過往亦有作家於連載中離世 《烙印戰士》未來何去何從？

撰文： 小島陸秀夫 最後更新日期： 2021-05-25 20:00

漫畫家三浦建太郎離世，使不少人大為錯愕。《烙印戰士》這本由1989年開始連載至今的漫畫，可說是日本黑暗魔幻故事的殿堂級作品。三浦建太郎的離開，究竟會否把《烙印戰士》的結局一併帶走，成了近日漫畫迷的討論話題。過往亦有作家及漫畫家在連載中離世，例如《蠟筆小新》與《惡作劇之吻》的作者就是如此，那麼當時又怎樣處理結局問題？

大師難以模仿：今敏的《夢想機械》

一個作品的連載可以長達十多年，甚至數十年，因此有作者在連載中途離世，雖然不幸，但卻發生過不少次。那麼那些「去到一半」的作品，最後又如何處理？

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最簡單卻又「最殘忍」處理手法，就是不再繼續，硬生生斷在那兒。以日本動畫大師今敏為例，他自2009年就開始著手製作下一部動畫電影《夢想機械》，但他在2010年5月確診罹患晚期胰臟癌，當時知道自己只有半年時間，就選擇留在家中度過。雖然如此，他仍也不時在網上分享《夢想機械》的消息。

(Twitter@ToniKX3)

在8月時他突然離世，使製作計劃停了下來。就算在11月，動畫公司宣布將重啟今敏生前未完成、已進入後期製作的《夢想機械》計劃，但也沒有公布電影正式的上映日期。及後經過數次改動，不論是募資遭遇困難，還是難以尋找替代人選，現時電影的製作仍是停滯不前。今年3月一套關於今敏的法國紀錄片上映，當中有用到《夢想機械》的一些畫面，但也就僅此而已。

按維基語，製作人丸山正雄在2016年的訪談中提到：

我在今敏過世後的四到五年間，曾一心堅持著到處找人來接手、完成他的遺作。當時腳本與分鏡都早已完成，連原畫都做好一部分了。但，就算有人真能模仿今敏的風格，做出來的也不過就是仿作而已，沒辦法有今敏的味道。我舉個例子，若讓細田守來接下導演，我相信成品也一定會很好看。但這樣的電影，就會是細田守的了，並不是今敏的。做夢機器只能是今敏的作品，我們不該只是為了完成作品，而在各種地方進行妥協。與其這麼做，不如放棄完成它……我花了好多年，才得到這個苦澀的答案。比起硬是要完成這份遺作，我更傾向讓人來接手今敏的原作構想，將其改編成動畫電影。這樣的話，完成的電影就會100%是那個導演的作品了。我願意幫忙完成這樣的計劃，除此之外也想拍部今敏的紀錄片。

大師之所以是大師，正是因為他有一些過人之處，別人難以模仿。因此當大師離開，就一併帶走了作品。

難以繼續也繼續 ：山口昇、多田薰與臼井儀人

但當然也有繼續下去的情況。例如輕小說作者山口昇在2013年因癌症病逝，他的作品《零之使魔》當時尚未完成。但因為他在離開前就已把故事結尾的框架和內容告知編輯，因此出版社Media Factory 可以在他死後兩年，按其留下第21、22卷的故事大綱來編寫並出版續刊。

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另一例子，《蠟筆小新》的作者臼井儀人於2009年9月登山失足不幸罹難，但因為他有遞交11月份的稿件，因此蠟筆小新可以順利推出整數50冊。之後他的助手群及編輯以「臼井儀人＆UY工作室（臼井儀人＆UYスタジオ）」名義接續創作，出版社則把接手後的漫畫改名為《新蠟筆小新》，臼井儀人則掛名為第一作者，現時仍有繼續推出動畫及電影。

(Twitter@crayon_official)

多田薰的例子則比較特別。1999年《淘氣小親親》（也就是《惡作劇之吻》）連載時，多田薰因意外離世，故事就以未完結的狀態完結。直到多年以後，因為多田薰的丈夫肯首，並把多田薰原本為故事寫下的結局交給動畫組，2008年的動畫版《惡作劇之吻 Kiss》才能展示出漫畫的原本結局。

(Twitter@Itakiss_TOKYO)

《烙印戰士》的結局如何處理？

究竟能否看到《烙印戰士》繼續連載，關鍵除了在於三浦建太郎究竟有否把結局告訴助手和編輯，亦在於有沒有動畫組想畫，現時的版權人又會否授權。個人認為《烙印戰士》的漫畫應該難以繼續連載，就算畫下去也失去味道。因此如果要看到結局，首先是他有跟其他人說過，第二也應該只會在動畫中看到。

第一，《烙印戰士》的高水準、近乎強迫症的細膩畫作，是「《烙印戰士》之所以是《烙印戰士》」的其中一個重要元素。就算他的助手在畫作上可以模仿，但沒有了老師從旁協助，需要多少時間才能完成一話？而且能否「正確」的表達三浦建太郎的想法？

在三浦建太郎在生時，已有不少人指《烙印戰士》的高要求作畫，難以繼續維持。三浦建太郎離開前的一兩年，為了培育後輩和助手，開始了新漫畫連載《天地之間》，但即便如此，《烙印戰士》沒有了三浦建太郎的畫作和指引，角色的動作、眼神、說話方式就算有一點不一樣，對角色的刻畫就有很大影響。

第二，《零之使魔》是小說，就算山口昇離開後「筆」不一樣，故事結局只要定了下來，相對上還是較易處理。另一方面，臼井儀人的《蠟筆小新》是日常輕鬆故事，就算沒有「大結局」，其實差別也不大，反正大家就是喜歡看小新吵吵鬧鬧，開開心心。但《烙印戰士》不同，它的故事框架和世界觀非常重要，沒了三浦，故事就難以持續。

如果這樣，倒不如交給動畫組處理。動畫組本來就是某種「改編」，不用背負太多，大家也能清楚分開動畫與漫畫的劇情。因此，我覺得像《惡作劇之吻》那樣的處理手法，已是最適合了。

但前提是新動畫不要像2016的動畫那麼爛，分鏡、3D模組、作畫請做好一點，不然的話有結局也難以吸引人看。以上次動畫版的質素，很難說服版權人把《烙印戰士》交到其手中。Netflix《惡魔人》動畫的製作人多次開口說想作《烙印戰士》，交給他或者是個不錯的選擇，看看以下致敬就能明白：

最後，其實故事不一定要有結局。就算《烙印戰士》就停在此處，它仍然是經典中的經典。

（本文不代表藝文格物立場）