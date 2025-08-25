別盲目報拼音班、追求牛津腔！醫生媽媽分享在家教導孩子英語心得

編按：不少爸媽會讓年幼的子女瘋狂的考證書、參加比賽，期望藉此增加成功考入心儀學校的機會，究竟這做法可取嗎？以下是《醫生媽媽的升學心法——帶孩子直通理想小學》一書的節錄內容，作者就用另一角度分析狀況，認為讓子女多點參賽經驗也不一定是壞事。



孩子的英文不好，要上phonics班嗎？

我的女兒是這樣學習英文的

大女兒出生沒多久，一位經驗豐富的家長朋友送給我一套幼兒英語學習鐳射影碟（DVD），叫做「Preschool Prep Company」。

．Meet the Colors

．Meet the Shapes

．Meet the Letters

．Meet the Numbers

．Meet the Sight Words

．Meet the Phonics

「你要上班，反正孩子待在家裏，一天到晚對著四面牆壁和家傭；與其無所事事，不如讓她看看這些影碟，學些生字也好。」

影碟的內容，主要是一堆七彩顏色的角色，不斷重複英文字母、數字、顏色、形狀等，配上音樂和情景，簡單而精美，很吸引幼兒的注意力。

我讓女兒每天看1小時。於是，1歲之前，她就毫不費力地完全掌握這些英文單字的意義、讀法和串法。

另外，女兒也有看其他英語卡通，如

．Bob the Builder

．Barney and Friends

．Doc McStuffins

．Hi-5

．Louie (Draw Me)

隨著年齡增長，女兒的喜好也不斷改變。

那時候，我只讓她們看鐳射影碟，而不是YouTube；這樣可以控制屏幕時間，不會一直不停地看下去。每集卡通片，女兒都會重複看多次。唱唱兒歌、跳跳舞，不但輕鬆掌握英語會話，而且也學懂不少常識和人情世故。

平日在家，她們也會閱讀英文繪本。我還在家中牆壁，貼上大量精美海報，更遍佈女兒的床邊、客廳、浴室。她們每天走出走入，耳濡目染，輕易而舉就認得了許多英文單字。

家中有兩位菲律賓籍家傭，平日用英語跟女兒溝通。

1歲上遊戲班，兩歲上幼兒班，學校都是「雙語教授」的；一半時間用英語，一半時間用中文。

我沒有另外再教女兒英語，也盡量不會跟她們說英語。正如我在前篇《孩子不肯說╱讀中文，要去補習嗎？》所提到，中文難學，英語易學，尤其是在香港，要聽說英語簡直是易如反掌；不單不需要鼓勵，反而應該適當抑制，以免影響孩子在中文學習的發展。

在家也能學好英語

我知道有些家庭，孩子的成長環境不容易接觸到英文，而家長自己也不懂英語，所以經常會擔心孩子學不好英語。

有家長問我：「應該要讓孩子去補習英文嗎？」

我一向是不贊成孩子補習學科的，只要跟得上幼稚園的程度就可以了。

「我孩子讀的幼稚園程度特別低，孩子什麼都不懂，連26個英文字母都認不清，怎樣去跟外面幼稚園的人競爭呢？」

如果孩子讀的幼稚園程度過分淺易，那麼家長就自己教孩子吧。

幼稚園的程度，我相信絕大部分家長都能輕易掌握。與孩子一同面對不熟悉的語言，一起成長學習，比花錢、花時間送孩子去外邊的補習班，更有意義。

如果孩子不懂得26個英文字母，就由在房間和客廳張貼精美的英文字母海報開始，每天陪孩子認字閱讀。

陪伴孩子觀看有教育性的英語卡通，並跟他們一起唱兒歌，以身作則，堅持不懈，很快就能見到效果。

自己教孩子的好處，是你能夠完全了解孩子的天份和學習進度。而且，如果孩子將來學懂流利英語，而你卻一竅不通，豈不是少了溝通的橋樑嗎？

「你對學習phonics有什麼看法？」

雖然許多幼稚園都有教授phonics，但有不少家長讓孩子在課外額外補習phonics，這些課程往往很緊迫，難度也高，令到孩子抗拒。家長的想法是，讓孩子強化phonics，對將來小學默書和閱讀會有幫助。

老實說，我小時候學英語時，學校是沒有把「phonics」這一部分從英語中特別切割開來教授的；但卻從沒有阻礙我英語的進度。

我相信那些要孩子外出補習的家長，其實也沒有學過什麼phonics，可能是商業原因，被灌輸了「phonics很重要」這種概念。

我兩個女兒讀的幼稚園有教phonics，我也不知道她們在學什麼，只要跟得上幼稚園的程度，就足夠了，不值得花時間金錢在外邊另外補習。

牛津腔英語重要嗎？

有些家長希望能精益求精。

「我想孩子說『牛津腔英語』，補習時，與外國人不停用英語交談，才能夠學習到本土口音，面試時更有優勢。」

關於這一點，我實在不太認同。把考入小學的希望，寄託在「牛津腔英語」，這種想法是本末倒置的。

幾歲大的孩子，如果說話清楚、有內容、有結構，已經是難能可貴。不論用中文還是英語，只要能與人有效溝通，就足以得到小學的青睞。

如果真的想孩子說「牛津腔」，家長自己應該先學會，然後日常跟孩子用標準英語溝通，豈不事半功倍。為什麼家長自己做不到，卻要求自己四五歲的孩子能夠做到呢？

說到底，我真想不明白說牛津腔英語的重要性。即使你滿口牛津英語、甚至你視英語為「母語」，英國人心底仍然不會當你是一等公民的；在殖民地長大的人最清楚。

曾經參觀一所著名幼稚園，說起幼兒學習中英語，那位校長說得好：「語言是溝通的工具，不論中文還是英語，我們的目標是培養孩子流利地使用這些『工具』。」

《醫生媽媽的升學心法——帶孩子直通理想小學》（紅出版集團授權使用）

書名：《醫生媽媽的升學心法——帶孩子直通理想小學》

作者：許嫣，病理學專科醫生，工作上常接觸重病絕症，故此更珍惜生命中的善與美。兩個女兒的媽媽，眨眼間已經13歲和11歲。每天以血汗淚水換取孩子的微笑和擁抱，非常划算。



