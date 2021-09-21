學生津貼｜新學年發放2,500元津貼　即日起經學校派表11.5前遞交

財政司司長於2019年8月公布的191億元紓困措施中，建議在2019/20學年為中學日校、小學和幼稚園學生提供一次性2,500元的學生津貼，以減輕家長在教育支出方面的財政負擔，這項津貼由2020/21學年起恆常化。教育局今日向全港中學日校、小學、特殊學校和幼稚園發出通函，公布在2021至22學年為日校學生提供2,500元學生津貼的安排。



教育局發言人指有關學生津貼不設資產審查，所有於申請日在香港提供本地或非本地課程的中學日校、小學、特殊學校和幼稚園，包括公營、直資、私立和英基學校就讀的學生均可獲發津貼。

在有今個學年的9月1日年滿2歲8個月並因有特殊需要而入讀社會福利署資助特殊幼兒中心的兒童、就讀教育局資助全日制啟動課程的新來港兒童，以及就讀職業訓練局為中三離校生而設的全日制課程學生也符合資格獲得津貼。

而夜校學生、自修生、持學生簽證來港就學、持入境事務處發出俗稱「行街紙」的學生則不屬資助範圍。

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11月5日前遞交申請

學校可由即日起到所屬區域教育服務處領取申請表格，教育局發言人籲家長應盡早填妥申請表格，交回學生就讀學校。各學校須於11月5日或以前將填妥的表格交回教育局，局方一般於收到申請後約六星期內逐步發放津貼。

表格樣式與實用資料

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