「小島學園」校長鄧明儀談重啟計劃原因 藉體驗營培養自理能力

做好教育，從來不易！

許多人都好奇問我，為何重啟小島學園，我說，源自兒子這幅6年前攝於小島學園的一張照片（兒子第一摺高褲腳洗碗）。至今已經13歲、五呎九吋高的他仍然對凌Sir、小島、炳嫂，念念不忘 — 放暑假，應該係咁！

本文作者：資深傳媒及親子教育工作者 鄧明儀



猶記得當年兒子剛滿7歲，一連五日參加了小島的水上求生營、科學營、農夫營等，難得小朋友在島上學習自己種菜、摘菜、洗菜、切菜、煮菜、洗碗、洗衫、生火、急救、紮營、紮木筏、紮染、自製顯微鏡，甚至到海灘執垃圾……統統都是童年難忘的第一次！

在一個與世隔絕的小島，沒有電子產品，沒有冷氣兒童，沒有直升機家長，回歸大自然最基本，回到教育的最初心，讓孩子愉快地學習面人類最基本的自理力、創造力、解難力、溝通力、協作力等，也是我經常說的「教出孩子生存力」，無論將他們放到任何一個地方，都可以赤手空拳打出一片天。

著名教育家John Dewey(約翰 杜威)曾說：”If we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow.”可惜香港現在制式化的教育，仍然是百年不變的教室、單一的考試與功課、求學求分數的惡性競爭，把我們的孩子困在教育的籠子，至無法長出一雙健康的翅膀。

尤其我們的孩子正面對未來AI的世界，為什麼還要孩子追求學術的死記與背誦？為什麼要孩子追逐未來可能沒有的職業？為什麼要孩子學習許多未來無用的東西？為什麼要孩子在學習過程失去學習興趣？這些教育上的荒謬，都是推動我重啟小島的動力。

教育並非只有一種選擇！

而教育最珍貴的地方，是讓孩子欣賞自己、發揮無限的可能性，並非竭力應付學業成績！會玩才會學—Learning by a Playing，不如就由這個暑假開始，讓孩子重新設計「我」童年吧！

小島學園簡介

小島學園於2015年創辦，每年暑假都會於大嶼山大浪村，以Autonomy(自主)、Authentication(實境)、Association(關連)、Achievement(成就)的4A學習理念舉辦不同的體驗營，旨在無牆的學校，給孩子補回填鴨式應試教育中失去的學習動力，讓學生體驗不一樣的教育。「小島」每年報名學生例必爆滿，可惜早年因疫情等外在因素被迫停辦，2026暑假正式重啟。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「【#小島學園】 如何教出孩子生存力？」。