人之將死，其言也善？馬克思、達文西等九位名人臨終最真摯遺言

「如果你的生命即將結束，你會留下最後哪句話？」關於死亡，我們時常都避而不談，但事實上，遺言往往是一個人對於人生的看法、對於死亡的態度以及經驗的智慧。一起來看看九位歷史名人他們的「最後一句話」吧！

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生命的迷人之處，在於我們每個人都只能生一次、死一次。

無論願不願意，我們終將死去。而遺言，就是人在面對生命的最後一個句號。有人特別喜歡看遺言，或許因為這是集結人生智慧後，最凝練深刻、也最坦然放手的一句話；也或許是因為，死亡前的每句話都是一個人最真誠的告白。無論如何，我始終相信，遺言是一個人進入另一趟旅程之前，最赤裸的自白、最深刻的體悟。你有想過，在生命盡頭的那天，你所說的最後一句話會是甚麼嗎？

從阿基米德、達文西到珍奧斯丁，現在讓我們一起回到9位歷史名人他們在死亡前，最真實的那一刻。

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擁抱畢生研究：阿基米德（Archimedes）

擁抱畢生研究：阿基米德（Archimedes）（Domenico Fetti）

站開些！別踩壞我的圖！Stand away, fellow, from my diagram! 阿基米德（Archimedes）

「給我一個支點，我就可以舉起整個地球！」身為歷史上最偉大的三大數學家之首，阿基米德在死前的最後一刻，仍然擁抱著他最愛的數學。

公元前212年，敘拉古終於被羅馬軍隊攻陷。當羅馬軍隊進城時，阿基米德正在自家宅前的地上研究幾何問題。一個羅馬戰士走近，並把地上阿基米德所畫的圖形踩壞了。阿基米德說：「站開些，別踩壞我的圖！」羅馬戰士聽了之後十分生氣，於是拔出刀來，朝阿基米德身上刺下去，這位偉大的科學家就一命嗚呼了。

追求卓越，永遠都不夠：達文西（Leonardo da Vinci）

追求卓越，永遠都不夠：達文西（Leonardo da Vinci）（Leonardo da Vinci/Museum of the Ancient People of Lucania, Italy）

我冒犯了上帝和人類，因為我的作品沒有達到應有的水準。I have offended God and mankind because my work did not reach the quality it should have. 達文西（Leonardo da Vinci）

意大利文藝復興時期的博學者，達文西除了是著名的畫家之外，更是雕刻家、建築師、解剖學家、工程師。他終其一生每天都做筆記，並以個人獨特的鏡像反寫字書寫。

儘管在藝術、解剖學和工程的成就如此豐富，但是達文西在死前，仍謙虛地認為自己的作品，愧對上帝和人類。被後人譽為「不可遏制的好奇心」和「極其活躍的創造性想像力」的人，在死前仍追求卓越或許就是達文西對於人生的態度吧！

坦然面對：諾斯特拉達姆士（Michel de Nostradamus）

坦然面對：諾斯特拉達姆士（Michel de Nostradamus）（César de Notre-Dame）

當明天太陽升起的時候，我已經不在了。You will not find me alive at sunrise. 諾斯特拉達姆士（Michel de Nostradamus）

法國著名的預言家諾斯特拉達姆士，以四行體詩寫成的預言集《百詩集》，至今仍有很多崇拜者正等待著預言的實現。

在他臨終前的最後一句話，以豁然的態度，將死亡比擬成和太陽升起般，是再自然不過的事。

在死亡面前，堅持自我：伏爾泰（Voltaire）

在死亡面前，堅持自我：伏爾泰（Voltaire）（Nicolas de Largillière）

現在，我可沒時間再樹敵了。Now, now, my good man, this is no time for making enemies. 伏爾泰（Voltaire）

法蘭西思想之父伏爾泰是啟蒙的鬥士，一生為思想和言論自由而戰。捍衛公民自由不遺餘力，特別是追求信仰自由和司法公正。

伏爾泰反對君主制度，提倡自然神論，批判天主教會，並將天主教教宗比作「兩足禽獸」。在臨終前，一位牧師請他與撒旦斷絕關係，他以幽默的方式拒絕神父的要求。很多人在對面死亡時，因為害怕而求助於宗教，但是伏爾泰在死亡面前，仍不改自己的主張。

