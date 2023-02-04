郭政鴻棄高薪甘做大茄30年！疑一事形象大插水致星途盡毀成渣男

郭政鴻早前於個人社交平台帶同兩名女兒一同席聚會，跟圈中好友佘詩曼及剛出爐視帝陳山聰見面，並大方曬出聚會照片。照片公開後隨即引來網民熱議，更有不少網民大讚郭政鴻兩名女兒愈大愈美。現成慈父的郭政鴻亦曾有一段不堪回首的過去，有傳當年他跟滕麗名秘戀3年，被爆出他一腳踏兩船一名內地女子更懷有他的骨肉，此事使郭政鴻的事業一落千丈，更被冠上「渣男」之名。



郭政鴻於個人社交平台帶同兩名女兒一同席聚會。（WEIBO@郭政鴻）

郭政鴻自小武打巨星影響 醉心習武

郭政鴻自小醉心練習功夫，以致學業成績一般，中學也未畢業。後來多年後他曾表示後悔當年無心向學，浪費光陰。郭政鴻表示自己從小受李小龍、黃飛鴻等武打巨星影響，大概10歲時就跟隨一名師傅學習第一派的「蔡李佛拳術」，之後郭政鴻又被另一門派的拳術所吸引，但是當時學習多個學武是不合教規，惟他太熱愛武術，一共跟隨過3至4位師傅學武，更曾參加不少武術功夫比賽，並奪得不少獎項。

郭政鴻自小醉心練習功夫，以致學業成績一般。（WEIBO@郭政鴻）

年輕人都愛貪玩，年輕時的郭政鴻都不例外。1985年郭政鴻毅然參加了TVB及華星唱片合辦的第四屆新秀歌唱大賽，可惜未能入選決賽。不過被華星唱片高層人員看中了，更邀請他成為公司旗下動作演員。但是合約為期8年，有工作才有收入，相比當時的龍虎武師月入3萬港元，因擔憂簽了華星唱片，收入會變得不穩定，因而拒絕了簽約。後來，有導演從新秀大賽的相片中看到郭政鴻，經過一連串的面試後，他被邀請演出電影《豬仔出更》，首次演出已經擔任電影的第二男主角。

年輕人都愛貪玩，年輕時的郭政鴻都不例外。（WEIBO@郭政鴻）

郭政鴻甘棄高薪 為求一圓演員夢

正因一次的演出機會後，使郭政鴻對演戲產生興趣，放棄月入3萬港元的月薪，同年他決定投考1985年的TVB藝員進修班。而他在TVB首部出演較多對白角色是劇集《大運河》，隨著時間過去，加上後來演出機會不多，令郭政鴻漸漸覺得演員這份工作愈來愈差。回想昔日當龍虎武師的日子，加上他有武術底子，令幕後人員都認為他只懂打架，而忽略他的演技，因而他決心要花最短時間擺脫自己武師形象。

郭政鴻甘棄高薪 為求一圓演演員夢（WEIBO@郭政鴻）

入行後，他花了足足最少10年時間，在TVB演出的劇集近70部，如《大時代》、《西遊記》、《尋秦記》等經典作，其中至今仍然令人印象深刻的包括《古靈精探B》、《五味人生》等。他憑著不放棄的精神，終於捱出頭並有機會飾演有發揮空間的角色。之後多次獲提名《萬千星輝頒獎典禮》「最佳男配角」一獎，直到2015年郭政鴻離開了效力30年的大台，北上外闖發展。

2015年郭政鴻離開了效力30年的大台。（《西遊記》劇照）

郭政鴻疑「一腳踏兩船」形象大插水 險毀星途

當年郭政鴻正值上升期之際，就傳出他一腳踏兩船的醜聞，隨即被大台雪藏，事業一落千丈。2003年郭政鴻跟第一任太太結婚，好景不長婚姻僅維持3年就失敗告終。後來郭政鴻跟滕麗名於劇集《桌球天王》合演情侶，不久傳出二人交往的傳聞，更指二人經已秘戀三年。

當年郭政鴻正值上升期之際，就傳出他一腳踏兩船的醜聞。（《野蠻奶奶大戰戈師奶》劇照）

正當外界以為滕麗名終找到真命天子，就爆出郭政鴻背著滕麗名再婚，更育有一個9個月大的女兒，郭政鴻曾被傳媒問到女嬰是否其女兒，他只表示是「家人」。雖則雙方從未承認交往一事或正面回應緋聞，或許二人的情侶形象已經深入民心，「一腳踏兩船」的事件導致郭政鴻形象大插水，被外界冠上「渣男」之名，更間接影響到他的演藝之路。

郭政鴻跟滕麗名於劇集《桌球天王》合演情侶，不久傳出二人交往的傳聞。（Youtube@tvb 截圖）

正當外界以為滕麗名終找到真命天子，就爆出郭政鴻背著滕麗名再婚。（《桌球天王》劇照）

郭政鴻歷失婚蛻變成慈父

2011年郭政鴻跟現任太太結婚，二人育有兩名可愛女兒，分別是大女郭倩欣及二女郭詠。如今一家四口幸福美滿，他曾表示自己因經歷失敗的婚姻而人生觀有變，整個人都變得成熟，不願因自己的任性令到另一半不愉快。再者榮升人父責任變大，更深深體會到一家人人相處的時間是無價，所以一有空閒時間，他都會陪伴家人，享受一家四口家庭樂。

2011年郭政鴻跟現任太太結婚，二人育有兩名可愛女兒。（HK01）

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