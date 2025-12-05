公司賺錢卻還是虧損？揭3種冤枉錢要狠砍　但這幾項絕對不能動

離開公司自己創業當老闆，或是剛升上主管的經理人，第一次編預算、看財報的時候，通常都會很頭痛，像是不確定哪些成本可以刪減，哪些不行；有時候，就算商品全部賣完，在月底結算時還是虧錢。



《好懂秒懂的財務思維課》指出，無論是企業或個人，在做金錢管理時，「損益表」是最簡單就能看自己到底有沒有賺錢的報表。 以它的主要結構來看：收入 – 成本 = 淨利，只要收進來的錢大於花出去的錢，就是有獲利；反之就是虧損。

公司是否有前途從它怎削成本可見！（按圖了解）

+ 23

成本減少有其極限，還要開源才行

管理成本可以從了解不同成本的特性開始。一是「銷貨成本」，只有交易發生時它才會產生。假設你賣的是甜點，跟甜點相關的所有原物料、包材等，都是銷貨成本。

第二個是「管理費用」，這是就算沒有發生交易，也會產生的花費或支出，如水電、租金、人事成本等。

通常在財務報表裡，管理費用會再細分成「後勤管理、行銷與研發」，這些支出不一定會和產品銷售量呈現正相關，所以在管理這個費用時要特別謹慎。最後一個則是很容易被忽略的「稅負」，也就是所得稅。

簡單來說，如果 要增加淨利，就是要讓收入愈多愈好、成本費用愈低愈好 。在企業內部，可能會常聽到要 cost down（降低成本），尤其是很多人都把成本效率當成是競爭力的展現。

相關文章：創業｜零經驗也可成功做老闆？ 比起執行力這項技能更是關鍵！

+ 13

然而，會有成本的產生，就是因為公司要賺錢，如果把成本減到零的話，就不用做生意了。換句話說，成本再怎麼減都有其極限，不可能為零。

《好懂秒懂的財務思維課》提醒，如果一味地降低成本，進而損害品質、間接影響到客戶滿意度的話，對企業來說也不是件好事。在成本管理上，要記得兩個重要原則：

1. 該少的成本不能要（cost down）

2. 該要的成本不能少（value up）



閒置、浪費與損壞，是絕對要減的無效成本

不過，在管理成本時，怎麼判定什麼是要留下的成本？哪些又是一定要砍掉的成本？

首先，無效成本是可以最先下手的。所謂的無效成本，就是對企業沒有效益的成本，最常見的 3 種無效成本是：

1. 閒置成本

顧名思義，是錢花下去，但沒產生任何好處，最常見的就是飯店空房、廠房。舉例來說，假設飯店有 100 間房，今天只有 50 組客人入住，剩下的 50 間就閒置了。閒置空間還是會有成本發生，包括水電、清潔、人事、租金等，這些成本沒辦法為公司帶來任何效益，就是浪費。

不過，設法利用閒置成本也可能產生另一種商業模式。比方說，即時預定平台 FunNow 就是把餐廳或飯店「即將被閒置」的空房或空位匯集在一起，讓消費者可以用相對便宜的價格得到服務。餐廳或飯店願意合作，也是因為就算低價售出，也能為組織創造收益。

2. 浪費成本

製造過程中浪費的原物料，會壓縮掉原本該有的利潤。譬如別人用 1 斤麵粉可以做 10 個甜點，但你只能做 5 個甜點，就代表你浪費了 5 個甜點的成本。如果這時商品價格 還跟別人一樣時，利潤少了一半，甚至還有可能賠錢。

在無效成本裡，浪費成本最可怕，所以許多製造業導入精實管理，就是希望消除生產製造過程中的所有浪費。

3. 損壞成本

想要消除損壞成本，就必須關注「良率」。如果良率是 98%，代表你生產 100 個產品裡，有 98 個是好的，只有 2 個是壞的。然而，良率時好時壞，一旦良率降到 80%，等於你一天的產量，就硬生生少了 2 成。

如果因為良率影響到出貨時間，到時候的損壞成本，可能就不只是產品本身，還會造成商譽損失，甚至有可能要負擔重做損失，等於要又再多投入一次人力、物料、時間等耗損，徒增成本。

砍掉「延後發酵」的成本，反而會喪失競爭力

除了削減成本外，也要關注如何增加成本，提升附加價值。換句話說，有些成本絕對不能砍。 這些絕不能刪的成本，通常都有「時間延遲」效果，一旦把它砍掉，短時間的確能替公司降低支出，但長期來看，反而會影響公司的競爭力。

1. 品牌建立

建立品牌不一定馬上會顯現價值，所以關於品牌的支出要謹慎，不能隨意減少，否則很容易造成用戶的對品牌的認知不清。

舉例來說，識別系統、廣告曝光與展覽參與，都是建立品牌需要的花費。識別系統不只是 logo 或名稱，而是怎麼在客戶心中建立品牌的形象與意識。參加展會也是如此，持續參加國外的展覽，除了觀摩產業動態，最重要的是讓客戶知道，你一直都在。

2. 技術研發

目前財務會計規則裡，認為研發的效益不一定會實現，規定組織必須當期認列，這有時會降低企業投入研發的意願。然而，美國研究報告顯示，每 1 美元的研發費用，未來可能會帶來 2 美元的利潤，甚至對公司估值有 3～5 美元的增幅。打個比方，研發就像是企業的肌肉，如果為了瘦身而減掉能保護內臟的肌肉，反而得不償失。

3. 人力資源

不景氣時，常聽到企業裁員求生的消息。可是，裁員真的能降低成本嗎？

裁員最怕會有連鎖反應，當既有工作量要分攤給留下的員工，對那些能力較好的員工反而是種懲罰，因為公司無法提高他們的薪酬，最終產生另外一波出走潮。

再加上建立團隊需要時間，無論新增或裁減成員，都需要磨合期。換句話說，從帳面上來看，裁員或許能降低成本，但在績效上反而會產生負面影響。

相關文章：儲蓄｜為何擺脫不了貧窮？別怨天尤人 5個心態造就你與富貴無緣

+ 13

價值分析：消除哪些成本可以帶給企業最大的價值？

價值分析（value analysis）是由美國奇異公司在 1940 年代提出的成本管理方法，確保產品在正常功能的情況下，能消除多餘成本。其公式為：價值=機能/成本。以下用一家汽車整車廠採購螺絲配件為例，該如何思考才能帶給公司最大價值？

推動消除浪費的文化，因成本與員工行為切身相關

《影印紙的背面不要用》指出，在調整人員前，應該要徹底探討最大的經營負擔在哪。如果經營一有困難就輕言裁員，不管組織大小，都會因為少了一名員工而使營業額降低。

然而，推動降低成本，或是揪出「多餘或浪費」的文化並不容易。因為員工的心態會認為「我一個人的作為，也不會造成多大的影響」，《影印紙的背面不要用》表示，與其鉅細靡遺地告訴員工，企業的成本收益結構，倒不如讓員工清楚明白，「降低成本」的方法只有一種，就是減少多餘的成本支出，就能提高淨利，讓所有員工理解後也比較能貫徹執行。

【本文獲「經理人」授權轉載。】