但求一死，別無所求：珍・奧斯汀（Jane Austen）

但求一死，別無所求：珍・奧斯汀（Jane Austen）（Getty Images）

我甚麼都不要，只要死亡。I want nothing but death. 珍・奧斯汀（Jane Austen）

19世紀英國文學家，世界文學史上最具影響力的女性文學家之一。珍奧斯丁終生未嫁未育，但是她的文學作品，卻深深影響無數女性對婚姻、家庭和愛情的觀念。

她臨終時，姊姊 Cassandra 問她需要什麼，她說：「我只要死亡。」

把握生前該做的努力：卡爾・馬克思（Karl Marx）

把握生前該做的努力：卡爾・馬克思（Karl Marx）（Getty Images）

遺言是給那些生前還說不夠的人說的。Last words are for fools who haven't said enough. 卡爾・馬克思（Karl Marx）

馬克思是當代重要的哲學家、經濟學家和社會學家，他的一生出版大量著作，其中最有名的包括鼓吹推翻資本主義革命的《共產黨宣言》，以及針對資本主義提出批判性分析的《資本論》。

如同馬克思為了宣揚自己理念，一生努力不懈、顛沛流離，與其留下一句極富重量的遺言，倒不如好好把握活著時所能夠做的努力吧！

別讓無聊困擾我：理查德・費曼（Richard Feynman）

別讓無聊困擾我：理查德・費曼（Richard Feynman）（Getty Images）

我討厭死去兩次，這太無聊了。I'd hate to die twice. It's so boring. 理查德・費曼（Richard Feynman）

被評為有史以來十位最偉大的物理學家之一，永遠不甘心安於「標準答案」的物理學家費曼，總是將生活中的每次學習當成「玩樂」。從傳記《別鬧了！費曼先生》，足以看見他的幽默性格。

費曼罹患兩種罕見的癌症，脂肪肉瘤和巨球蛋白血症，手術後不久在1988年2月15日死去，享年69歲。臨終前留下：「我討厭死去兩次，這太無聊了。」這樣一個科學界的頑童，怎麼能夠接受「無聊」呢？

感謝一生有你相伴：亞瑟・柯南・道爾（Sir Arthur Conan Doyle）

亞瑟・柯南・道爾（Sir Arthur Conan Doyle）（Getty Images）

你是最棒的。You are wonderful. 亞瑟・柯南・道爾（Sir Arthur Conan Doyle）

英國作家阿瑟・柯南・道爾最膾炙人口的作品，非《福爾摩斯》莫屬。人們對他最深的印象，除了文學作品之外，還有他對唯靈論的信仰。這樣一個著名的作家、醫師，在臨終前的最後一句話，是對著太太珍・勒奇（Jean Leckie）的真情流露：「你是最棒的。」

生命稍縱即逝：卜・馬利（Bob Marley）

生命稍縱即逝：卜・馬利（Bob Marley）（CC BY 2.0, Eddie Mallin）

金錢，買不了生命。Money can't buy life. 卜・馬利

卜・馬利是牙買加唱作歌手，因為將牙買加雷鬼樂（Reggae）引進歐美流行音樂和搖滾樂，對西方流行音樂產生巨大的影響，被稱為雷鬼樂鼻祖。小時候的貧困生活，成為後來馬利反種族主義與社會運動的起源。

32歲那年，馬利發現自己罹患黑色素瘤，享年36歲。在他生命的最後一刻，以自己短暫的人生，為生命的稍縱即逝留下註解。

讓我們在另一個世界相會：喬・狄馬喬（Joe DiMaggio）

讓我們在另一個世界相會：喬・狄馬喬（Joe DiMaggio）（Getty Images）

我終於可以再見到瑪麗蓮夢露了。I finally get to see Marilyn. 喬・狄馬喬（Joe DiMaggio）

效力於紐約洋基隊，三度獲選年度最有價值球員、十三度獲選進入明星賽，狄馬喬常常被譽為「如畫一般完美的」球員。1954年1月，狄馬喬與荷里活性感女星瑪麗蓮夢露結婚，但婚姻僅維持了10個月就宣告結束。

短暫的婚姻，似乎沒有結束狄馬喬對夢露的愛。在臨終前最後一刻，他說他終於可以再見到早逝的前妻，瑪麗蓮夢露。

瑪麗蓮・夢露（Getty Images）

從一個人的遺言，我們不僅可以看見他的人生觀，同時也可以窺見他對於死亡的態度。有像阿基米德一樣，在生命的盡頭仍在為自己畢生研究做努力；也有像道爾、狄馬喬一樣，對生命中的摯愛真情告白。我們無法決定生命的長度，但我們可以決定路該往哪走、怎麼走。希望在意識到人生盡頭的那一天，我們都能夠帶著微笑，朝另外一趟旅程邁步。

如果今天，你要為自己的生命下個註解，你會說甚麼呢？

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：馬克思、達文西、珍奧斯汀！九句名人遺言讓你更接近活著】