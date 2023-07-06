兒童太陽眼鏡勿貪平 或有機會傷害眼睛｜附選購兒童太陽眼鏡指南

在炎炎夏日裡，一副合適的太陽眼鏡能為孩子的眼睛提供重要的保護。然而，購買太陽眼鏡時，很多家長可能會傾向於選擇平價產品，尤其是在超市和玩具店等非專業眼鏡銷售場所。此做法有風險，因質量和保護功能可能不達標，無法阻隔紫外線和強光。

本文作者：註冊視光師陳敏琪



平價太陽眼鏡的風險

有時，平價眼鏡可能讓孩子眼睛暴露在更有害環境中。低質量鏡片使瞳孔放大，對眼睛造成更大傷害。玩具店出售的眼鏡主要以玩具和配飾為主，質量和保護功能不達專業標準。缺乏紫外線保護，無法有效保護眼睛。

如何選擇合適的太陽眼鏡？



避免購買平價和玩具店眼鏡。選擇高質量、具紫外線保護功能眼鏡。帶孩子去專業眼鏡店或視光中心，讓專業人員協助挑選。

注意事項：

1. UV400紫外線保護：阻擋99%到100%的UVA和UVB紫外線。

2. 鏡片顏色：選擇灰色或棕色鏡片，減少眩光，不影響色彩辨識。

3. 尺寸和款式：確保眼鏡的尺寸和款式適合小朋友，選擇有彈性、不易折斷的框架材料，如聚碳酸酯或不鏽鋼。考慮防滑鼻墊和耳扣。

4. 品質認證：選擇有品質認證的產品，如CE標誌。

5. 專業建議：帶孩子去專業眼鏡店或視光中心，讓專業人員為孩子量身選配。

夏日戶外活動的其他眼部保護措施



1.遮陽帽：為孩子提供額外陰影，減少陽光直射眼睛。

2.適當曝曬時間：避免強烈日光時段（上午10時至下午4時）長時間戶外活動。

3.教育孩子：讓他們養成佩戴太陽眼鏡的習慣，保護眼睛。

選擇合適太陽眼鏡保護孩子眼睛免受紫外線和強光傷害。請帶孩子去專業眼鏡店或視光中心挑選，切勿為省錢而忽略眼睛健康。同時，教育孩子養成良好保護習慣，並採取其他措施，確保夏日戶外活動安全。

《本文獲註冊視光師陳敏琪授權轉載》