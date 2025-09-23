分娩｜挑產房別只看價錢！本地案例：有媽媽產後大出血險切除子宮

編按：很多準媽媽在挑選產房時，會以「收費金額」為優先考慮，但其實分娩是一份帶有危險成份的事情，因此也得考慮產房與醫院的安全配套亦是否充足。以下節錄自《仁安精叻媽咪全攻略》一書的內容，將由本地婦科醫生憶述一個驚險的案例。



余啟文（婦產科專科醫生）：產後大出血怎麼辦？

黃太是第一次懷孕，平時身體健康，產前檢查亦沒有發現特別問題。黃太足月時是自然作動，順利自然分娩一個肥肥白白的BB。但當黃生黃太興高采烈地影相之時，黃太發覺自己呼吸不暢順，同時醫生亦發現子宮在大量出血。醫生排除了常見的出血原因之後，懷疑是胎水入血及瀰漫性血管內凝血（Disseminated Intravascular Coagulation，簡稱DIC）。

醫生立即用藥物幫助子宮收縮、輸血及在子宮腔放特別水球止血，但是情況沒有改善，仍然繼續不停出血。最後，醫生團隊決定要做手術搶救止血，並可能要切除全個子宮。婦產科醫生團隊當機立斷，將黃太的子宮用分析改良式B-Lynch縫合術，將子宮好似端午節的五月糭一樣紥起來，手術終於成功，出血大量減少，可以保留子宮。手術後，黃太被安排在深切治療部觀察，期間深切治療部醫生給黃太輸血漿八包、血小板及血清八包，最後黃太完全康復，能和BB一同出院。

其實孕婦選擇醫院時，大多考慮醫院的環境或醫院的價格，比較少留意安全系數是否高。要知道意外之事，未必有跡可尋，所以最重要的是，醫院是否有充足的事前準備，去應付各種突發事件。基本上，香港的產房是非常安全的，有專業的婦產科學院定立標準及定期巡視，衛生署亦有監察，香港媽媽及胎兒的存活指標在世界上名列前茅。

產後大出血是嚴重的產科急症。傳統上，醫生會用不同的止血藥，再配合子宮按摩去止血。如果無效或產婦情況急劇變壞，醫生就需要施行剖腹手術將子宮血管結紮，情況最壞時要將子宮或部份子宮切除。

上述事件中黃太可以保留子宮，全有賴最近推行的另類治療，子宮的收縮藥已經大有進步，可以將卡前列素（前列腺素 F2）打進子官璧。另外，亦可輸入重組活化第七凝血因子去補充血液及血製品。近年亦都冒起多種不同的治療手術或方案，這次黃太所用的子宮內水球壓迫（Bakri 水球）可以快速有效止血同時亦可以保留將來的生育能力。其他方案亦可以請放射治療部醫生進行子宮動脈血管栓塞術。

是次黃太的例子中，她能快速復原除有賴醫生的專業知識及技術外，醫院各方面的通力合作、分秒必爭亦至關重要，產婦才可以從這個嚴重病情中完全康復。醫院的化驗所第一時間將報告通知醫生；支援員工亦快速地將血液及血製品送上病房；血庫同事亦主動同醫生聯絡，得悉需要大量血液後，立刻聯絡紅十字會支援；手術室的同事立刻聯絡其他醫生，去騰空一個手術室。深切治療部的支援亦必不可少。

常言道：生產是人生中最艱難的旅程之一，無論有幾多萬全準備，都可以一瞬間情況大變。這時候，醫療團隊和家人的溝通及信任，更顯得特別重要。每個醫護人員都衷心希望所有孕婦及嬰兒都可以平安愉快地回家，健康成長。

《仁安精叻媽咪全攻略》（天地圖書提供）

書名：《仁安精叻媽咪全攻略》

作者：仁安醫院婦產科。仁安醫院婦產科臨牀部門，為本港首間私家醫院設立之臨牀部門，成員均為婦產科醫護人員。該部門的成員承諾嚴格遵守及執行臨牀醫學指引，在先進的醫療儀器的配合下，務求提供專業優質的婦產科服務。



