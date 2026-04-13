奇洛李維斯首部小說入圍日本星雲賞　與奇幻作家合寫不死戰士故事

【文學/科幻小說】提到荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves），大眾腦海中浮現的往往是《廿二世紀殺人網絡》中後抑躲避子彈的救世主Neo，或是《殺神John Wick》中為愛狗神擋殺神、佛擋殺佛的孤獨殺手。然而，這位自帶憂鬱氣質的巨星，如今又多了一個令人驚豔的身份，那就是獲獎提名科幻小說家。



奇洛李維斯（Getty Images）

第57回日本科幻「星雲賞」今年三月公布決選名單，由奇洛李維斯與英國奇幻作家柴納·米耶維（China Miéville）合著的長篇小說《The Book of Elsewhere》，入圍「海外長篇小說」類別。

《The Book of Elsewhere》

日本科幻最高榮譽「星雲賞」是什麼？

日本科幻星雲賞設立於1970年，是日本歷史最悠久、最具權威性的科幻文學獎項，素有「日本雨果獎」的美譽。該獎項的評選機制非常嚴謹，由每年舉辦的「日本科幻大會」全體出席會員共同投票選出，旨在表彰過去一年內在日本出版的最優秀科幻作品。獎項共設有「日本長篇小說」、「日本短篇小說」、「海外長篇小說」等9個類別。

今屆入圍名單競爭相當激烈，在「日本長篇小說」類別中，有伏瀨所著、紅遍全球並於今年4月推出新一季動畫的輕小說神作《關於我轉生變成史萊姆這檔事》（転生したらスライムだった件）；以及小川哲所著、去年底剛被改編為由台灣演員林廷憶與日本男星菅田將暉主演劇集的《火星女王》（火星の女王）。

匡靈秀（R.F. Kuang）《巴別塔學院》（Babel）

而在《The Book of Elsewhere》身處的「海外長篇小說」類別中，最強勁的對手莫過於美籍華裔新銳作家匡靈秀（R.F. Kuang）橫掃全球各大獎項的奇幻巨作《巴別塔學院》（Babel）。今屆決選投票將於5月結束，最終得獎結果預計於7月正式公布。

「殺神」和奇幻文學大師怎樣開始合作？

《The Book of Elsewhere》的起源可追溯至2021年。當時奇洛李維斯與漫畫家Matt Kindt共同創作了暴力美學漫畫《BRZRKR》，在Kickstarter上募資大獲成功，Netflix亦確認將改編為真人電影。在第一卷出版後，奇洛李維斯萌生了以純文字小說形式擴展這個宇宙的想法。

China Miéville （Getty Images）

奇洛李維斯一直是米耶維奇幻小說的粉絲，因此當他萌生創作科幻小說的想法時，便主動透過電子郵件聯繫了米耶維。米耶維以「新怪譚」（New Weird）風格著稱，曾三度獲得亞瑟·克拉克獎，並以《帕迪多街車站》奪得雨果獎最佳長篇小說殊榮。當時米耶維已近8年未有新作發表，這封來自奇洛李維斯的合作邀約，也許是讓他重燃創作的重要推力。

分工方面，根據《衛報》2024年的訪問，米耶維負責撰寫小說，奇洛李維斯則負責提供宇宙觀建構、角色核心動機、情節發展等意見。

《The Book of Elsewhere》講什麼？

《The Book of Elsewhere》的主角Unute（在現代社會中被稱為「B」），是一名活了約八萬年的半神半人不死戰士。他誕生自閃電與母親的祈禱，見證了文明、物種、神話與宗教的興衰。他一次又一次地死去，卻一次又一次地從繭中重生。他曾被當作神明膜拜，也曾被當作惡魔恐懼。到了現代，疲憊於漫長歲月與無盡殺戮的B，選擇與美國政府的秘密特種部隊合作，以自身的戰鬥力為籌碼，希望科學家能解開他的不死之謎，讓他得以成為凡人並真正迎來死亡。

《The Book of Elsewhere》日文版封面

小說的主線情節圍繞一連串詭異事件展開：一名士兵短暫死而復生、一頭不死的鹿豚突然現身，以及一個神祕自助組織在鎮上悄然崛起。Unute與他的部隊懷疑這些事件互有關連，但直到小說後段才逐漸揭開各方勢力的真面目。

除了現代主線，小說以交替章節呈現歷史上不同時代的人物與Unute的短暫交集：一位被強烈暗示為佛洛伊德的醫生、一名被Unute救下的雙性別僕人，以及一位曾與Unute深深相愛卻遭他突然離棄的女性。

《The Book of Elsewhere》有什麼特別？

小說運用多種敘事視角，以第二人稱寫出Unute的內心世界，直接以「你」作為代詞，令讀者得以代入這位古老戰士的孤獨處境，為其存在主義困境帶來更強烈的情感衝擊。而且書中巧妙穿插了1648年《西發里亞和約》（Peace of Münster）等真實歷史背景，同時融入了佛洛伊德的精神分析學說與存在主義哲思。

Keanu Reeves（Getty Images）

有別於傳統科幻作品對「永生不死」的浪漫化追求，這部小說深刻探討了當人類面對無限的時間與永恆的暴力時，個體應如何維持道德倫理與基本人性。正如奇洛李維斯在訪談中所言，B 這個角色投射了他自身對於「害怕死亡」以及「如何與生命和解」等人生課題的哲學思考。

《The Book of Elsewhere》雖源自漫畫《BRZRKR》的宇宙，但奇洛李維斯與米耶維均強調，小說是一部完全獨立的作品，無需閱讀漫畫原著亦能直接入讀。目前該書尚未推出中文版，有意閱讀的讀者只能透過英文版本。第57回日本科幻星雲賞的最終得獎結果，預計於今年7月公布。