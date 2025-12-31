蒸蛋未煮熟釀禍！1歲嬰發高燒四肢抽搐　感染沙門氏菌引發敗血症

雖然大家都知道食物最好要徹底煮熟才食用，但有不少人都會為了保持口感，而進食半生熟的食物，但對小孩對說，這些未熟透的食物可能會引致嚴重後果。內地最近發生一宗病例，一對父母在烹調時為了口感，未有把食物徹底煮熟，導致1歲嬰兒進食後出現四肢抽搐、發高燒，送院後確診為敗血症。



1歲嬰進食未熟蒸蛋 感染沙門氏菌患敗血症

據內地傳媒報導，中國江蘇鹽城有家長蒸蛋時，為了保蛋口感而縮短蒸煮時間，讓蛋黃更嫩滑細膩，呈半流質狀態。怎料1歲的嬰兒食用後，當日下午便開始不停哭鬧，傍晚更發高燒，夜間出現四肢抽搐的症狀，家長見狀急忙送嬰兒到急症室求醫。

醫生發現嬰兒入院時體溫高達39.7°C，並伴有抽搐症狀，檢查後證實嬰兒感染沙門氏菌，繼而引發敗血症。幸好經過治療後，嬰兒住院6天後就康復出院。

夏天為沙門氏菌高危期 院方接獲3宗類似個案

院方兒科醫生透露，最近醫院已接獲3宗類似個案，均為沙門氏菌感染引發敗血症，患者年齡由剛斷奶的幼兒至11歲不等。

醫生指出，沙門氏菌在夏季高溫下迅速繁殖，肉類、蛋、奶等食品應徹底煮熟或妥善保存。由於兒童的腸道未發育成熟、免疫力較弱，容易受沙門氏菌感染。感染後沙門氏菌後，一般會在12至72小時內出現相關症狀，包括發燒、嘔吐、腹痛等，若病菌進入血液，更有機會引發敗血症。

未熟透的蛋類存有沙門氏菌污染風險。（Freepik）

烹煮蛋類4大注意事項

香港食物安全中心於2017年及2019接獲數宗因進食滑蛋而導致食物中毒的個案，病原體均為沙門氏菌，成因在於烹煮及貯存溫度不當。食物安全中心建議大眾在烹煮蛋類菜式時注意事項：

1.未經煮熟的蛋類菜式存有沙門氏菌污染風險。

2.有裂紋的雞蛋較易受到污染，應避免用來烹煮菜式。

3. 選吃採用經巴士德消毒的雞蛋、蛋類製品或蛋粉配製的菜式。

4. 高危人士，包括孕婦、幼童、長者及免疫力弱人士，不宜生吃或進食未經煮熟的蛋類菜式。