大寒節氣｜容易周身骨痛？中醫教你不同體質應對養生法

“大寒到頂點，日後天漸暖。”當大寒節氣來臨，意味著二十四節氣走到了循環的終點，也預告著新一輪的生命周期即將開始。這是一年中最後一個節氣，通常落在1月20日前後，正處於“三九”期間，是理論上最寒冷的時節。然而，在中醫的觀點中，這片冰封大地之下，正悄然醞釀著春天的生機。

本文作者：博愛醫院李闌中醫師



中醫經典《黃帝內經》早有明示：「冬三月，此謂閉藏。」大寒時節，正是「閉藏」的極致展現，卻也暗藏「陰極陽生」的轉換契機。如何順應此時的天地節律，將寒冬的收藏轉化為來春的生發能量？讓我們從中醫的視角，解讀大寒養生的獨特智慧。

一、氣候特點與對人體的影響

大寒時節，北方寒流頻仍，南方溼冷刺骨。中醫認為此時「寒邪當令」，寒氣具有凝滯、收引的特性，最容易導致：

1. 氣血循環不暢：手腳冰冷、關節僵硬、舊傷疼痛復發

2. 經絡收縮阻塞：肩頸緊繃、頭痛、肌肉痠痛

3. 陽氣被困：精神萎靡、嗜睡卻睡不飽、白天倦怠

然而物極必反，此時天地間雖表面寒冷，但深層的陽氣已開始微弱萌動。細心觀察會發現，白晝時間逐漸變長，一些早春花木的芽苞已在枝頭蓄勢待發。人體也相應地，雖然體表畏寒，但內在的陽氣準備向外升發，呈現“外冷內熱”的生理狀態。那麼在這種狀態下我們如何去順應天時而養生呢？以下為大家介紹大寒時節的養生之道：

二、大寒體質調養，不同體質的大寒養生特點：

1）陽虛怕冷體質（手足冰涼、喜熱飲、易腹瀉）

方法：溫補腎陽

食療：當歸生薑羊肉湯、肉桂核桃粥

穴位：每日溫灸關元穴（肚臍下四指）、湧泉穴（足底前部凹陷處）

2）陰虛內熱體質（手腳心熱、口乾舌燥、失眠多夢）

方法：滋陰潛陽，避免過度溫燥

食療：百合枸杞粥、山藥木耳湯

穴位：按摩三陰交（內踝尖上四指）、太溪穴（內踝後方凹陷處）

3）氣鬱不舒體質（情緒低落、胸悶脅脹、冬季憂鬱）

重點：疏肝理氣，順應陽氣萌動

食療：玫瑰陳皮茶、香菜蘿蔔湯

穴位：敲打膽經（大腿外側）、按摩太衝穴（足背第一二趾骨間）

特別注意： 大寒進補宜「溫潤平補」，切忌大熱大燥。此時脾胃經過一冬的進補已較疲勞，應選擇易消化吸收的食材，為春季的「生發」預留空間。

過渡期養生策略

另外大寒至立春這半個月，是「冬藏」轉「春生」的過渡期，養生策略需靈活調整：

第1週（大寒初期）：

仍以“藏”為主，繼續溫補，但開始加入少許芽菜（如豆芽）、綠色蔬菜，像徵生發之始。

第2週（大寒末期）：

逐漸轉向“升發”，飲食減少油膩，增加辛香食材（如蔥、香菜、薄荷），幫助陽氣舒達。

本文提供通用養生建議，個人體質有異，若有特殊健康狀況，請諮詢專業中醫師進行辨證調理。