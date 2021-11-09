日本雜誌《LDK》實測最保濕身體乳液　2款獲A級評價適合嬰幼兒用

踏入秋冬，天氣除了變冷亦會變得非常乾燥。不少人都會塗抹身體乳液保濕，日本雜誌《LDK》就測試48款的身體乳液並進行評分，當中以下9款身體乳液在成份、保濕效果等方面都獲得A級評級，部分產品香港都有得賣！



《LDK》主要就 保濕力、成份及用後感3項準則進行測試，再分為4個等級，以A級表示最高。

準則1： 保濕力測試中把產品塗於皮膚上，塗上3小時和6小時後以專業儀器測試皮膚水分含量。準則2：成份所有產品的成份進行比較，包括當中是否含有消炎作用、會對皮膚造成刺激或有美白作用的成份等。準則3：用後感測試人員在使用時和過後會不會感到黏膩，及評價化妝水的氣味等。

日本雜誌《LDK》就測試48款的身體乳液並進行評分，當中有些獲得A級評分的小朋友都可以用。（圖片：iStock）

【香港有售】Curél 柔潤保濕身體乳液 220ml

Curél 柔潤保濕身體乳液（HKTV Mall 圖片）

等級 : A

保濕力：4.5⭐

成份：4⭐

用後感：3⭐

價錢：¥1,430（約$105港元）／HKTV Mall $110港元

不含酒精、香料、色素，適合敏感肌使用。乳液易被肌膚吸收，用後亦不會感到黏膩。

【香港有售】Fiancée 甜美花香美白身體乳 180g

Fiancée 甜美花香美白身體乳（Bou Eki Market圖片）

等級 : A

保濕力：4⭐

成份：4⭐

用後感：4⭐

價錢：¥1,100（約$81港元）／Bou Eki Market $86港元

有着清新氣味，能夠充分滋潤皮膚，特別用在手肘、膝蓋及其他易粗糙的部位。

【香港有售】麗白薏仁身體乳液 400ml

麗白薏仁身體乳液（HKTV Mall 圖片）

等級 : A

保濕力：5⭐

成份：2.5⭐

用後感：4⭐

價錢：¥621（約45港元）／HKTV Mall $56港元

性價比極高！經HKTV Mall購買都只需$56港元，保濕力極高，用後也不殘留黏性，能夠快速被皮膚吸收。

無印良品 美白啫喱身體乳液 110ml

無印良品 美白啫喱身體乳液（資料圖片）

等級 : A+

保濕力：5⭐

成份：5⭐

用後感：3⭐

價錢：¥1490（約110港元）

有着壓倒性的保濕力 ，使用3小時過後，皮膚仍然非常濕潤！可惜香港沒有這一款Body Gel 發售。

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Slinky Touch 美白身體乳液 480ml

Slinky Touch 美白身體乳液（資料圖片）

等級 : A

保濕力：4.5

成份： 5

用後感：3.4

價錢：¥1,760（約131港元）

有着豐富的透明質酸，保濕力極強！同時能被肌膚快速吸收。

NALC – 水潤牛奶乳液 200ml

NALC – 水潤牛奶乳液（資料圖片）

等級 : A

保濕力：4

成份： 5

用後感：3.4

價錢：¥2,934（約220港元）

乳液加入能調整肌膚水油平衡的肝素類似物，能夠使肌膚自身保持滋養水潤，而且還有抗炎效果，適合暗瘡肌。

【香港有售】Cetaphil –保濕潤膚乳 591ml

Cetaphil –保濕潤膚乳（HKTV Mall 圖片）

等級 : A

保濕力：4

成份： 5

用後感：3.4

價錢：¥1,550（約116港元）/ HKTV Mall $ 83 港元

潔膚露含有超強效潤膚劑和保濕劑，能夠有效防止水分流失，而且具有抗衰老功能。

【香港有售】MEDIBABY – 藥用保濕凝乳 150ml

MEDIBABY – 藥用保濕凝乳（Hommi 圖片）

等級 : A

保濕力：3.5

成份： 5

用後感：4.5

價錢：¥2,200（約164港元）/ Hommi 約$248港元

不含酒精、香料、色素，適合敏感肌使用，潤膚乳本身設計給嬰幼兒使用，從0歲開始可以使用。需要到代購網站購買。

Predia珍珠護膚乳 300ml

Predia珍珠護膚乳（資料圖片）

等級 : A

保濕力：4.5

成份： 2.5

用後感：4.5

價錢：¥2,200（約164港元）

使用後3小時現有保濕效果，有着清新氣味，可惜香港並未有得賣。🔼🔼🔼🔼天氣涼咗好多，睇下中醫教食啲咩保暖👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻氣溫急降│中醫推薦2款保暖食材 為小朋友暖身抵禦寒冷天氣👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

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