拒絕短視決策！管理層必學長線思維5大策略：建立企業競爭壁壘

亞伯拉罕．林肯（Abraham Lincoln）在當上美國總統之前，只是出身農場的素人，接連幾次落選，甚至還有一次主動退選、懇求支持者把票投給對手，因為他認為另外一個候選人從事不法勾當，不能讓他當選危害選民。



這樣的操守在政壇非常少見，甚至還讓大家懷疑他是否太軟弱，不適合政治。但最終，以大眾利益為優先的行為，讓他結交了許多盟友，成功當選參議員、總統。《給予》寫道，只要我們把眼光放遠一點，林肯的所作所為看似犧牲，最後卻會帶來好處，「他們不適合百碼短跑，卻能在馬拉松裡脫穎而出。」

短跑與馬拉松，正是短線與長線的最佳比喻。當你參加100公尺短跑比賽，或許不用做太多的準備，甚至還有可能在身體不適的狀態下逞強出賽，因為10幾秒就會結束，事後再多休息、復健就好；但如果今天要參加馬拉松，你會做更全面的準備，不只要顧及肌耐力、心肺跟補給，你也會對自己的狀態小心翼翼，因為任何一個小傷，只要戰線拉長，都可能會影響你的整體狀態。

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「現時偏誤」的禍害：重視當下、低估長遠利益

無論短跑與長跑，都是用同一個軀體完成，為什麼人們的選擇會不同？心理學有個理論叫「現時偏誤」（present bias），人們在面對未來時，傾向看重當下利益、低估長遠利益。

舉例來說，如果可以選今天獲得10美元，或是明天獲得15美元，大多數人會更願意在今天就拿到錢。這個偏誤被廣泛運用在解釋人們做決策時，傾向滿足當下、忽略未來。

《長線思維》作者多利．克拉克（Dorie Clark）強調，保持長遠思考需要勇氣，若你願意承擔短期後果，日後會收到巨大的回報。但問題是，這個「日後」，意味著5年、10年或更遠，人們往往沒辦法等那麼久。

克拉克指出，從理智面來看，大家都知道成功需要堅持和努力，但現代社會很大程度促使我們去做容易、有保障以及當下看起來吸引人的事。長線思維有一部分是要理解，你不會總是立刻達成目標，雖然緩慢的進展可能像在浪費時間，但一旦你投入時間了解本質及其運作方式，現在的每一刻，都會讓你在拉長戰線後變得更強大。

長線思維的體現：ESG興起、重視利害關係人

近年商業界開始意識到，如果再繼續短視近利，就算組織賺再多的錢，地球也無法承受。因為氣候變遷，許多數據顯示，2050年，全球可能有多達10億人被迫遷徙，這也是為什麼近年ESG盛行的原因――人們被逼著開始做長線的思考。

2018年，全球最大投資管理公司貝萊德（BlackRock）執行長賴瑞．芬克（Larry Fink）寫了一封信給集團投資的每家公司：「一家公司要能長久興旺下去，不僅得交出漂亮的財務成績單，還必須證明它對社會有哪些正面貢獻。企業必須讓所有利害關係人都受惠，包括股東、員工、顧客，還有企業所在地的社區。」

由近200家美國大型企業執行長組成的商業圓桌會議（Business Roundtable），在2019年8月公開發表一項聲明，重新定義「企業的使命」：企業經營不應該只考慮股東權益，執行長應該要帶領公司「為員工、顧客、供應商、在地社區和股東等所有利害關係人謀求福利」。

而疫情更加速這項思考。《重新想像資本主義》指出，新冠肺炎大流行讓世界產生天翻地覆的改變，但也迫使人們以不同眼光看待世界，企業與領導者們開始意識到，不能只在乎「我」和「現在」，也要關心「我們」和「未來」。

當以往「存在只為了獲利」的企業，都能開始望向長期，思考如何跟利害關係人共存共榮。我們也該拋開短線思維，捨棄短期的滿足感，學會「放長線釣大魚」，期許自己在為了目標堅持不懈的日子裡，能有所回報。

10 個問題，提醒自己「看長線」

《長線思維》作者多利．克拉克（Dorie Clark）在一個訪談中提及，想要自己的努力在短期內獲得回報是人之常情，但真相是，很多我們極盡所能想達到的成果，往往需要時間，而且會比我們預想中的長，「在事情還未明朗之前，你還願意做出短期犧牲並堅持下去，這會拉開你跟競爭對手的距離，創造出自己想要的人生與職涯。」在得到果實之前，我們可以用以下問題提醒自己：

