家暴｜丈夫毆打懷孕妻至腦損傷終生卧床 出獄遺下1歲幼子逍遙過活

撰文：螢火蟲
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2021年一位馬來西亞婦女在懷孕期間被丈夫打至腦損傷，雖然經手術搶救救回一命，但卻要終身卧床。婦女的妹妹近日拍片炮轟姐夫，指對方出獄後過得逍遙快活，被家暴的妻子卧床不起，但他毫不在意也不打算照顧年幼的兒子。

綜合馬來西亞媒體報道，38歲商人羅斯邁尼有4名妻子，他於2021年5月4日毆打剛懷有身孕的第三任妻子嘉西達至昏迷後畏罪潛逃，最終在6月落網。

懷孕妻腦損傷或要終身卧床

昏迷的嘉西達被送往醫院搶救，她身體各部位嚴重受傷，包括下巴、脊椎和肋骨都出現裂痕，臉部、眼睛、身體都有瘀傷，更有腦損傷，須接受12小時的腦部手術移除部分頭骨才能保命。嘉西達手術後被送往加護病房治療，很大機會要終身卧床，但幸好她在腦損傷的狀況下仍順利分娩，誕下健康的男嬰。

家暴男出獄拍片與新妻玩樂

後來丈夫羅斯邁尼被告上法庭，但他一直否認家暴指控，獲准保釋候審後更四處玩樂，於社文平台TikTok上分享與第四任妻子的日常，分享出獄後的逍遙生活，對嘉西達毫無歉意，也不在乎年幼的兒子。

妻妹怒斥不負責任

他的行為令嘉西達的胞妹法烏茲雅非常心痛和不忿，眼見姐夫毀了姐姐的一生，但對方卻不打算負責任，出獄後更盡情吃喝玩樂，不理兒子和妻子的死活。法烏茲雅在事件發生後持續在TikTok上更新姐姐的狀況，也在片中表示永遠都不會原諒姐夫。

她們一家仍然未能接受嘉西達要終身卧床的事實，外甥，而加害者卻竟然能在外自由玩樂，令人憤怒：「他現在過得逍遙快活，與朋友盡情吃喝玩樂，完全沒有打算向我姐姐負責！」

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