環保生活中找到對的人　2萬元綠色婚禮充滿喜悅浪漫

莫皓光（野人）畢業於香港大學教育系，並擁有香港浸會大學碩士學位。畢業後，他卻沒有在城市中從事體面的工作，而是隱居郊外，選擇當一名農夫，和太太、兒子一起，過著貼近自然的簡樸生活。 十多年來，他沒有買過一件新衣服，也沒有想過買房、買車，一家三口每月的開銷只有2000元。有孩子後，一個月也就多花一兩百塊，這在物價水平極高的香港實屬不易，他卻覺得格外幸福。 「身邊好多朋友在城市工作了大半輩子，都想歸隱田園，我覺得他們很傻，既然田園生活那麼好，為什麼不一開始就過呢？」 自述：莫皓光 編輯 ：莫竣威／一条

莫皓光畢業後隱居郊外，選擇當一名農夫， 和太太、兒子一起過著貼近自然的簡樸生活。（一条提供）

香港野人一家

我是莫皓光，外號野人。之所以叫這個名字，是因為我過著跟城市人不一樣的簡樸自然生活。從2005年開始，我已經堅持了這種生活方式大概13年了。過去我也住在香港市區，喜歡窩在家裡看電視、打遊戲、吃外賣，跟大部分城市裡的年輕人沒什麼不同。直到我16歲那年，在電視上看到一則新聞：香港的垃圾填埋場將很快飽和，再也堆不了城市產生的垃圾了！我當時很震驚，覺得自己也是罪魁禍首之一。我漸漸意識到環保的重要性，於是開始嘗試改變自己的生活方式。

2004年從香港大學教育學系畢業之後，我沒有像我的其他同學，去學校當老師，而是選擇搬到郊外，成為了一個環保組織的自然活動導師，和社會上不同的人，分享自己的生活和想法，帶他們感受和體驗大自然。

衣食住行樣樣省， 一家三口每個月僅花2000元

我每個月的收入是一萬元，在香港，這個收入水平應該算是較低收入人群了。但對於我來說，一萬元已經很多。事實上，我們一家的開支，不算房租的話，每個月也就2000元左右。簡樸生活對於我來說，不僅是要降低自己的慾望，更重要的是盡量不要問大自然去索取。其實用很少的錢，也可以過得很開心。

衣：穿二手衣服

這十幾年來，我都沒買過新衣服。我穿的都是別人不要的二手衣服，或者是公司、學校機構丟棄的一些新衣服。這個是我覺得最環保、最簡樸的一個生活習慣。

食：一家人都吃素

我們一家三口都吃素。在家旁邊有一塊小農田，我們會在田裡種菜。基本上每天三餐，總有一兩餐會從田裡拿這些食材來煮。不過，現在還不能實現完全自給自足，所以也需要上街去購買部分食材。

我和太太會特別留意食物的保質日期，但跟普通人不太一樣的是，我們反而會購買一些快要到期、甚至是過期一兩天的產品。因為這些食物如果我們不吃，就很有可能成為垃圾，非常浪費。很多過期一兩天的食物其實都還能吃，只是不是最佳狀態。

我們一家三口都吃素。在家旁邊有一塊小農田，我們會在田裡種菜。（一条提供）

住：自製生活用品

我家沒有電視、沒有空調，一個月的電費只有30元左右。家具九成都是二手的，剩下一成則是我自己撿材料回來做的，譬如家裡的木櫃、書架、煮飯的灶頭等等。

為了減少對環境的破壞，我家不使用洗潔精、洗頭水、沐浴露這類化學產品。清潔方面，我們主要是用清水。我們也會自己用橙皮、廚餘和糖，製作一些環保酵素，用來去污。刷牙用鹽水代替牙膏，洗碗的時候，只需要用一些茶籽粉加到清水里，就能有跟洗潔精同樣的去油效果。

行：步行、騎車或坐巴士

我工作的地方離我的住處很近，一般都是步行或者騎車去上班。如果要外出，我一般會坐巴士。

住在郊外當然沒有城市那麼方便，曾經有朋友建議我買車，但生產一台車耗用的資源是很大的，使用它還要不斷耗油。香港有那麼完善的交通網絡，其實坐公共交通已經很好了。

因為一家人消費低，我就不需要賺那麼多錢，每週我只需要工作三天，有更多的時間可以陪伴太太和孩子，這樣我過得很快樂。​ 莫皓光（野人）

▼▼莫皓光指出因為消費低，故此他可以用更多的時間去家人，按下圖看看他們一家簡單我生活點滴：

+ 8 + 7 + 6

大自然裡找材料，追到志同道合的太太

我和太太阿牛是2003年認識的，我很感激能夠遇到一個志同道合的另一半。

第一次見到她，是在一個環保課程上。我們是同班同學，當時一起去登山、露營，接觸什麼是環保生活、綠色生活。那個課程除了改變了我，也改變了我太太。我們都嚮往一種簡單自然的生活方式，這種共同的想法，讓我們漸漸走在了一起。

她跟我一樣，都是不太喜歡物質的人。但正因為是這樣，談戀愛時才更加需要費心思去想，送什麼東西給對方，如何去讓她開心。記得那時候，我常常嘗試在大自然裡找一些材料，製造驚喜送給她。

有一次，我找來一塊小石頭，然後帶著當時還是女朋友的太太去海邊。通常，石頭丟到水裏面是會沉的。我當時牽著她的手，跟她說：「如果我們是真心相愛的話，石頭就會浮起來。」她半信半疑地望著我。我在褲袋裡掏出這塊小石頭，往海裡一丟，石頭就浮起來了，她特別開心。其實，這是一塊小小的浮石，是我在其他海灘找到的。

