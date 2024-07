暑期活動｜暑假必玩五大活動 Peppa Pig/柯南互動展/水上樂園

暑假好去處|暑假已經開始了,《01親子》為各位父母們找尋各種暑假活動或展覽,讓家長們帶小朋友到處放鬆身心、拓闊眼界。本文除了介紹熱門的海洋公園、迪士尼樂園、 LEGOLAND® 香港樂高®探索中心等等,更會介紹SKECHERS SUMMER WATERPARK 2024 上水夏日水上樂園、Peppa Pig Treasure Hunt 親子互動展 2024 香港站、名偵探柯南互動展等等。



暑假必玩【1】《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》

《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》以香港為首站,完整呈現Peppa Pig 的故事。入口以故事形式介紹任務到校巴等等體驗區,參加者身歷其境感受Peppa Pig的冒險世界,適合大人跟小朋友一同參與。參加者利用「寶藏探測器」啟動主題區域各個沉浸式體驗受拍照位,製作專屬於一家人的《我們家的快樂時光》繪本故事相冊,既好玩又具紀念性!完成旅程還可以到期間限定店買精品,或去3樓Peppa Pig主題CAFE品嚐打卡美食。

低至半價購票

展期(2024年6月28日至9月1日)

1) Peppa 探險家通行證 1張單人票連1 個寶藏探測器(大小朋友同價): HKD250

2) Peppa 好拍檔通行證 (僅供入場,大小朋友同價): HKD125

3) Package Set: 3 張單人票連 1 個寶藏探測器: HKD480

4) Premium Family Set:3 張單人票 連 1個寶藏探測器+《我們家的快樂時光》繪本故事相冊: HKD580

《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》

地點:尖沙咀iSQUARE 國際廣場4樓

日期:2024年6月28日 (星期五) – 2024年09月01日 (星期日)

參觀時間:

- 星期一 至 星期五 — 早上 11:00 至 晚上 08:30 (晚上07:30停止售票及入場)

- 星期六 至 星期日及公眾假期 — 早上 11:00 至 晚上 09:00 (晚上08:00停止售票及入場)



暑假必玩【2】名偵探柯南互動展 DETECTIVE CONAN THE MOVIE 《銀幕回顧錄》

「柯南記憶中的世界」先喚醒大家對歷年案件們的記憶,讓觀展者能快速融入柯南的記憶世界!互動區精選了最受歡迎的七個劇場版,重現當中的經典場景和角色,利用大型展品和互動影像技術,不論在《與天國的倒數計時》與步美一起精準倒數,還是在《零的執行人》與零盡情狂飆體驗快感,都能讓粉絲從不同角度感受每個名場面,一起感受令人著迷的《名偵探柯南》世界!

門票資訊購票連結 *所有購票入場人仕獲贈送限量膠捲風書籤一張。

1. 展期特典票 – HK$138/套 (展期特典票包含 2 張特別紀念卡,共 4 款設計,隨機送出。) *(7月22日後進場才可獲得一款特典套票)

2. 展期單人票 – HK$110/張

3. 展期學生門票 / 優惠票 – HK$88/張 (入場需持有有效學生證正本作實)

偵探柯南互動展 DETECTIVE CONAN THE MOVIE 《銀幕回顧錄》香港站

活動日期: 2024年7月10日至9月1日

時間:10:00AM – 10:00PM(建議最後入場時間09:00PM前)

地點:香港尖沙咀廣東道 30 號 Anima Tokyo 1 樓 INCUBASE Arena

建議體驗時間:45 分鐘



暑假必玩【3】SKECHERS SUMMER WATERPARK 2024 上水夏日水上樂園

位於上水石湖新村梧桐河的SKECHERS SUMMER WATERPARK將於6月29日起開放,佔地60,000呎,為全港最大型戶外水上樂園,坐擁2個超大型充氣泳池,主池更超過10,000呎。場內超大型充氣泳池區設有多個海豚滑梯、熊仔滑梯、水上搖搖板浮床等設施,同場亦設有水上競技走廊,讓大人小朋友邊體驗滑梯刺激感,考驗平衡力和膽量。除水上區域外,陸上同樣設有充氣競技場,小朋友可以大玩滑梯、彈床及波波池,盡情放電!

