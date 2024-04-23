不想兒子跟其他小孩「玩得太癲」？這媽媽終明白「湊仔」需怎樣做

上週五我去接兒子DD放園，因為當天他們是户外徒步，是在公園接的，放學後幾個同學嚷嚷着要再玩一會兒，DD自然也是會參加。



幾個小男生湊一起，玩不了一會兒，事態往往就會向着不可控制的方向發展。一會撿個小樹枝，相互揮舞，假裝自己是絕世英雄；一會拿着石子投擲前方的樹，好像拿的那不是石子，而是百發百中的飛鏢暗器；後來，發現了一個半米高的大樹坑，就是那種挖好但還沒栽新樹的坑。

好傢伙，一下打開了孩子們玩耍的新高度。

他們就在樹坑裏，你跳一下，我跳一下，在坑裏爬上爬下，玩得那叫肆意妄為。個個渾身是土，就跟歷劫歸來似的。如果你不養兒子，真的無法想象這種生物如此的神奇，以及總是如此令人膽戰心驚。

作為媽媽，你很難不去擔心，摔了怎麼辦，被樹枝劃了怎麼辦，吃進去土肚子裏長了寄生蟲怎麼辦？

到樹坑這一趴，旁邊的媽媽徹底看不下去了，眼疾手快地制止「你要敢像他們一樣跳那個土坑，弄的渾身是土，我立馬就帶你回家！」對於一個3歲+的男孩，媽媽的這種威脅還是很有威力的， 果然那孩子不敢跳了。雖然衣服不會髒了，也少了一份危險，但他也因此被這群玩瘋的小男生默默地踢出了遊戲。

這不是第一次了，自從成為了一個男孩媽媽，我聽過很多媽媽明示或暗示自己的兒子，我不喜歡你跟那些「土匪」男孩，一起玩那種「土匪」遊戲～

但遺憾的是，小男孩之間建立友誼的方式，就是如此「別具一格」。

想要像小女生一樣，安安靜靜過家家？那幾乎是不可能的。

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為甚麼小男生都天生愛打鬧？還真不是男孩天性頑劣。無論從生理構造或社交需求上，都註定了男孩他們玩在一起就是會——額，那麼「驚心動魄」。

首先，從生理構造上：

．男孩的肌肉量普遍比女孩多30%，需要的運動量也就比女孩更多

．男孩相對於女孩來説，體內有過高的睾丸素的刺激

．睾丸素會導致男孩好動、愛舞刀弄棒、愛戰鬥、愛冒險、愛刺激、容易衝動等等

．而且，男孩血液中的多巴胺含量更多，流經小腦的血量也更多



這些都導致男孩們精力更旺盛，永遠都是永動機一般的存在。你認為的「多動」，其實只是男孩天性裏自帶的「好動」基因。

而且，他們更容易興奮，相對於守規則，男孩們更熱衷於挑戰規則，不按常理出牌。他們並不是故意和你對着幹，只是在享受着違抗命令的樂趣而已。對他們來説，你定的規則就是用來被打破的。只要在家無所事事，就定會給你找點事兒。

同時，男孩的5—羥色胺水平也比較高，是同齡女孩的1.5倍。這就導致男孩們更容易忘記過往的「傷痛」，所以同一個錯不僅可以犯了再犯，同一個跤也能摔了再摔，甚至同一頓打，挨完3分鐘又會在捱打的邊緣試探，記性是不可能長的，這輩子都不可能長。

其次，從社交心理學上：

弗洛伊德在研究兒童心理發展時，曾提出「俄狄浦斯情結」。男孩為了表現自己的勇氣和機智，他們喜歡所有摻雜着冒險氣氛和需要膽量的活動。而且，男生會更有群體思維，就是對羣體有一種強烈的渴望。

當和同齡人在一起時，男孩為了獲得群體認可或融入群體，往往會硬着頭皮做一些冒險的事情。

有一種幼態「古惑仔」既視感。

尤其是酷愛證明誰最強，你打掉了一個松塔，其他的孩子必然也會跟上，對着松樹一頓輸入。你撿到了一根很直的樹枝，那其他孩子必然也要滿公園找出一根更長更直的棍子。

這也是為甚麼，就跳個樹坑，也能被他們跳出高級感，好像那不是一個樹坑，而是馬裏亞納海溝，跳一下，就證明了自己的勇敢無畏。

所以，不難理解，一個小男生最多是煩一點，一群小男生湊一起，炸掉銀河系的可能，我覺得都是有的。

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養男孩一定要做到這幾點

説了這麼多，不是為了吐槽男孩，而是想告訴有男孩的老母親，養男孩得順勢而為。不能以女性的很多標準去養育他們。

1. 用積極的角度解釋，男孩行為

如果不去探究背後的生物特性，只看男孩的行為，那他們確實是愛搗亂、破壞力超強，好像小男孩這種生物就是為了費爹媽而生。

現實生活中，作為男孩媽媽，我們説得最多的好像也是「不許、不要」，也時刻準備着衝出去制止，那個正準備搞破壞的小人。但瞭解了男孩自帶屬性，就知道人家那只是發育的內在需求而已。

