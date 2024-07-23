吃水果或加重脾虛濕盛 中醫教1招促進陽氣運行 附健脾祛濕食療

撰文：江燿良
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炎炎夏日，有誰不愛清涼爽口多汁的水果來消暑解渴？然而，常言水果「濕熱」，當季水果是否會令人「濕重」、「熱氣」不適呢？當中原因，其實需從體質和用量來考慮。（本文作者：博愛醫院林之蘭中醫師）

一般來說，西瓜、哈密瓜等瓜類水果，具有清熱利濕的特性，因能生津止渴、解暑，而適合大多數人食用。但若體質虛寒、脾胃偏弱的人過量食用，反而可能加重「濕滯」——水濕停滯的症狀，譬如大便黏溏不盡、胃口不佳的情況。而像荔枝、龍眼這類熱帶水果，則性質偏溫居多，有補氣益血、養心安神的作用。但對於陰虛火旺的人來說，多出來的「溫性」則「氣有餘便是火」，容易引起「上火」的不適，譬如反有口舌生瘡、皮膚瘙癢、目澀有眼垢等火氣上炎的症狀。

當我們過度食用這些水果時，易導致體內水濕停滯、代謝不良，出現一些「濕熱」症狀，譬如:

舌苔厚膩，大便黏爛：是為水濕停滯在中焦，脾胃功能受損，消化不良所致。

口乾舌燥/口瘡、口氣、面部粉刺出：本體陰虛火旺或陽氣亢盛，溫補過度時出現心火、肝胃熱等症狀。

疲倦乏力，常常欲寐：水濕停滯，氣血運行受阻，加重脾虛濕盛、中氣不足的情況。

實際上所謂「濕熱」水果只是一個相對概念。水果本身都比較多汁、含水量高，從好的方面來說，能潤燥、補益津液，從反面來說，就是「偏濕」。再加上大多數夏日水果多為溫熱，所以籠統稱為「濕熱的水果」。所以，其實只需根據自身的體質特點，便能選擇合適、合時的夏日水果。

中醫食療調理—荷葉綠豆昆布湯

常用中藥鮮薑、茯苓、白術等，能夠健脾祛濕，促進水液代謝。

步驟:
1.先將昆布用水徹底洗淨,然後浸泡在水中直到變軟。
2.將軟化的昆布切成塊狀。
3.綠豆先用清水徹底洗淨,然後浸泡3小時。
4.將浸泡好的綠豆和切好的昆布塊放入鍋中，加入適量的水。
5.用小火煮熟，直到綠豆完全爛軟。
6.關火前半小時，加入新鮮荷葉（可以連梗），適量調味即可。

綠豆昆布湯能清熱解毒，但脾虛容易腹瀉、體寒者慎用。配合荷葉鮮者善清夏季暑邪，也能升發清陽，緩解中氣低下的疲倦感。荷梗則有寬中理氣的作用，對於中暑頭昏、胸悶、氣滯者尤佳。

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加強運動習慣

夏天適量做些輕柔帶氧運動，如午後/傍晚散步、游泳等，能夠促進陽氣運行。但同時避免過度勞或過度汗出，血汗同源，容易傷津耗氣之外，也容易中暑。同時，運動後睡眠質量相信也會有所改善，減少暑熱煩心難眠的情況。

夏日宜吃水果清涼解暑，但各位須根據體質避免過食不適宜的水果。配合食療和適量運動，在炎夏中調理體質平衡，與大自然一起昇提陽氣。如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。

博愛醫院林之蘭中醫師
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