快閃買1送1

入場時段: 星期一到星期五

單人票 (12歲或以下小童) $268

單人票 (成人) $328

二人同行 GROUP OF 2 $488|原價: $656

四人同行 GROUP OF 4 $888|原價: $1,312

入場時段: 週六至週日及公眾假期

單人票 (12歲或以下小童) $298

單人票 (成人) $358

二人同行 GROUP OF 2 $588|原價:$716

四人同行 GROUP OF 4 $988|原價:$1,432

*2人/4人同行優惠:可自選成人/小童組合

*2歲以下不收費

+ 3

SKECHERS SUMMER WATERPARK

日期:2024年6月29日-9月1日;9月7-8日;9月14-15日;9月21-22日;9月28-29日

地點:上水石湖新村梧桐河旁



暑假必玩【4】迪士尼燭光夜音樂會 Candle Light Concert

160年古蹟城堡,香港法定古蹟,見證了香港第一次和第二次世界大戰的城堡,在歷史的見證下,我們共同啟程探索夢幻世界。與迪士尼經典電影音樂同行,共創奇幻時刻,感受“美女與野獸”、“阿拉丁”、“魔髮奇緣”等經典迪士尼動畫音樂的魅力。

Playlist:

1. When you wish upon a star - Pinocchio

2. Can you feel the love tonight - The Lion King

3. So Close - Enchanted

4. ⁠Reflection - Mulan

5. How far I’ll go - Moana

6. Beauty and the Beast

7. How does a moment last forever - Beauty and the Beast

8. We don’t talk about Bruno - Encanto

9. A Whole New World - Aladdin

10. ⁠Remember me - Coco

11. Some things never change - Frozen 2

12. I see the light - Tangled

13. Let it go - Forzen

01獨家95折

1)二人同行票 $950/兩位一位成人一位小童 或 兩位成人 | 原價$1,000

2) 單人票 (成人/小童) $500

迪士尼燭光夜音樂會 Candle Light Concert

日期:2024年8月18日(星期日)

時間:18:30 或 20:30(每節時長60分鐘)

地點:香港法定古蹟 - 香港大學大學堂

香港薄扶林道144號,香港



暑假必玩【5】香港迪士尼樂園 魔雪奇緣世界

踏入一個前所未有的世界, 身歷故事中的奇境,你將發現無止境的可能。全球首個及最大型以《魔雪奇緣》電影系列為藍本而興建的主題園區 — 魔雪奇緣世界,將於香港迪士尼樂園盛大開幕。“For the First Time in Forever”,你終於可以第一次親身踏足阿德爾王國這個充滿生機的國度,探索壯麗的景致、獨特的文化與精彩的歷程。

香港迪士尼樂園入場門票 購票連結

1日門票(第1級別)

成人 + 二合一餐券 - $760(原價:$849)

成人(12 - 64 歲) - $598(原價:$639)

兒童(3 - 11 歲) - $445(原價:$475)

長者(65 歲以上(含)) - $105

1日門票(第2級別)

成人 + 二合一餐券 - $843(原價:$929)

成人(12 - 64 歲) - $682(原價:$719)

兒童(3 - 11 歲) - $512(原價:$539)

長者(65 歲以上(含)) - $105

1日門票(第3級別)

成人 + 二合一餐券 - $926(原價:$1009)

成人(12 - 64 歲) - $766(原價:$799)

兒童(3 - 11 歲) - $575(原價:$599)

長者(65 歲以上(含)) - $105

1日門票(第4級別)

成人 + 二合一餐券 - $1,009(原價:$1,089)

成人(12 - 64 歲) - $850(原價:$879)

兒童(3 - 11 歲) - $638(原價:$659)

2日門票 (第一次入場必須在有效期內,而第二次入場必須在第一次入場後的6天內)

成人(12 - 64 歲)- $1,010(原價:$1,068)

兒童(3 - 11 歲)- $763(原價:$803)