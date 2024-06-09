端午節｜傳統肉糉難消化 中醫教煲初夏養生茶飲 幫助袪濕化痰健脾

撰文：阿言
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古語有云：「未食五月粽，寒衣莫入櫳」，端午時節介於春夏之間，天氣時晴又雨，正值仲夏炎熱天氣的開始 ; 按照中國曆法計算，五月初五的端午節象徵著一年的仲夏季節即將到來，這也是冬衣可以收起的時候。
本文作者：香港註冊中醫師趙仕祥博士

端午節正值潮濕高溫天氣 使人更容易受濕熱疾病困擾

然而，亦有一些民間說法稱端午時節為“惡月”或“毒月”，因此時正處於梅雨季節，潮濕寒濕之氣與盛夏高溫共存，地面水氣蒸發瀰漫，使得環境中出現水濕火熱的狀況，易影響身體健康，使人容易受濕熱疫病困擾。

糯米養脾益氣 綠豆清熱解毒 不過要注意肉糉熱量及消化

端午節的最具代表性食品傳統肉粽，材料中的糯米的特性易於濕熱困脾，具有養脾益氣的功效，以竹葉或荷葉包裹，可清暑化濕，尤其適合這個時節的「濕熱困脾」。另外綠豆，有清熱解毒的作用，符合這個節氣的養生文化。

佳節期間大家需要留意，肉粽高熱量比較難消化，需要控制食量，多吃高纖蔬果，增進腸胃蠕動，或可飲用山楂煮茶，有助於消脂除積。

三款初夏養生食療

1）祛濕助眠茶

材料： 紅棗，茯苓 ，酸棗仁， 茉莉花
功效：補益脾胃，寧安心神
方解： 紅棗能養血 滋陰 ，能促進血液循環，改善氣血，茯苓利水去濕， 酸棗仁 能益心安神 ， 茉莉花功能理氣開鬱

適合人群 ：適用於氣血不足 的心悸失眠人仕

2）健脾益氣湯

材料：太子參，五指毛桃，北芪，淮山，紅棗，陳皮
功效： 壯健脾胃，補中益氣
方解： 太子參平和補氣 ，五指毛桃能祛濕健脾， 北芪提振中氣， 配合淮山丶紅棗能健脾養血，陳皮又能理氣化痰， 綜合全方主要為 益氣提氣，輔以養血 健脾

適合人群： 胃口欠佳， 脾胃虛弱人士

3）生津養陰湯

材料：石斛，花旗參，麥冬桂圓，南北杏，淮山，蜜棗
功效： 滋養身體，清熱潤肺
方解： 石斛能滋養胃陰， 花旗參清熱補氣，麥冬可滋心陰， 桂圓能健脾胃，南北杏潤肺化痰，淮山能健脾，蜜棗可生津

適合人群：陰虛體弱，睡眠不足等人仕

《本文獲香港註冊中醫師趙仕祥博士授權轉載》

香港註冊中醫師趙仕祥博士
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