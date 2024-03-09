史詩式邊防劇《我站的地方是中國》正式開鏡　這偶像歌手領銜主演

軍旅劇作為主旋律主題的一個重要分支，近年來一直進行著多樣化的內容實踐。視角敏銳、主題獨特的新作，往往籌備期就備受關注。



影視獨舌獲悉，就在4日，我國首部以邊防戰士為主人公的現實主義軍旅題材電視劇——由浙江幸福時代傳媒有限公司出品，寧海強擔任總導演及監製、翌翔擔任導演的《我站的地方是中國》在新疆克拉瑪依獨山子區開機。

部分主演陣容也迎來首度曝光：許魏洲（領銜主演）、周一圍（特別主演）、張月（領銜主演）、王麗坤（特別主演），侯勇（特別主演）。

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這部劇由國家廣電總局指導創作、浙江省委宣傳部文化藝術發展基金重點資助，已列入浙江省廣電局「十四五」重點規劃項目，杭州市文藝精品工程項目以及餘杭區文藝基金扶持項目，是近年間業內外一直期待的新樣軍旅劇，力爭2024年新中國成立75週年國慶檔獻禮播出。

40年跨距聚焦成長與傳承

《我站的地方是中國》將視角落在了國產影視劇之前極少觸及的題材——邊防。這再次體現了資深軍事主題導演寧海強敏銳的藝術嗅覺。

新中國數十年的邊海防發展歷程，為該劇提供了故事和人物上的素材富礦，6年打磨的劇本在業界獲得了高度的肯定。劇本中的一句話都是真正軍人的故事、軍人的情感、軍人間的關係。劇集開拍後，相信劇組也會力爭做到鏡頭裡的一草一木都是軍營裡的一草一木。

《我站的地方是中國》的故事從上世紀七十年代講起，一直講到了現代當下，跨度超過40年。劇集的故事線是邊境戰士袁長寧（許魏洲 飾）、連長荊河（周一圍 飾）等人跌宕起伏的人生軌跡，而其背後則是新中國邊海防的發展史。

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一個是連長，一個是新兵，荊河和袁長寧的關係亦師亦友。透過不斷地磨礪，不斷地鞭策，荊河將自己從上一輩那裡學到的東西，無一遺漏地傳承給了袁長寧。隨著新時代的到來，曾經的中堅力量，被讚譽為邊塞「兵王」的袁長寧，也來到了要退役的年齡，而他的戍邊精神又傳遞給了新一代的邊境士兵。

寧海強導演一直將士兵的情懷融入創作之中，格外注重對於「兵」這一形象的塑造，注重對戰士們心靈美的開掘。而本劇的另一位導演翌翔，是軍事主題導演裡冉冉升起的新星。他執導的戰爭片《浴血無名川》獲得了2021年國防軍事電影盛典優秀影片獎、第七屆中國網路視訊學院獎最佳網路電影獎。兩位導演兼顧了時代性、戲劇性和觀賞性，並在劇集主題的擴展、藝術手法的表達，以及內容創作的立意等方面，都將做出有著「新」「深」特徵的嘗試。

隨著開機曝光的主演陣容更是讓人眼睛一亮。許魏洲將面臨出道以來最大的挑戰──角色長達30年的年齡跨度。人們對許魏洲的青春形象和舞台上的搖滾氣質十分熟悉，但在本劇中他需要從十幾歲的熱血青年，演到五十歲左右的滄桑中年。跌宕命運在袁長寧身上留下的每一道刻痕，都需要他用實力和熱誠去細緻演繹。相信《我站的地方是中國》將讓人暫時忘記作為偶像的許魏洲，而讓人記住作為演員的許魏洲。

