孩子怕黑、怕打針未必是膽小？專家揭開恐懼真相　這招克服最有效

孩子是否對於特定的事物感到恐懼呢？這其實是成長過程中最真實的情緒信號。像是怕黑、怕狗、怕打針，這些大人認為的小事，若未被理解與引導，可能會逐漸發展成恐懼症。家長若能以同理與陪伴取代責備與否定，不僅能幫助孩子走出恐懼，更能讓他學會面對未知、培養內在的安全感與勇氣。

孩子的恐懼不是「膽小」的象徵

幾乎所有孩子都會經歷恐懼的階段——怕黑、怕狗、怕怪物、怕打針。這些情緒反應其實是腦部「杏仁核」對威脅的本能反應。

根據臨床心理學研究，3至6歲是恐懼最常出現的年齡階段，因為此時孩子的「想像力」急速發展，而「理性判斷」尚未成熟，他們無法分辨真實與幻想的界線。例如，夜裡的影子、電視劇裡的怪物，或路邊一聲突如其來的狗吠，都可能在腦中放大成災難性的畫面。

這些恐懼在大多數情況下會隨著年齡與經驗的累積而逐漸減退，但若恐懼長期存在，並導致孩子出現迴避行為（如拒學、拒醫、拒睡），就有可能演變成「特定恐懼症」（Specific Phobia）。

心理專家提醒，恐懼本身不可怕，真正需要關注的是「恐懼影響了生活功能」——當孩子為了逃避打針而哭到無法就醫、為了怕黑而徹夜不眠，這都已超出正常範圍。

兒童常見恐懼：針頭與怪物

在心理門診中，最常見的恐懼症類型有「針頭恐懼症」與「恐怪症」。

針頭恐懼症（Trypanophobia）

幾乎每個孩子都不喜歡打針，但部分孩子會發展出極度焦慮與逃避的行為，這在臨床上被稱為「針頭恐懼症」。

根據兒童焦慮研究資料，約10%的孩子在5至6歲間出現此症狀。孩子可能在打針前就開始哭泣、出現心跳加快或暈眩。

若家長以威脅或強迫方式應對，反而會讓恐懼根深蒂固。幸運的是，隨著年齡增長與經驗正向化，這類恐懼通常在青春期後會減少。

恐怪症（Teraphobia）

這種恐懼源自孩子的想像世界。孩子會在夜晚害怕床底或衣櫃裡有怪物，不敢關燈、不敢獨睡。雖然聽起來天真，但對孩子而言卻是極為真實的恐懼體驗。

心理學家指出，這是孩子將無法理解的未知感投射成具體形象的結果。通常在學齡前至小學中年級最常見，若家長態度輕蔑或嘲笑孩子「幼稚」，反而會削弱孩子的安全感，使恐懼延長存在。

理解與共感孩子的恐懼：家長的第一個任務

孩子的恐懼不該被視為「問題行為」，而是一種「情緒發展的信號」。家長若能以接納與理解的態度回應，便能讓恐懼自然消退。此外，避免說出「沒什麼好怕的」或「你這麼大還怕」等否定語。這些話會讓孩子覺得羞恥或孤立，反而更難敞開心防。與其否認，不如用具體的行動陪伴，例如：「我們可以打開小夜燈，讓房間亮一點。」這些行為訊號比語言更能讓孩子安心。

循序漸進的暴露練習：讓孩子重新掌控恐懼

心理治療中處理恐懼最有效的方式，是「漸進式暴露治療」（Gradual Exposure）。這個概念也適用於家庭中。家長可以依孩子的耐受程度，分階段設計「安全的接觸經驗」。

以針頭恐懼，可以先透過繪本或角色扮演遊戲，讓孩子模擬打針的情境；同時讓孩子知道醫療行為的目的，是保護身體而非懲罰。

對害怕黑暗或怪物的孩子，家長可讓他參與「掌控儀式」，例如一起製作「怪物噴霧」（實際上只是芳香噴霧），或每晚例行「怪物巡檢」，這不僅增加趣味，也能讓孩子覺得自己擁有掌控權。當孩子能主動面對恐懼時，大腦便會重新建立「安全記憶」，恐懼自然減弱。

獎勵勇氣，讓恐懼轉化為自信

研究指出，正向強化是協助兒童克服恐懼的關鍵。當孩子展現勇敢行為，即使只是小進步——例如敢靠近狗一步、敢在燈微暗的房間待五分鐘——家長都應即時讚賞或給予小獎勵。這不僅讓孩子覺得努力被看見，也能讓「面對恐懼」與「被肯定」產生連結。

不過獎勵的重點不在物質，而在肯定孩子的勇氣。可說：

你今天真的很勇敢，雖然還是有點怕，但你做到了！

這樣的語言強化能提升孩子自我效能感，讓他更願意嘗試下一步。

何時該尋求專業協助？

如果孩子的恐懼持續超過六個月、影響學校生活或社交互動，甚至出現身體症狀（如心悸、頭暈、嘔吐），就應考慮尋求專業協助。兒童臨床心理師或精神科醫師可透過「遊戲治療」、「認知行為治療（CBT）」等方式，協助孩子重建安全信念。

部分家長擔心就醫會讓孩子「被貼標籤」，但實際上，早期介入能防止恐懼擴散成廣泛性焦慮症或社交退縮。家長的態度決定治療成效——若父母展現接納與支持，孩子也會更容易建立改變的動力。

恐懼並不可恥，它是孩子學習理解世界的一部分。孩子透過恐懼學會辨識危險，也透過克服恐懼學會自信。對父母而言，最重要的不是「消除恐懼」，而是「陪孩子一起面對恐懼」。

當孩子感受到自己被理解、被尊重、被支持，恐懼自然會在愛與安全的環境中慢慢縮小。最終，他們會發現：原來勇氣，不是沒有害怕，而是即使害怕，仍願意一步步前進。

