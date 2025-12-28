看螢幕學說話沒用？孩子語言天賦在7歲前　這一步是精通語言關鍵

編按：學習要從出生便開始？以下節錄自《人際智商：讓孩子學得更好的教養新關鍵》一書。文中主要說明幼兒雖擁有七歲前學習多語的黃金窗口期，但要真正啟動這項大腦天賦，關鍵在於必須透過充滿愛與情感連結的「真人面對面社交互動」，而非單純依賴影音教材。



語言是人類獨特且重要的能力，學習之所以要及早開始，原因之一就是要發展語言能力。英語並非我的母語，因此，語言習得的過程一直令我著迷。小孩是怎麼學習語言的？學習語言的最佳時期是什麼時候？小孩一次可以學習多少種語言而不會搞混？

我發現經驗之談是「七七」法則：想要精通一門語言，「七」歲之前開始學最理想，小孩一次可以學「七」種語言而不會互相搞混。（對了，少數傳奇的超級多語者可以說一百多種語言。）

+ 8

我家小孩成長於三語環境中，會說英語、法語、漢語，天生就是多語者，能夠在不同的語言之間切換自如，而且口音純正、不會互相干擾，我們當爸媽的既非天賦異稟，也並未耗費心神，小孩就自然精通三語。

在我們家：爸爸說漢語，媽媽說法語，彼此溝通用英語，這並非什麼特別案例，世界上有超過一半的孩子天天都說一種以上的語言。還記得我家老大小時候發生過一件事，當時她一歲，只會說幾個字，剛剛吃完一碗葡萄，但還想再吃，忽然，她分別說了英語、法語、漢語：「grape」、「raisin」、「葡萄」，並且在三種語言間來回切換，看看哪種語言可以達到目的。她已經了解到不同的人說不同的語言，而這些不同的詞語代表同樣的東西。

幾年後，她滿三歲了，有一天，她跑來找我說話，板起最嚴肅的面孔、拿出最權威的口吻，說：「媽媽，妳的英語不太好。」她指的是我說英語時的口音很重，即便在美國生活和工作了將近二十五年，我的口音還是改不掉。

我家孩子為什麼能精通多語？而我身為成年人，卻連說個簡單的英文字（例如「three」、「free」或任何含有 th- 的字）都十分吃力？這是因為我們的大腦有「窗口期」或說是「敏感期」，神經系統對於學習新技能特別敏感，這些窗口通常在幼兒時期就會打開，並藉由社會連結來催化各種技能的發展。

華盛頓大學語言學家庫爾（Patricia Kuhl）教授長期透過腦部掃描和其他實驗研究這項議題。2010年，庫爾教授上TED談「嬰兒的語言天賦」，闡述嬰兒學習語言是透過聆聽周遭的人聲，並針對需要知道的聲音進行「統計分析」。

腦部掃描顯示：六個月大的嬰兒能運用複雜的推理來理解周遭世界；未滿八個月、文化背景不同的嬰兒，能辨識世界上任何語言的聲音，但成年人卻做不到這一點。庫爾教授甚至指出：

嬰兒在七個月大時區分音素的能力，可用於預測五歲時的閱讀技能。

此外，庫爾教授強調，語言學習能力在七歲之後開始下降，而且每隔兩到三年就會明顯變得更差，過了青春期（當然還有成年後）要精通一門語言更是難上加難，我就是最佳明證。語言學習顯然有最佳時機，而這扇學習之窗在幼兒時期便已經開啟。

庫爾教授做過一項很有意思的實驗，對象是九個月大的寶寶，家人都說英語。庫爾教授將這些在英語環境成長的寶寶分成兩組，找了一位漢語母語人士陪第一組寶寶玩耍、聊天、唱歌，另一組寶寶則用英語進行相同的活動，十二次課程結束之後，研究人員測量這些英語寶寶的漢語音素辨識程度，發現跟漢語母語人士互動的美國寶寶，漢語聽力已經達到母語等級，辨識出的音素跟在漢語環境成長的寶寶一樣多。

接著，庫爾教授做了第二組實驗，漢語母語人士使用相同的歌曲、活動、聊天內容與美國寶寶互動，但改成使用螢幕上虛擬課程，而這些看螢幕的寶寶漢語聽力毫無長進。庫爾教授的研究結果顯示：幼兒是高度社會化的學習者，需要透過與人相處來學習，面對面互動能啟動人際腦，大大幫助兒童學習用母語和非母語來溝通。語言學習不只是技術，而是透過社交互動傳承的特殊天賦。

德國萊比錫的馬克斯普朗克人類認知暨腦科學研究所（Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences）進行了類似的實驗，研究人員追蹤寶寶的大腦活動，結果發現寶寶從四個月大起，最多只要聆聽十五分鐘，就知道任何語言的句子在語法上有沒有語病。研究人員還發現：語言學習非常依賴照顧者的情緒和語調，寶寶兩個月大時，照顧者的語調越正面，六個月大時寶寶的語音處理就越好，充滿愛的正面互動，能讓孩子學得更快更好。