1. 我應該花時間做什麼？

2. 我可以停止做什麼？

3. 我對未來的假設是什麼，這樣的假設如何影響今天的行動？

4. 我想住在哪裡、如何生活？堅持這個願景會是什麼模樣？

5. 你希望為世界做出哪些貢獻、留下什麼印象？

6. 我可以透過哪些方式將工作與個人生活結合起來，讓兩者都更愉快？

7. 我如何利用限制來發揮優勢？

8. 我有哪些資源，可以在未來換取不同形式的資產？

9. 促使你用心生活、認真工作的動力是什麼？

10. 你願不願意為自己重視的事堅持到底？



5個方法，讓你挪出餘裕、眼光放遠，專注於真正重要的事

生活的重擔與工作壓力，使我們陷入無止盡地忙碌，面對抉擇時，沒辦法好好靜下來思考，什麼才對自己或對大局有利，往往只能倉促做決策。《長線思維》指出，如果太過忙碌或躁進，會讓你沒有足夠的思考空間，也就幾乎不可能擺脫短線思維。以下整理出5個方法，幫助你有餘裕把眼光放長遠，專注在真正重要的事。

找到內心真正的渴望，就能捨棄不重要的事

如果有份高薪工作邀約，卻必須每天台北、新竹通勤，你會接受嗎？《長線思維》寫道，有時引導我們做決定的不是當前狀況，而是我們想成為什麼樣的人。必須確定自己的價值觀，才能評估眼前機會。對於重視家庭的人，如果因為通勤而減少陪伴家人的機會，就算薪水再高，也可能會推辭。

要找到自己的核心價值觀，可以思考：「是什麼在驅動著你？」從「熱愛的事」「擅長的事」「這世界需要什麼」「能有所回報的是什麼」這4個要素的交集，探索人生的宗旨。《企業初心》提醒，追求意義最好循序漸進，宗旨也不一定要非常崇高，只要能提供別人一點點幫助，處處都能找到使命感。當你找到驅動自己向前、符合內心的真正渴望，就可以果斷捨棄不必要的東西，做對自己最有意義的事。

別一味回應他人的需求，留下自我思考的時間

無法靜下心來好好思考未來的另一個原因是，我們常在回應他人的需求。《長線思維》指出，你必須為自己做出選擇，自問以下問題，逼自己思考這些是否值得做：

1. 要投入多少時間：對於每個請求，包括隱藏或未說明的義務，思考每個步驟的實際內容、粗估時間，光這樣評估，你就可能決定要說不

2. 機會成本是什麼：選擇做這件事，意味著必須捨棄其他事

3. 身體和情感成本是什麼：做這件事，對你的身心有何影響，是否有隱藏在背後的成本

4. 放寬時間範圍：問自己1年，或5年、10年後，對這個選擇會有什麼感受；或是如果不這麼做，你會有什麼感覺



抽出20％時間探索，複利將會帶來巨大成效

Google過去曾鼓勵員工將20％時間花在更具創造力和創新的地方，許多新產品來自這個政策。生活上，撥出20％時間探索興趣或職涯，可以讓你更接近夢想。嘗試從未做過的事一定會面臨困難和內心的阻礙，所以必須訂出期限，也要知道，不管結果如何，只要能從中獲得某種收益都算是成功。

重要的是以數十年的時間來衡量，因為複利的力量非常巨大（參見下圖）。投資20％的時間即使起初看起來很小且毫無意義，最終會在你跟別人之間拉開很大的距離。《長線思維》指出，就算不知道最終願景也沒關係，用數十年來衡量，即使最終改變計畫或決定走上不同的路，現在所走的一小步，也會隨著時間推移而更有意義，在未來提供更多選擇。

即使決定走上不同的路，現在所走的一小步，也會隨著時間推移而更有意義（經理人提供）

學會接受不完美，把所有嘗試當作實驗

《長線思維》指出，追逐目標時，短期內可能會遭受許多挫敗，不過長遠來看，當你做出足夠的嘗試，成功就會到來。堅持下去，必須接受不完美或重新看待失敗。亞馬遜創辦人傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）曾說完美主義讓人害怕失敗，阻礙創新。

學習矽谷的「快速失敗」精神，把草創時期所有嘗試都當作實驗，因為失敗會讓人不安，也意味著終結，但如果一開始就是不確定結果的實驗，就很難被定義為失敗。你知道需要多重複幾次，才能透過不斷調整達到想要的結果。

拆分目標、從小處著手，是抵抗短期誘惑的最佳解

我們時常會選擇讓自己快速得到好處的選項，如1960年代史丹佛大學心理學教授沃特爾．米歇爾（Walter Mischel）的「棉花糖實驗」，他給孩子2種選擇：一是馬上吃到棉花糖，二是獨自在房間裡拿著食物，等15分鐘後就能吃到2份。幾十年後，當年等15分鐘後的孩童較有自制力，會在學業、事業上更健康、更快樂。不過人們容易忽略的關鍵是，你不會一直是同種人，所有人都可以學會延遲滿足，增強自制力。

抵抗短期誘惑的一個訣竅是冷卻衝動，轉移注意力。《長線思維》指出另一種方法，訓練自己去做必要且我們聲稱最想做的事——直接開始，並從小處著手。把目標分解成更小的行動，小行動積少成多，加上複利加乘，一旦開始著手，就有機會達成目標。

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