深圳灣公共藝術季｜必打卡3大展區23件大型戶外裝置　附展覽地點

第7屆深圳灣公共藝術季，3大展區，3大主題，23件大型戶外裝置&雕塑。



當公共藝術，融入城市肌理。

第七屆深圳灣公共藝術季 現已開啟

一到年末，總能在城市的角落發現不少有趣的公共藝術裝置，當你看到這些作品時，說明「深圳灣公共藝術季」已拉開了帷幕。今年，第7屆深圳灣公共藝術季也如期而至，展出時間將持續4月中旬。

趁着好天氣，出門看展去。

三大主題展區聯動，23件大型戶外裝置&雕塑

和往屆的深圳灣公共藝術季不同，今年的藝術季首次實現了大學城、蛇口、太子灣3大展區聯動，帶來了23件大型戶外裝置、設計、雕塑作品。公共藝術的展示不再侷限於公園綠地，而是走向了與人們日常生活更貼近的商業空間、校園，城市化身天然展廳，讓公共藝術慢慢浸潤到城市的肌理深處。

大學城展區：無際之維

展出時間：2026.01.24-2026.04.19

展覽地點：深圳大學城



蛇口展區：新灣流

展出時間：2026.01.16-2026.04.16

展覽地點：海上世界文化藝術中心、海上世界、蛇口網谷、南海意庫、太子灣花園城Villa、太子灣濱海岸線公園、蛇口郵輪中心



太子灣展區：詩意的棲居

展出時間：2025.12.30-2026.03.30

展出地點：K11 ECOAST濱海長廊



第7屆深圳灣公共藝術季作品打卡活動

深圳灣公共藝術季開展同時，還可以參加作品打卡活動，沿着作品地圖，打卡完所有裝置，即可獲得電子證書並參與抽獎活動。

打破圍牆，當公共藝術走入大學城

第七屆深圳灣公共藝術季 · 無際之維（大學城展區）

深圳大學城，生長於「無界」理念上的試驗場。本屆藝術季以「無際之維」為主題，讓公共藝術走入大學城，11件公共藝術作品分佈在大沙河沿岸，打開了校園的「圍牆」。

1. 《跳舞的房子》by. 菠蘿三明治

三座搖曳的彩色房子立在草坪上，色彩明亮，線條活潑，彷彿有着節奏和呼吸一般。充滿童趣的場景讓人不禁想起童年時的遊戲場景，以其「純真」打破了高校的「理性」，展示着一種自由舞動的思維狀態。

2. 《凝視的弧度》by. 沈也

這件作品將眼鏡框、網球拍結合在一起，其意象分別指向「智識探索」和「身體動能」。大學城，正是追求知識、強健體魄的場域，當它出現在這裏時，便是提醒觀者，是否還能在求知求學、身體運動的過程中感受純粹的樂趣。

3. 《面對的背對者》by. 王魯炎

《面對的背對者》坐落在深圳大學城圖書館門口，是校園與城市的過渡地帶。作品以「四人共享兩腦」的悖論式結構，呈現了「面對」和「背對」本就是同一認知根源的一體兩面。獨立、交錯又相連，恰如人與人之間的常態。

4. 《自鳴屋2號》by. 繪造社

自鳴鐘，本是計時儀器，藝術家將其結構、尺度放大拓展為一座建築，讓「鐘」轉化成「屋」。靈感來自建築與日常器物「同源」這一想法，藉此作品記錄了人們在技術智慧、空間經驗探索中體現的共通精神。

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5. 《思辨境面》by. 薩納茲·馬齊納尼

國際會議中心南側的草坪上展出的《思辨境面》是一組三件式裝置，一側是鏡面，另一側則是起伏不平的「地貌」，呼應着大學城旁塘朗山的高低起伏。兩面材質象徵過去與未來，雙重意象交匯，提醒着觀者們對待萬事萬物都應保持思辨。

