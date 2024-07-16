暑期活動｜暑假必玩五大活動 Peppa Pig/柯南互動展/水上樂園

暑假好去處｜暑假已經開始了，《01親子》為各位父母們找尋各種暑假活動或展覽，讓家長們帶小朋友到處放鬆身心、拓闊眼界。本文除了介紹熱門的海洋公園、迪士尼樂園、 LEGOLAND® 香港樂高®探索中心等等，更會介紹SKECHERS SUMMER WATERPARK 2024 上水夏日水上樂園、Peppa Pig Treasure Hunt 親子互動展 2024 香港站、名偵探柯南互動展等等。



暑假必玩【1】《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》

《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》以香港為首站，完整呈現Peppa Pig 的故事。入口以故事形式介紹任務到校巴等等體驗區，參加者身歷其境感受Peppa Pig的冒險世界，適合大人跟小朋友一同參與。參加者利用「寶藏探測器」啟動主題區域各個沉浸式體驗受拍照位，製作專屬於一家人的《我們家的快樂時光》繪本故事相冊，既好玩又具紀念性！完成旅程還可以到期間限定店買精品，或去3樓Peppa Pig主題CAFE品嚐打卡美食。

低至半價購票

展期（2024年6月28日至9月1日）

1) Peppa 探險家通行證 1張單人票連1 個寶藏探測器（大小朋友同價)： HKD250

2) Peppa 好拍檔通行證 （僅供入場，大小朋友同價）： HKD125

3) Package Set: 3 張單人票連 1 個寶藏探測器: HKD480

4) Premium Family Set：3 張單人票 連 1個寶藏探測器＋《我們家的快樂時光》繪本故事相冊: HKD580

《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》

地點：尖沙咀iSQUARE 國際廣場4樓

日期：2024年6月28日 （星期五） – 2024年09月01日 （星期日）

參觀時間：

- 星期一 至 星期五 — 早上 11:00 至 晚上 08:30 （晚上07:30停止售票及入場）

- 星期六 至 星期日及公眾假期 — 早上 11:00 至 晚上 09:00 （晚上08:00停止售票及入場）



暑假必玩【2】名偵探柯南互動展 DETECTIVE CONAN THE MOVIE 《銀幕回顧錄》

「柯南記憶中的世界」先喚醒大家對歷年案件們的記憶，讓觀展者能快速融入柯南的記憶世界！互動區精選了最受歡迎的七個劇場版，重現當中的經典場景和角色，利用大型展品和互動影像技術，不論在《與天國的倒數計時》與步美一起精準倒數，還是在《零的執行人》與零盡情狂飆體驗快感，都能讓粉絲從不同角度感受每個名場面，一起感受令人著迷的《名偵探柯南》世界！

門票資訊購票連結 *所有購票入場人仕獲贈送限量膠捲風書籤一張。

1. 展期特典票 – HK$138/套 (展期特典票包含 2 張特別紀念卡，共 4 款設計，隨機送出。) *(7月22日後進場才可獲得一款特典套票)

2. 展期單人票 – HK$110/張

3. 展期學生門票 / 優惠票 – HK$88/張 （入場需持有有效學生證正本作實）

偵探柯南互動展 DETECTIVE CONAN THE MOVIE 《銀幕回顧錄》香港站

活動日期： 2024年7月10日至9月1日

時間：10:00AM – 10:00PM（建議最後入場時間09:00PM前）

地點：香港尖沙咀廣東道 30 號 Anima Tokyo 1 樓 INCUBASE Arena

建議體驗時間：45 分鐘



暑假必玩【3】SKECHERS SUMMER WATERPARK 2024 上水夏日水上樂園

位於上水石湖新村梧桐河的SKECHERS SUMMER WATERPARK將於6月29日起開放，佔地60，000呎，為全港最大型戶外水上樂園，坐擁2個超大型充氣泳池，主池更超過10，000呎。場內超大型充氣泳池區設有多個海豚滑梯、熊仔滑梯、水上搖搖板浮床等設施，同場亦設有水上競技走廊，讓大人小朋友邊體驗滑梯刺激感，考驗平衡力和膽量。除水上區域外，陸上同樣設有充氣競技場，小朋友可以大玩滑梯、彈床及波波池，盡情放電！

