雨水24節氣｜易關節痛、皮膚過敏 中醫推介2款雨水食療及養生大法

雨水24節氣｜細雨輕叩大地，萬物悄然甦醒。隨著二十四節氣中的第二個時令——雨水來臨，大地漸暖，天地間也籠上一層氤氳濕意。《月令七十二候集解》言道：「正月中，天一生水。春始屬木，然生木者，必水也，故立春後繼之雨水。且東風既解凍，則散而為雨矣。」

本文作者：博愛醫院黃渟僡中醫師



此時太陽直射點北移，日影漸長，暖濕之氣自海北歸，化雨潤物，驅散殘寒。寒冬漸遠，生機萌動，譜寫著春季的序曲。古時農耕社會以雨水為春耕之始，人們順應天時，衍生出諸習俗與生活智慧，引領我們在綿綿春雨中，尋找身心的平衡。

一、雨潤春生：天地之氣與人身之應

冬去春來，雨水後氣溫緩升，人體陽氣也隨自然界日照增加一起升發。濕意漸濃，天氣乍暖還寒，仍有「倒春寒」的可能。氤氳濕氣容易使人出現倦怠嗜睡、頭重如裹等「春困」現象。中醫認為濕為陰邪，性重濁黏滯，易阻礙氣機，影響清陽上升。脾喜燥而惡濕，脾主運化，當濕邪困脾能導致運化失常而出現腹脹、食欲不振、大便稀溏等脾胃症狀。此外，雨水時節濕氣瀰漫，也可能誘發風疹、濕疹等過敏性皮膚夙疾；濕邪留滯經絡關節，亦能加重關節疼痛、屈身不利，尤須慎養。

二、順時而養：春雨間起居飲食的智慧

1. 貴在養脾祛濕：

《黃帝內經》云：「肝者，通於春氣」，春季肝氣旺盛，然肝木易克脾

土，脾胃虛弱之人尤易為濕困。飲食宜清淡平和，可多食用紅豆、薏米、山藥、蓮子

等健脾祛濕之品。少進生冷辛辣、肥甘厚味，以減輕脾胃負擔。甘味入脾，膳食中可

稍增甘淡之味以養脾氣；相對地，酸入肝，應減少進食酸味防木克土。

2. 衣著下厚上薄：

俗語有云：「春捂秋凍，不生雜病」，雨水時節氣溫多變，不宜衣履單

薄防「倒春寒」。所謂「寒多自下而生」，尤要注意下肢保暖。可參考「洋蔥式穿搭」，

隨溫度變化靈活增減，既御春寒，亦應暖陽。

3. 保持環境乾爽：

濕冷天氣會削弱肌膚屏障並影響氣血循環，建議使用溫水潔膚，以減

少過敏、肌膚繃緊、手足僵硬的狀態。起居亦要保持通風乾燥，避免淋雨。

4. 適當運動：

適度增加戶外活動，如慢跑、瑜伽（貓式、側角式等），讓身體充分沐浴於

陽光，助陽氣生發，改善氣血循環，增強抵抗力。

三、湯膳潤物：春雨中健脾祛濕的滋味

1. 老桑枝茯神粉葛湯（4-6 人份）

材料：粉葛1斤、紅蘿蔔1條、老桑枝1兩、抱心茯神1兩、扁豆、赤小豆各1兩、西施骨1斤（可以不放）

1. 將所有材料用清水洗淨（抱心茯神需刷洗）、扁豆白鑊略炒。

2. 將老桑枝、抱心茯神、炒扁豆、赤小豆浸泡 15 分鐘後再次沖洗，瀝乾備用。

3. 將西施骨汆水備用。

4. 將紅蘿蔔去皮，切件備用；粉葛去皮垂直切件備用。

5. 鍋內加入 2000 毫升水，冷水將所有材料放入鍋內，先用中大火煮 20 分鐘。

6. 將浮於表面黑色泡沫撇除後轉慢火煲 2 小時。

7. 最後加入適量食鹽以作調味即可。

功效：袪風濕、利關節、瀉火清熱、養心安神。

2. 四神湯（4-6 人份）

材料：淮山1兩、芡實1兩、蓮子1兩、茯神1兩、西施骨1斤（可以不放）

1. 將淮山、芡實、蓮子、茯神用清水洗淨，浸泡 20 分鐘後盛起備用，蓮子去芯。

2. 將西施骨汆水備用。

3. 鍋內加入 2000 毫升水，冷水將所有材料放入鍋內，先用大火煮沸後轉中火煲 1 小時。

4. 最後加入適量食鹽以作調味即可享用。

功效：健脾胃、補腎、利濕。