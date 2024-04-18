東華三院引入選擇性緘默症親子互動輔導服務 讓孩子重拾說話勇氣

本港曾進行有關選擇性緘默症的調查，發現家長及教師對於選擇性緘默症的認知度不足。東華三院何玉清教育心理服務中心於2020年從美國引入實證有效改善選擇性緘默症情況的治療模式 —「選擇性緘默症親子互動輔導」(Parent-Child Interaction Therapy Adapted for Selective Mutism)，協助有選擇性緘默症的兒童，以回應本地的需要。

（本文由東華三院何玉清教育心理服務中心提供）



東華三院何玉清教育心理服務中心選擇性緘默症親子互動輔導服務的專業團隊，以一對一的訓練方法，教導家長運用遊戲方式，提升3-8歲確診或懷疑有選擇性緘默症小朋友的安全感。訓練亦設計不同的說話練習，教授家長於日常生活運用合適的方法，逐步加強兒童於社交場合運用語言表達自己。

進行「選擇性緘默症親子互動輔導」訓練過程（相片由東華三院提供）

支援選擇性緘默症兒童 家長及教師擔當關鍵角色

家長在孩子的治療過程中，透過遊戲的互動、讚賞和肯定，幫助孩子建立安全感和自信心。家長的支持和鼓勵亦成為了兒童克服障礙的關鍵。此外，中心定期舉辦專業人員教育講座，提升教師對選擇性緘默症的認識，及支援相關兒童的技巧。至今已有超過1000位專業人士及家長經中心指導，了解有選擇性緘默症兒童的特點以及與孩子相處的方法。

「選擇性緘默症」的特徵（相片由東華三院提供）

開辦本地「選擇性緘默症親子互動輔導」治療師培訓課程

中心獲得美國Kurtz Psychology授權成為本地唯一可使用廣東話舉辦「選擇性緘默症親子互動輔導」治療師培訓課程。中心註冊社工 黃芷韻姑娘更獲得美國Kurtz Psychology頒發的「選擇性緘默症親子互動輔導」培訓導師資格，並且開辦治療師培訓課程，以應對本地需求。

中心開辦「選擇性緘默症親子互動輔導」治療師培訓課程，以培訓更多本地治療師。（相片由東華三院提供）

家長真摯分享 讓大眾認識「選擇性緘默症」

中心推出公眾教育短片，由家長分享自身經歷，讓大眾了解照顧選擇性緘默症兒童的挑戰，藉此喚起社會對選擇性緘默症的關注。

馬上觀看影片：

(1) 【不是怕醜，只是有選擇性緘默症】：https://youtu.be/BhbLI7_TyrY?si=HbceTGR4r2DJvTL7

(2) 【合適的治療 令小朋友勇敢說話💬】：

https://youtu.be/qHzUD3G-EMs?si=LjzRHw32svQwAL_K

如對服務有任何疑問，歡迎致電2254 0501作出查詢，或瀏覽及關注東華三院何玉清教育心理服務中心Facebook 獲得最新「選擇性緘默症」服務資訊：https://www.facebook.com/profile.php?id=100071630154625