周一圍在部隊大院長大，對劇本中的描述的那群戍邊軍人的經歷感慨良多，讀到這個劇本的時候，他一次次的被劇中人物的選擇感動淚目。在錄製某檔綜藝節目時，車開在獨庫公路上，路逐漸險峻，他用對講機對其他嘉賓說了獨庫公路當年修建的不易，築路部隊裡的很多戰士永遠留在了這條公路邊，戍邊守邊是以生命為代價守護這片疆土。講完時車隊正好經過最險的山口，嘉賓在對講裡問怎麼能對先烈們致個敬，周一圍便按響了汽車的喇叭。後續大幾十台節目組的車輛也接連按了喇叭，汽笛長鳴，響徹雲霄。後來他得知，那天大家在各自的車上，眼淚不知不覺就流出來了……他說他愛這個戲，這個戲裡記載的那群人不該被忘記，所以他一定要演這個戲。

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新時代所需要的軍旅劇

雖然近幾年播出的軍旅劇在整體數量上並不少，但是不少專家都在呼籲：「新時代特別需要抱著敬畏之心去創作的純正軍旅大劇。」以生動筆觸回歸內容本位的《我站的地方是中國》，顯然就是一部抱著敬畏之心去創作的純正軍旅劇。

中國是世界上陸鄰國最多、陸地邊界最長的國家。為保護中國的每一寸土地，中國人民解放軍在5.52萬公里的邊境線上設立了500餘座邊防哨所。邊防戰士的事蹟，不應只停留在新聞、照片、報導文學裡，他們值得以更生動的影像登上螢幕，走進千家萬戶。

《我站的地方是中國》首次將目光聚焦在邊疆默默守衛祖國安全的邊防戰士們身上，近距離揭秘他們的心路歷程，不僅是題材創新，更是創作突圍。它在如今現代軍事主題相對冷寂的階段，以新鮮的生命力，提振了產業精神。軍旅劇不能拒絕年輕演員、不能拒絕新時代元素，但不能因此而演變成偶像劇。觀眾喜歡看軍中驕子，是因為在軍隊中，沒有磨練難成驕子。正大陽剛的氣質、利劍出鞘的氣勢，才是軍旅劇最該有的賣相。《我站的地方是中國》的當代青年軍人形象，兼具時代特徵和人文內涵，是對當下軍旅劇人物塑造的成功破題。在新題材與新視野之外，本劇將邊防戰士的個人成長與我國邊防事業的發展進步緊密相連的手法，符合家國同構的美學特質，更是引發了「長距離、大空間」的新敘事。

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最令影視獨舌感到驚喜的，是《我站的地方是中國》特意加入了更具新時代色彩的當代邊防戰士。近幾年，隨著科技的進步，科技控邊、智慧控邊已經得到了大規模的應用。這個轉變的背後支撐，是我國科技實力的進步。本劇對此予以展現，有為觀眾揭密的色彩。然而，物質條件的改善、裝備和科技的進步，不足以改變邊境戰士要面對的自然條件。艱苦的、甚至是極限的自然環境、氣候環境、地理環境，還是會帶給他們強烈的孤獨感。因此，無論哪個年代，邊境戰士的精神意志傳承，永遠都是我們最強大的武器。

《我站的地方是中國》不會是炮火連天的軍事動作片，更不會是披著軍旅外衣的言情劇，而是具有現實主義色彩、深入刻畫人性、精神、情感的走心軍旅劇，其宗旨就是描繪邊防戰士於艱苦中堅守的意志特質。當觀眾對新時代邊境戰士有了新的理解與認知，大眾的民族意識、國家自豪感必然會進一步提升。本劇將來的大規模播出，勢必會呼籲更多優秀的年輕人加入保衛祖國的熱血行列，在實現個人夢想的同時，用更實際的行動來維護家國利益。

該劇拍攝得到了軍隊相關單位和同志的大力支持，新疆維吾爾自治區黨委宣傳部以及拍攝地也給予了極大幫助。期待這樣一部響應新時代需求的軍旅劇順利拍攝，早日與觀眾見面。

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