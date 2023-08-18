「共情方程式」竟無效？沒跟孩子一同發脾氣　不代表你懂換位思考

前幾天，閨蜜給我發微信，説孩子鬧情緒的時候跟孩子共情沒用。



（CC爸媽提供）

這種套共情公式，是不是很多媽媽都用過？

大家都知道孩子發脾氣得共情，要允許他們發脾氣，於是娃一哭鬧，就套用固定模式：

我知道你現在….（生氣/傷心/難受），但是你不能…（指出行為的適當），你可以...（給出替代方案）

結果，不僅沒用，孩子反而哭鬧得更厲害、更加不依不饒！

有這種情況的姐妹，得反思一下了：你可能是在「假共情」！

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為甚麼你的「共情」沒用？

捫心自問，你真正的目的，是真的特別明白了孩子的情緒、理解了他的感受？還是只想套用共情公式讓孩子快點停下，別再繼續哭鬧了？如果是後者，那只是「假共情」，是一種披着共情外衣的變相控制。而且還非常隱秘，不但不容易察覺自己的問題，甚至會更加自以為是地去傷害孩子：「我都這麼説/做了，你還想怎麼樣？！」

真正的共情，目的從來不是止哭，而是換位思考，理解孩子的狀態，並給出更正確的建議。比如孩子特別喜歡人家的奧特曼，非得搶過來玩。你阻止，他就發脾氣、打你。你得把自己先帶入一個「愛而不得」的嫉妒狀態。

就像你大學看上了學長，特別特別喜歡人家，結果人家不喜歡你，看上了你閨蜜。你啥心情？肯定也想搶過來，但成年的你知道了，這不行。那你怎麼做才能平靜下來、舒服點呢？然後，你就知道怎麼去共情孩子了。

有些東西喜歡也不是一定非得擁有。特別喜歡，我們可以考慮是不是能買個一樣的；買不到，現在的玩具裏，有沒有可替代的？‍

當然，我們也可以藉助繪本，多方面的幫孩子分析各種情緒：

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心理學上有個著名的圓球實驗。

將一個圓球對半分別染上黃色和紅色，然後讓兩個人分別站在兩側觀察並説出球的顏色。一側的人説球是黃色，另一側的則説是紅色，兩側的人都堅定的相信自己是對的。直到兩人互換位置之後，他們才發現，原來不同的答案只是因為他們站在了不同的角度。

我們之所以「共情障礙」，就是像實驗中這樣，只站在了自己的角度，而忽略了對方的視角。你認為這沒啥大不了，但對孩子來説，也許就是個大事呢。

真正的共情從來沒有甚麼固定的套路，它只是看你是不是實打實的從心底接納孩子。

02

共情是先解決情緒，再解決問題

之前咱們説過，孩子發脾氣，是個B級行為。引發它的是更深層次的、更複雜的A級情緒。這些A級情緒，可以是羞愧、難過、沮喪、尷尬、焦慮、擔心、受挫、嫉妒等等。

比如：

▼兩個小夥伴一起玩沒叫自己，孩子發脾氣要回家，是因為被冷落後的傷心難過。

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▼帶孩子去抽血，他大鬧檢驗科，是因為面對陌生的環境和權威，感到害怕。

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孩子因為沒吃着雪條，亂法脾氣，原因是因為慾望沒被滿足的不開心；老公躺在梳化上玩手機，你冷戰不理，是因為你惱他只玩沒帶孩子的委屈……

但我們止哭的時候，往往都是揪着B不放，從而忽略了A。想要讓「共情」發揮作用，我們需要去幫孩子瞭解更深一層的情緒感受。

拿我家讀了3年的育兒指導繪本舉例，裏面有一個這樣的故事：

丹尼爾看到自己的爺爺和別的小朋友卡特琳娜有説有笑的讀故事，而自己卻不能挨着爺爺坐，還不能看到書上的圖片，就生氣地把帽子扔在地上，大聲説：不想看了！

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爺爺看到後，並沒有執着於他「扔帽子」、「大聲喊」的B級行為，而是透過現象看到了背後的A級情緒，詢問發生了甚麼。

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這其實就是共情的開啓，在孩子有情緒的時候，溫和地引導他們説出自己的感受和原因。

其實，孩子的表達能力是有限的，他們並不能清楚的表達出自己的A級情緒。這就需要家長用具象的事物和名稱，幫助孩子進行識別和命名。就像爺爺對丹尼爾説的：聽上去你是嫉妒了。嫉妒就是你想擁有別人東西時的心情...