環保又貼地的婚禮，只花2萬元搞定

2012年，我們結婚了。當時我和阿牛就在想，既要貫徹環保自然的信念，也要有婚禮的喜悅和浪漫，該怎樣做呢？

很多人說，環保就是什麼都不要搞，但我覺得這是一個比較極端的做法。真正環保和簡樸的婚禮，是可以很貼地、很有創意的。我們一共花了2萬元，辦了一場還算大型的婚禮，有300多個親朋好友出席。

婚禮在室外舉行，我們租了一所村校作為場地。選下午的時間，是因為不需要燈光，也不需要空調。白天有陽光，明亮一點，也開心一點。場地佈置，都是盡量就地取材：用樹葉、花瓣等等，非常簡單。

結婚當日沒有迎親車隊，我和親友一起坐巴士，去阿牛家接新娘。我穿了一套借來的中山裝作為禮服，太太的婚紗也很簡單，是由朋友用白布編織後送給她的。

婚禮上的十幾道素菜，都是我找朋友煮的，所有的賓客都自備餐具來參加我們的婚禮。

既然是綠色婚禮，那我們就收綠色賀禮。有些朋友種菜的，就送了我們幾棵蔬菜，有朋友送了有機米，也有些做了手工皂給我們，總之有很多不同的創意禮物。

▼▼莫皓光和阿牛的婚禮貫徹了環保自然的信念，看看他們反樸歸真的婚禮▼▼

+ 2

我和太太都嚮往有交換戒指的過程，但金戒、銀戒、鑽戒實在沒有必要。我們一直在想，有沒有替代品？

首先想到的是木頭戒指，可以找一塊木頭鑽孔再打磨，但是其實我和太太都不喜歡戴戒指，所以放棄了。後來再想了下，最適合我們的材料就是草了！最後我們兩個用草編織了對戒，在婚禮上完成了交換儀式。第二天我們把這雙對戒埋到泥土裡，讓它們回歸了大自然。

就這樣，我們擁有了一個綠色簡樸的婚禮。其他人結婚都很講排場，把焦點落在豪華的場地、名貴的食物或者新人的首飾上。其實婚禮最應該關注的，不就是我們一對新人嗎？回歸自然，簡簡單單，我覺得才是婚禮的精髓，才是我們的感情。

每月100元養小孩，不讓兒子活在別人的期望中

2016年，我們有了自己的小孩，我們叫他「麥皮」。有一些朋友，或者媒體也會問我，你養小孩要多少錢？其實過去這一兩年，小孩出生了之後，每個月只多了一兩百元，一年也就多花一千多元。

麥皮的玩具，大部分都是別人不要的、或者送給我們的，還有一些是和朋友交換的。其實，到底什麼是新玩具？我覺得不一定是從盒子裡面拿出來的才是新的，對孩子來說，第一次接觸的就是新的。所以，麥皮從出生到現在都沒有買過全新的玩具。

還有一些玩具，是我自己做給麥皮的，例如我就在家裡做了一個鞦韆。我還把平時推貨物的那一輛手推車，改裝成為麥皮的「嬰兒車」。前面有麥皮的專屬座位，後面用來裝貨。

還有一些玩具，是我自己做給麥皮的，例如我就在家裡做了一個鞦韆。（一条提供）

我感覺到兒子現在很開心，這種開心是源自於他可以參與到我們的生活中。我和太太盡量都會讓他去嘗試各種活動。

他會幫我一起去摘青菜、做麵包、上螺絲釘、鏟沙子。雖然和小孩一起工作會減慢效率，他有時候甚至還會調皮搗蛋，但我覺得沒有問題。不能以成年人的效果去要求他，麥皮開心最重要。

當麥皮開始接觸小孩的時候，同學之間的攀比心態，遲早都會出現。我想父母要做的，不是要給到小孩最豐富的物質，讓他在和別人比較時更有優勢，而是要教育小孩如何去面對每個人的不同。因為即便你是全球最有錢的人，也不一定所有東西都比別人優秀。一味地與別人比較，會讓自己很痛苦，小孩子也不開心。

麥皮的真名叫莫期，取這個名字，我就是希望他長大後不要一直活在別人的期望裡，做一個有主見的人，能找到自己的快樂。

他會幫我一起去摘青菜、做麵包、上螺絲釘、鏟沙子。（一条提供）

簡樸生活，貴在堅持

我堅持這種簡樸的生活已經很多年，現在回想起來，其實當初幾年並不是很容易，最難過的莫過於身邊人的不理解。那時候，父母經常擔心我受苦吃不飽，朋友笑我很傻，連當時的女朋友，也因為不理解而分手了。而今天卻正好相反，父母理解了我，得到朋友支持，而且娶了一個跟我有著相同理念的太太，還有了一個活潑好動的寶寶。我很感激經歷過的一切。

身邊也有很多朋友在城市裡面工作了大半輩子，他們都想歸隱田園，過一些自然簡單的生活。我就覺得他們很傻，好像在兜圈子，既然田園生活那麼好，為什麼不一開始就過呢？

開心不應該離我們很遠，它不應該像廣告裡的一樣，要有房子、有車、有很多東西才可以開心。你只要調整下自己的心態，明白到我們用很少的資源也可以滿足自己的生活需求，其實每一個人都可以過得很快樂。

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