快閃買1送1

入場時段: 星期一到星期五

單人票 (12歲或以下小童) $268

單人票 (成人) $328

二人同行 GROUP OF 2 $488｜原價: $656

四人同行 GROUP OF 4 $888｜原價: $1，312

入場時段: 週六至週日及公眾假期

單人票 (12歲或以下小童) $298

單人票 (成人) $358

二人同行 GROUP OF 2 $588｜原價：$716

四人同行 GROUP OF 4 $988｜原價：$1，432

*2人/4人同行優惠：可自選成人/小童組合

*2歲以下不收費

+ 3

SKECHERS SUMMER WATERPARK

日期：2024年6月29日－9月1日；9月7－8日；9月14－15日；9月21－22日；9月28－29日

地點：上水石湖新村梧桐河旁



暑假必玩【4】迪士尼燭光夜音樂會 Candle Light Concert

160年古蹟城堡，香港法定古蹟，見證了香港第一次和第二次世界大戰的城堡，在歷史的見證下，我們共同啟程探索夢幻世界。與迪士尼經典電影音樂同行，共創奇幻時刻，感受“美女與野獸”、“阿拉丁”、“魔髮奇緣”等經典迪士尼動畫音樂的魅力。

Playlist：

1. When you wish upon a star - Pinocchio

2. Can you feel the love tonight - The Lion King

3. So Close - Enchanted

4. ⁠Reflection - Mulan

5. How far I’ll go - Moana

6. Beauty and the Beast

7. How does a moment last forever - Beauty and the Beast

8. We don’t talk about Bruno - Encanto

9. A Whole New World - Aladdin

10. ⁠Remember me - Coco

11. Some things never change - Frozen 2

12. I see the light - Tangled

13. Let it go - Forzen

01獨家95折

1）二人同行票 $950/兩位一位成人一位小童 或 兩位成人 | 原價$1,000

2) 單人票 (成人/小童) $500

迪士尼燭光夜音樂會 Candle Light Concert

日期：2024年8月18日（星期日）

時間：18:30 或 20:30（每節時長60分鐘）

地點：香港法定古蹟 - 香港大學大學堂

香港薄扶林道144號，香港



暑假必玩【5】香港迪士尼樂園 魔雪奇緣世界

踏入一個前所未有的世界， 身歷故事中的奇境，你將發現無止境的可能。全球首個及最大型以《魔雪奇緣》電影系列為藍本而興建的主題園區 — 魔雪奇緣世界，將於香港迪士尼樂園盛大開幕。“For the First Time in Forever”，你終於可以第一次親身踏足阿德爾王國這個充滿生機的國度，探索壯麗的景致、獨特的文化與精彩的歷程。

香港迪士尼樂園入場門票 購票連結

1日門票（第1級別）

成人 + 二合一餐券 - $760（原價：$849）

成人（12 - 64 歲） - $598（原價：$639）

兒童（3 - 11 歲） - $445（原價：$475）

長者（65 歲以上（含）） - $105

1日門票（第2級別）

成人 + 二合一餐券 - $843（原價：$929）

成人（12 - 64 歲） - $682（原價：$719）

兒童（3 - 11 歲） - $512（原價：$539）

長者（65 歲以上（含）） - $105

1日門票（第3級別）

成人 + 二合一餐券 - $926（原價：$1009）

成人（12 - 64 歲） - $766（原價：$799）

兒童（3 - 11 歲） - $575（原價：$599）

長者（65 歲以上（含）） - $105

1日門票（第4級別）

成人 + 二合一餐券 - $1,009（原價：$1,089）

成人（12 - 64 歲） - $850（原價：$879）

兒童（3 - 11 歲） - $638（原價：$659）

2日門票 (第一次入場必須在有效期內，而第二次入場必須在第一次入場後的6天內）

成人（12 - 64 歲）- $1,010（原價：$1,068）

兒童（3 - 11 歲）- $763（原價：$803）