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同時，幫助孩子理解情緒產生的原因，接納他們。

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有沒有發現？故事中，爺爺説了一句話：「説出來，一起想辦法解決。」

這就是咱要説的共情的第二點——解決問題。

我們任何一種教育法方法的目的，都應該為解決問題而服務。共情策略裏有一個詞，叫共情不共行。是説：

我可以接納孩子的情緒和需求，但不會不講原則地放縱他不好的行為。

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而是應該引導孩子自己去修正行為，找到正確的表達方法。

就像故事裏這樣，可以詢問孩子的意見、也可以大人引導示範，總之，把落腳點放到「正確處理方式」上。

▼很喜歡別人的玩具，又不能擁有，如何實現自洽？

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▼嫉妒的時候，大聲説出來，也許有更好的解決方法

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二胎家庭，這樣搶媽大戰的場景不要太常見！

像我陪姐姐CC練琴，弟弟DD就非要拉我過去看他畫畫，遲了就大哭；聽姐姐説學校趣事，DD就要一直打斷，不讓姐姐説、不讓我聽。如果忽略DD的感受，只看到行為，就會覺得老二總是處處在添亂、好煩人。但是如果幫他説出感受和情緒：媽媽只跟姐姐聊天，你插不上嘴，你覺得被忽視了，也想讓媽媽看到你是嗎？

再提出合理的解決方法：媽媽也願意聽你説的，要麼你先説完姐姐再説？或者先聽姐姐説完，我倆一起聽你説，他是會有很大進步願意接受的。

03

共情不應該僅限於情緒管理

養育倆娃這麼多年，越發覺得，父母的共情陪伴是整個家庭教育的底色，如果只應用在情緒管理這件事上，那可真是有點大材小用了。

實際上，孩子成長過程中遇到的各種問題，包括自我認知、行為習慣，和同伴、手足之間的人際關係…有效共情永遠是解決問題的必殺技。

比如，自我認知方面，孩子出現障礙時，還拿前面提到的那套繪本舉例：

丹尼爾看到艾琳娜衣服上有顆星星閃閃發亮，覺得很特別，表示很羨慕。於是跟爸爸説，他也很想要一個看起來很特別的星星。

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看起來像是無理取鬧、盲目效仿，背後其實是自我認知不成熟的體現——認為只有自己比別人表現的好、擁有某些第一無二的「特質」，才會得到認可和喜歡。

這時候不管是忽視、打壓還是無條件的滿足，其實都會對孩子正確自我認知的形成造成阻礙。正確的做法，看到「盲目效仿」背後到的心理狀態，堅定的告訴孩子，他的存在本身就是有價值的，哪怕沒有「外在」的加持。

就像丹尼爾爸爸説的這樣：「無論有沒有星星，你都是獨一無二的。」

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比如，社交關係裏，孩子在和其他小夥伴發生矛盾衝突時：點心時間到了，星期三王子想要在院子裏面吃點心，而丹尼爾和卡特琳娜卻想要在教室裏吃。

該怎麼辦呢？

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玩耍的時候，丹尼爾興奮的大聲喊叫，星期三王子卻表示不喜歡這樣吵鬧。他們似乎發生了爭吵。

我們又該怎麼處理呢？

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當孩子逐漸進入到人際社交關係當中時，「自我中心」會受到各種各樣的考驗。他們總要去體驗，並不是每個人的看法和感受都跟自己的一樣。

所有的「任性」都有原因，此刻的他們真正需要的就是你去接納他們的感受，並給予「提點」。

再比如，社會適應中，孩子遭遇挫折，產生消極情緒時。

丹尼爾玩遊戲時，重要的角色星期三王子不能來，有一個關鍵的道具也壞了，遊戲好像進行不下去了。

面對這樣的挑戰，我們又該如何「開解」孩子，才能讓他從挫折中站起來？

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其實有些困難並非無法克服，但社會經歷不足的小娃們尚且沒有如此「深刻」的體會。讓他知道，這些情緒是正常的，並且也是可以通過「求助」解決的，才是我們要做的事兒。

有人説，不懂共情，會讓孩子在同一件事上遭受兩重痛苦：

第一重，是不被理解和接納情緒；



第二重，是在慌亂、崩潰情緒中求助，卻被拒絕。



要讓孩子免於痛苦，就要像教育家周宏曾經説過的：「哪怕天下所有人都看不起你的孩子，做父母的也要眼含熱淚地欣賞他、擁抱他，讚美他。」

我們的孩子從來都不完美，有各種各樣的毛病。

但是，共情他們的真情實感、設身處地的感受成長中的點點滴滴，就是我們能給孩子最溫暖的滋養。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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