太敏感，一丁點也會給他帶來巨大的刺激。能騙過自己時，就儘量假裝問題不存在。感情上也是這樣，明知不對勁，但太怕體驗到糟糕的情緒，就找許多理由搪塞自己。

事實是怎樣不重要，內心的感受對他來說才最真實，索性讓自己快樂一點又有什麼錯呢？

人馬座：活得得過且過

不可否認，射手是樂天派，永遠相信奇蹟，對未來抱有積極的期待，因此是最接近夢想的一類人。但同時，過分的自信使他不能夠坦然面對失敗，不允許自己犯錯丟臉。

很多射手在遭遇挫折時，會給自己一個相當體面的理由退出，之後努力在另一件事上扳回一城。他用更大的成功贏回了自尊，免於對自己失望，但也錯過了可以反思的機會。

金牛座：忙得昏天黑地

愛鑽牛角尖，是人們對金牛的一貫印象。其實，這不僅是他解決問題時的常態，也是T他避困難的方法。因為金牛喜歡事情是簡單、穩定的，討厭複雜和變化，如果你不停否定，要他換個思路，或是多考慮一些情況，會讓他特別抓狂。

相比較而言，認準死理，也就有了清晰的線路，不至於那麼焦慮。

相關文章：職場12星座｜天蠍、水瓶最易發達？ 這5大星座極具當有錢人潛力

+ 16

天秤座：懶得無欲無求

說白了，天秤就是懶，想躺平。他太清楚要搞定某件事，需要廢多少腦細胞，糾結幾萬次了。得過且過是最省事的，做不到最好，可卻省了許多麻煩。這就是為什麼，被誤會時天秤一般懶得解釋，戀人發牢騷T他習慣冷處理。

放空自己，就等於放過自己。

相關文章：職場12星座｜人前堅強是裝出來的！強如獅子、天蠍也需慰藉關心…

+ 12

相關文章：職場運程｜5星座下半年轉工運強 雙魚不再迷茫、金牛有貴人幫忙

+ 17

【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】