所以，別輕易給孩子貼標籤，覺得他就是「淘氣、沒定性、搗蛋王…」，儘量忽視男孩的那些缺點和錯誤行為，用積極的角度解釋它們。

記住這句話：孩子每一個消極行為背後，其實都有一個積極的動機。比如，姐姐都説了要做功課，不想現在玩，DD就非跑去她房間牀上亂跳搗亂——

「你怎麼這麼招人煩人！」

改成：你很喜歡跟姐姐玩是麼？但你需要有點耐心，等一會兒。來媽媽帶你搭會積木。



比如，把你家所有的洗髮水、牙膏、洗面奶都擠在洗手池裏玩泡泡大戰——

「你這孩子是不是欠揍！怎麼手那麼欠？」

改成：你是想探索一下有甚麼化學反應嗎？但我們可以節約一點，每個擠出來一點點，媽媽這些都有用，不能全浪費掉啊～



哪怕你真的看着煩的不行，也儘量幫他們「槽糕」的行為，找一個積極的動機導向。

比如，張嘴就爆髒話。

「跟誰學的，真沒教養！再説撕爛你的嘴！」

改成：你很生氣，想發泄？你用了語言比動手文明瞭許多。但換個説話，會更文明，更有教養！



只有打破對男孩的誤解，才能更好地養育男孩。

2. 幫助孩子理解社交規則

因為男孩攻擊性會更強、更善於攻擊，所以要有意識地幫他樹立起明確的規則感：惡意傷害別人和自己都是紅線，這是絕不能觸碰的。

這點跟養女孩也是不同的。

養女兒CC的時候，我把關係利害跟她講明白，她自己會有判斷。比如跟我打鬧，下手重了，我鎖住她，告訴她：媽媽不喜歡這樣，我很疼。她就能共情，點點頭，變得下手輕一點或者換個遊戲。

但同樣的道理我説給DD，他彷彿就是個聾子……‍

他同樣會點頭，但我鬆開的那一秒，只會毫不猶豫地給我一拳更重的偷襲，笑得更甚的挑釁：「來啊，是爺們，就來戰鬥啊！」

戰你妹啊！！

所以，養男孩，規則需要更明確，執行需要更到位，甚至上一些鐵腕手段。

比如，孩子在公眾場合大喊大叫，那可以強制帶離現場！

比如，不聽勸告攻擊別人，可以直接制止，並明確告知孩子，如果你繼續衝撞別人，那就要提前回家！

而不是輕飄飄一句，不要鬧了/吵了！

語言和道理在此時説一百遍也沒用。直接用行動讓孩子明白，不遵守社會規則或是傷害別人的後果。對於男孩，可以在規則之內給予最大的限度，但規則之外的，該強硬必須強硬！‍

3. 學會認命

每次寫男孩，我都會強調，養男孩，真的要換一種心態。

一定要：心大、抗虐，別太在意那些細節。

最重要的就是，不要生氣，生氣第一沒用，第二會要你命。先是結節，後是增生，這一路下去，就……不敢想。

要是你實在受不了，那就換人，讓隊友來。

就像開頭，我看着DD跟其他男生一起玩，説實話，我也是提心吊膽地忍着不去管。除了那位忍不住管的媽媽，反觀周圍其他家長，人家就淡定的很啊。基本上，只要孩子不找，就不會露面。

當我懷着敬佩的心情環視一圈時才發現，原來除了我和剛剛那位暴走的媽媽，其他的家長都是爸爸或爺爺。不是爺爺或爸爸有多淡定。而是，人家幾乎人手一部手機，壓根就沒在意孩子這頭在幹甚麼。

原來，淡定的秘訣，要麼是內心真的強大，要麼就是真的甚麼也不管。

回去跟C爸聊，C爸還一副「哪個男孩不這樣？我們小時候玩的更野，爬那麼高的牆頭、跳那麼高的樹！班級大掃除還爭前恐後去窗户外頭擦玻璃。」

瞧！管，你抓心撓肝，孩子嫌你事多；，不管，反而收穫意外驚喜。（當然了，涉及危險還是要干預）

果然還是男人更懂男人，那麼最後總結就是——兒子就應該多讓爹去帶！

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