更多作品▼▼▼

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大學城展區：無際之維

展出時間：2026.01.24-2026.04.19

展覽地點：深圳大學城



漫遊蛇口，在街角偶遇公共藝術

第七屆深圳灣公共藝術季 · 新灣流（蛇口展區）

蛇口，深圳改革開放打響開山炮的陣地。今年以「新灣流」為題，立足深圳改革開放史，呈現了8件大型戶外裝置作品，他們分散在蛇口的各個角落，等待着人們的「偶遇」。借公共藝術，打破固有邊界，讓作品背後的宏大敘事也變得可感、可觸、可參與。

1. 《燈屋》by. Anese Eun Cho

坐落在深圳灣畔的《燈屋》，用極簡的線條勾勒出「家」的輪廓，半開放的狀態歡迎每一位路過的行人走入「家」中，一如城市包容又開放的特點，也應了那句「來了就是深圳人」的口號。入夜後，在山海城市的環抱中，燈屋亮起。窗戶框出一片景色，屋內是小家，屋外是大家。

2. 《濤天》by. 梁紹基

《濤天》將強韌的蠶絲與深圳灣的浪潮意象交織，再一次呈現了梁紹基作品的標誌性內核——「絲・思・史・詩」。層層色彩如潮汐漲落，頂部的岩石象徵着城市拓荒時的厚重，柔韌的蠶絲則是深圳改革開放史的蜕變隱喻，是藝術家在其獨特見解下呈現的「新灣流」。

3. 《明日之城——門》by. 薛峰

蛇口的十字路口邊，佇立着一件金光燦燦的裝置。兩面牆交錯，中間構造了一扇立體的門，牆上更是通過金屬紋樣刻畫了深圳的城市地標、灣區的城市輪廓。人們從中穿梭，便是穿過了深圳的城市發展史。藝術家通過」門「的連接性，借作品傳達了大灣區協同共生的美好構想。

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4. 《時間》by. 宋冬

藝術家宋冬用毛筆在熱石板上反覆寫着「時間」，而「時間」卻始終未能完整呈現。每一次落筆、蒸發，都是即刻的「完成」與「消逝」。深圳，是講究時間與效率的城市，當這件作品融入城市的公共屏幕裏，每一次展示，都是與城市精神的一場對話。

更多作品▼▼▼

蛇口展區：新灣流

展出時間：2026.01.16-2026.04.16

展覽地點：海上世界文化藝術中心、海上世界、蛇口網谷、南海意庫、太子灣花園城Villa、太子灣濱海岸線公園、蛇口郵輪中心



駐足太子灣畔，詩意棲居

第七屆深圳灣公共藝術季 · 詩意的棲居（太子灣展區）

太子灣展區以「詩意的棲居」為主題，呈現一系列充滿巧思作品。在與藝術對話的同時，也引得人們重新思考人與自然、與城市的關係。我們心中的理想生活，應該是什麼樣的呢？

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1. 《卧玫》by. 蔡志松

海邊的草坪上，靜靜卧着一支鉛鑄的玫瑰。它的意象不是對浮華易逝的悲嘆，也不是對永恆的執念，而在強調「愛情並非生命的全部」。愛情、命運自有花期，會盛開，也會凋零。正因一切非永恆，所以相遇的一瞬才會更顯珍貴。

2. 《時光Ⅲ》by. 李承駿&劉明慧

《時光III》是「時光系列」IP的最新作品，系列主角是一隻名叫「小皮」的黑臉琵鷺。小皮頭戴棒球帽、腳踏衝浪板，帶着小琵鷺們亮相K11 ECOAST濱海長廊。以俏皮靈動的姿態，傳達着快樂、自我、與自然和諧共處的精神。

3. 《白夜童話：暖熊 · 夏夜》by. 賈曉鷗

藝術家賈曉鷗《白夜童話》系列中的一件作品，靈動的小女孩靠在大熊懷中，做着酣甜的夢，安全感十足。作品可愛簡單，為遊人們打造了一處小小夢幻童話。

4. 《不倒翁系列》by. 高孝午

3件作品來自藝術家高孝午的系列作品，對生肖圖騰進行解構、再演繹，以獨特的視角和形式呈現傳統文化。

太子灣展區：詩意的棲居

展出時間：2025.12.30-2026.03.30

展出地點：K11 ECOAST濱海長廊



這座城市，變成了公共藝術的遊樂場。