深圳南博鄂爾多斯青銅展　免費欣賞2000年前北方草原遊牧文化珍品

每件青銅器都是一部小小史書，草原吉金：鄂爾多斯精品青銅器展，限時開展。



去南山博物館看2000年前的草原青銅文明

深圳南山博物館最近又有展覽上新了，是和鄂爾多斯博物院聯合承辦的「草原吉金：鄂爾多斯精品青銅展」，持續展出至2026年1月4日。

本次展覽將2000年前北方早期遊牧部族的青銅文化呈現於大家眼前，看過了莊嚴肅穆的中原青銅器、神秘奇特的古蜀青銅器，遠在北方草原上的青銅器又會是什麼模樣呢？

以「鄂爾多斯青銅器」為代表草原青銅文化

鄂爾多斯，地處黃河「几字灣」的懷抱之中，南望中原，北連蒙古高原，農耕文明和草原文明在此交匯碰撞，迸發出以「鄂爾多斯青銅器」為代表的早期草原文化。

誕生於草原遊牧生活中的鄂爾多斯青銅器，擁有着簡潔實用的器物造型、熱烈奔放的圖案設計，無論是生活器具、兵器或配飾，都兼備了藝術性和實用性。

4大單元 300餘件青銅展品

這次展覽分為4大主題單元：器用隨行、金戈鐵馬、飾綴草原、百獸率舞，展出了300餘件來自草原的青銅器。有生活中用到的刀、勺、鍑；有戰場上的劍、戈、弩；有裝飾馬匹用的當盧、節約；也有點綴在服裝上的飾牌、飾件……

器物上仍能看見精緻細膩的紋路，不妨閉眼想象一下，這些青銅器剛鑄成時金光閃閃、光滑如鏡的模樣。

用青銅器寫就的「金屬史書」

生活在草原上的人們將所見所聞刻在青銅器上，草原百獸、日常生活、宗教信仰……每一件青銅器，都像是一部小小的「金屬史書」。時光穿越千年，留下的青銅器讓此時此刻的我們瞥見了過去人們的生活意趣。

南山博物館 有自己的「怪獸與牠們的產地」

將草原百獸鐫刻在青銅器上

鄂爾多斯青銅器上最常見的裝飾便是各種動物，馬、虎、鹿、鶴、鷹……或是作為刀柄的一部分，或是劍身上的紋樣，又或者單獨做成飾品，一件件陳列於展櫃裏，看展的時候可以多多留心。

南山博物館，有自己的「怪獸與牠們的產地」👇👇👇

鳥紋鏤空青銅刀鞘（戰國）

這把鏤空刀鞘可以說是一件「炫技之作」，不僅做成了鏤空的樣式，還在劍鞘上刻出8個鳥紋裝飾，小巧精緻。古人的審美，實在是比想象中超前多得多。

野豬紋青銅環形飾件（東周）

這件環形飾件看似平平無奇，實則設計難度五星級。和對稱分佈的二分法、四分法不同，環形飾件上共有5頭野豬，這種五分法的排列需要通過周密的幾何運算，才能呈現出這樣首尾相顧的圖樣。

鶴嘴形青銅杖首（戰國）

過去在中原地區，常以「鳩杖」為禮送給老人，在草原地區「鶴嘴形青銅杖首」也有着相似的作用。長長的鶴嘴意味着吃東西時很順暢，對於老人來說是一種長壽的象徵和祝福。

圓雕鹿飾件（戰國）

對於生活在草原上的人而已，鹿在冬季時的價值遠超於馬匹，不僅飼養難度低，運輸能力和生命力也更強，因此在這些青銅器中能見到不少鹿的元素。比如這件圓潤可愛的鹿飾件，中間有個小孔，以及帶有弧度的底座，推測是當時小孩子戴在頭上的配飾。

青銅飾牌（戰國）

青銅飾牌應當是鄂爾多斯青銅器中最能反映北方遊牧部族當時生活、文化的器物了。飾牌形制主要為動物形、長方形、「P」形，大多刻畫着草原上的生活場景。

展櫃中分別陳列了來自草原和中原地區的飾牌，一邊是動物撕咬的相爭場景，另一邊則是記錄着市井生活、動物和諧相處的畫面，兩種風格無比鮮明。

還有這些值得一看的展品👇👇👇

鷹形金冠（複製件）：內蒙古博物館的「鎮館之寶」

這頂「鷹形金冠」是內蒙古博物館鎮館之寶的複製件，是唯一一頂完整的匈奴王金冠。最底的半圓形冠帶上有虎、羊、馬的紋樣，榫卯結構相接之處為狼羊咬斗紋，冠頂浮雕則是「四狼噬四羊」。

用金與綠松石打造的老鷹落於冠頂，頭、頸、身、尾由金帶相連，走起路來，冠頂的老鷹會呈現振翅欲飛的形態。雖不能親眼看到原件，但也足以想象它的奢華模樣。

雙獸首銅劍（東周）

在鄂爾多斯眾多青銅器中，兵器有着重要的一席之地。普通的青銅劍難以兼顧鋒利度、柔韌度及硬度，為此他們改進了鑄劍工藝，通過複合鑄劍法使其擁有鋒利的劍刃、增加韌性的高劍脊，以便於更好地作戰。劍首和護手處也設計了獸首紋樣，就如他們專屬的烙印一般。

青銅鳴鏑（春秋）

北方遊牧部族擅騎射，因此在青銅兵器裏可見弩機、銅鏃、鳴鏑等不斷進化的遠程作戰工具。其中鳴鏑不僅可以對敵人進行遠程打擊，箭頭發射後氣流穿過小孔會發出聲響，也是指示進攻方向的信號。小小一枚，凝練着遊牧部族的智慧。

山字形雙耳青銅鍑（漢）

青銅鍑，可以理解為遊牧部族的煮飯鍋，是他們獨有的炊事工具。鍑旁的雙耳設計，便於搬動以及用馬背攜帶，像是一個「移動廚房」。

人駕馬車青銅戈（戰國）

一件設計得無比精巧的青銅戈，柲冒上是人駕馬車的立體造型。不過這把銅戈沒有開刃，只能用於啄擊。真的有人捨得用那麼精美的一件青銅戈出去打仗嗎？

馬型青銅當盧（戰國）

馬匹是遊牧部族的好夥伴，因此在鄂爾多斯青銅器中也有不少青銅馬具。當盧是指系在馬頭上的配飾，既有裝飾作用也有保護作用。當然，到了真正的戰爭中，馬匹還是需要配置更為堅固的裝甲。

建議配合博物館解說 觀展體驗更好

展廳空間不算大，展品也大多為小件的器具，如果只是走馬觀花地看可能會覺得有些無聊。建議配合着每天15:30的定點講解觀展，可以更深入地了解到草原青銅文化以及青銅器的特點、背後的故事，讓這些青銅器「活」過來。

建議配合着每天15:30的定點講解觀展，可以更深入地了解到草原青銅文化以及青銅器的特點、背後的故事，讓這些青銅器「活」過來（ShenzhenLOOK提供）

草原吉金：鄂爾多斯精品青銅器展

展覽場館：南山區南山大道2093號南山博物館2樓

展覽日期：2025/10/17-2026/01/04（逢周一閉館）

定點講解：15:30

門票：免門票，免預約

