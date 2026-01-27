蒙古斑｜袁偉豪細仔身上現多片青黑斑引關注　即看蒙古斑成因特徵

蒙古斑｜嬰兒胎記｜袁偉豪與張寶兒近日在仔仔的社交平台，上載細仔「袁氹氹」平板支撐的搞笑片段。不少網民留意到袁氹氹身上出現多片蒙古斑，引起討論。以下整理蒙古斑的成因，以及其常見特徵與自然變化，供家長參考。



44歲袁偉豪與34歲張寶兒於2020年結婚，婚後先後誕下大仔袁晞祐「袁咕碌」，與細仔「袁氹氹」。兩人平時都將生活重心放在家庭上，專心照顧仔仔，一家四口非常溫馨。

袁氹氹身上現多片黑色斑紋

近日，他們在仔仔們的社交平台帳號中，曬出細仔的絕技，他們發布了一段短片，片中袁氹氹赤裸趴在嬰兒床上看彩色圖卡。他們發文表示：「人仔細細，上身咁有力嘅，半平板支撐成十分鐘，媽咪都覺得攰 #袁氹氹 #兩個月」。

不過，除了袁氹氹的絕技外，網民更留意他身上一片片的黑色斑塊。袁氹氹的腰側、臀部，以及腳裸位置都有大片的黑色斑塊。不少人都疑惑這些斑塊是甚麼，又會否影響健康？有網民就回應，解釋其實這是初生嬰兒的胎痣，即是一般常見的蒙古斑，會隨時間自然消失或逐漸變淡。

蒙古斑成因

為甚麼寶寶會有蒙古斑？蒙古斑又稱「真皮黑色素細胞增生症」，成因是胚胎發育時，黑色素細胞在遷移到表皮的過程中，未能成功抵達表皮層，於是停留在真皮層並堆積成斑塊。蒙古斑在亞洲嬰兒中很常見，屬於良性的先天胎記。

蒙古斑長在哪？

蒙古斑通常是藍色與青色、顏色較淺、面積大小不一，形狀多為不規則，觸感與一般皮膚無異。最常見出現在下腰椎、臀部及肩膊位置。

蒙古斑幾歲會消失？

蒙古斑多數會在嬰兒出生後首兩至三星期逐漸出現，並隨成長慢慢變淡，通常於六個月至一歲左右開始消退。大部分蒙古斑會在兒童六歲前完全消失，只有少數會殘留至青春期，一般毋須治療。

以下3種情況應求醫檢查

如果蒙古斑範圍太大、顏色很深，或者長在其他不常見的位置，如臉上、肩膀或手臂，就應求醫檢查，進一步檢查是否與其他疾病有關。