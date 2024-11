彭博：星巴克考慮出售中國業務部分股權　以引入內地合作夥伴

星巴克(Starbucks)據報正考慮中國業務的發展及選項,當中包括出售部分股權。《彭博》引述知情人士透露,稱星巴克正與顧問討論,找出在中國擴展業務的方法,包括引入當地的合作夥伴。知情人士稱,星巴克已非正式的向潛在投資者(包括國內的私募股權公司)詢問了興趣。



報道指,星巴克出售股份的決定,或吸引中國企業或其他具有行業經驗的本地公司的關注。知情人士指出,星巴克仍在評估其選擇,尚未決定是否進一步行動。

報道稱,星巴克面臨來自積極投資者艾略特投資管理公司(Elliott Investment Management)的壓力,該公司希望星巴克承諾對中國業務進行審查。據《彭博》報道,以往麥當勞和百勝餐飲集團亦曾將其中國業務剝離,並向私募股權公司出售股份以尋求更多增長及更好迎合本地口味。

正面臨瑞幸咖啡等競爭對手挑戰

中國是星巴克全球第二大市場,最近一個財年創造約30億美元的淨收入,然而,其競爭對手如瑞幸咖啡(Luckin Coffee )正挑戰其市場地位。

星巴克新任行政總裁Brian Niccol上月指,他正致力於更深入的去了解中國業務,並指出競爭環境似乎「極端(extreme)」,宏觀環境也「艱難(tough)」。他表示,星巴克需要弄清楚如何在市場上擴張,並繼續探索可以長期幫助其的戰略合作夥伴,但未提供進一步的細節。

星巴克發言人回覆《彭博》查詢時表示:「公司正在努力尋找最佳的增長路徑,其中包括探索戰略合作夥伴。」(We are working to find the best path to growth, which includes exploring strategic partnerships.)

截至9月底,星巴克在中國擁有7596家門店,佔全球總數的約19%。中國的同店銷售在上個季度下降了14%。